A-Liga: Kaldenkirchen stürmt auf Rang zwei, Anrath siegt vogelwild

Nachdem der achte Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld bereits am Donnerstag gestartet war, gab es insbesondere am Sonntag reichlich Tore zu sehen: Nachdem sich Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld bei Mitaufsteiger TuRa Brüggen II noch knapp behauptete, fielen in Willich und Gellep anschließend in Summe 17 Treffer: Während der VfL Willich einen 0:2-Rückstand gegen den VfR Fischeln II nach dem Seitenwechsel in einen 4:2-Heimsieg ummünzte, fertigte der SC Viktoria 07 Anrath Ligaschlusslicht TuS Gellep spektakulär mit 8:3 ab. Am Abend ließ der TSV Kaldenkirchen Kontrahent FC Hellas Krefeld nicht den Hauch einer Chance und springt folglich auf Tabellenplatz zwei.
Nach dem spektakulären wie unerwarteten 5:4-Erfolg des TSV Meerbusch III gegen Bezirksliga-Absteiger VfB Uerdingen waren die schwarz-weißen auch im Auswärtsduell beim Hülser SV auf einen Überraschungssieg aus. Dieser peilte wiederum seinen zweiten Heimerfolg im zweiten Heimauftritt der Saison an, schließlich ging der HSV gegen das Kellerkind aus Meerbusch als Favorit in die Begegnung.
Dieser Favoritenrolle wollten die Hausherren bereits von Spielbeginn an gerecht werden, der erste Treffer sollte allerdings 35 Minuten auf sich warten lassen: Zehn Minuten vor dem Pausenpfiff gelang Simon Stauber der Führungstreffer zugunsten des Gastgebers. Mit dem knappen Vorsprung ging es anschließend auch in die Pause, ehe Kasper Pawelski zwanzig Minuten vor Spielende den Ausgleich besorgte. Doch Marcus Jochum gelang eine Minute vor Schluss der viel umjubelte Siegtreffer, wodurch der HSV am Ende drei Zähler einstreicht.
Mit Bezirksliga-Absteiger SC Waldniel und dem SSV Strümp standen sich am Samstagnachmittag zwei Kontrahenten aus der Spitzentruppe der Liga gegenüber: Während die Hausherren aus Waldniel als Verfolger von Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld in die Partie gingen, wies der SSV lediglich einen Zähler Rückstand auf den Kontrahenten aus Waldniel auf. Demzufolge war von einem Spiel auf Augenhöhe auszugehen, was sich dann auch auf dem Spielfeld bestätigte:
Schon nach nur drei absolvierten Minute war es Gästestürmer Fatih Mehmet Cinar, der den SSV per Blitz-Treffer in Führung schoss, ehe Daniel Schmidt, Philipp Last und Maximilian Matthias Last die Partie zugunsten der Hausherren drehten. Doch noch vor der Pause verkürzte Strümp-Stürmer Hamza Incirci auf 2:3, bevor Kapitän Dominik Birgels nach dem Seitenwechsel den Ausgleich besorgte.
Zwanzig Minuten vor dem Ende wurde es aus Sicht der Gäste dann noch besser, als erneut Incirci knipste und den SSV mit 4:3 auf die Siegerstraße brachte. Doch in Spielminute 81 gelang dann auch SC-Stürmer Maximilian Lans der Doppelpack, wodurch der Gastgeber am Ende eines offenen Schlagabtauschs zumindest noch einen Punktgewinn verbucht.
Im ersten Sonntagsspiel standen sich dann die beiden Aufsteiger TuRa Brüggen II und Anadolu Türkspor Krefeld gegenüber. Die Ausgangslage der beiden Liga-Neulinge vor Spielbeginn hätte dabei unterschiedlicher kaum sein können: Während die Hausherren aus Brüggen magere vier Zähler aus sieben bisherigen Partien vorzuweisen hatten, ging ATS als bislang unbesiegter Spitzenreiter in den Spieltag. Demnach gingen die Gäste als haushoher Favorit in die Begegnung, doch der Spielverlauf sollte alles andere als einseitig verlaufen:
Nachdem der erste Durchgang gar torlos beendet wurde und die Bezirksliga-Reserve aus Brüggen auch in Abschnitt zwei überraschend stark verteidigte, blieb es bis in die Schlussphase spannend. Als der TuRa bereits auf einen unverhofften Punktgewinn zusteuerte, war es dann allerdings Gäste-Joker Kemal Burak Karpuz, der mit seinem bereits sechsten Saisontreffer den 1:0-Siegtreffer erzielte. Aus Sicht der Hausherren ein denkbar bitteres Ende einer bockstarken Partie, wohingegen die Gäste aus Krefeld nach wie vor ungeschlagen an der Spitze bleiben.
Parallel standen empfing der TSV Bockum II den SC Schiefbahn auf heimischer Anlage. Aufgrund der schwachen Punkteausbeute der beiden Mannschaften zum Saisonstart ging es sowohl aus Sicht der Bockumer als auch aus Sicht des SC ausschließlich um drei Zähler. Dementsprechend umkämpft und ausgeglichen verlief die Begegnung dann auch, mit besserem Ende für die Gäste:
Nachdem die erste Hälfte noch torlos verlief, gingen es beide Kontrahenten nach dem Wiederbeginn wesentlich offensiver an: So waren es zunächst die Gäste, die durch Patrick Leenen und Kapitän Kai König nach einer guten Stunde Spielzeit mit 2:0 in Führung gingen. Doch der TSV antwortete prompt und markierte in persona Timo Jenner und Theodor Kexel zehn Minuten vor Schluss den Ausgleich. Als anschließend bereits aller für eine Punkteteilung sprach, knipste Jan-Hendrik Mettmann in der Schlussminute zum 3:2 und verantwortete somit den zweiten Saisondreier des SC Schiefbahn. Durch diesen ziehen die Rot-Weißen a Kontrahenten aus Bockum vorbei, der mit einem Zähler Rückstand auf Rang zwölf zurückfällt.
Das mit Abstand torreichste Duell des Wochenendes war derweil in Gellep geboten: Das Aufeinandertreffen von Ligaschlusslicht TuS Gellep und dem SC Viktoria 07 Anrath endete nach einem äußerst spektakulärem und offenem Schlagabtausch mit 8:3 zugunsten der favorisierten Gäste. Spektakel war dabei bereits von Beginn an geboten: Durch einen Blitz-Doppelschlag ging die Viktoria nach nur drei absolvierten Minuten mit 2:0 in Führung, während Marvin Müller anschließend noch einen Strafstoß und somit die Chance auf das blitzschnelle 3:0 vergab.
Doch die Hausherren hatten die passende Antwort parat: Dank der Treffer von Domenic Hamacher, Sven Hein und Oliver Lukas drehte der TuS die Partie binnen 15 Minuten auf 3:2. Und es ging vogelwild weiter: Noch vor der Pause wandelten die Gäste aus Anrath den Rückstand in eine 4:3-Führung um. In Abschnitt zwei ging Gellep dann die Puste aus, weshalb die Viktoria dank zweier Doppelschläge von Leonard Stauber und Marvin Müller am Ende mit 8:3 die Oberhand behält.
Spektakel war währenddessen auch in Willich geboten, wo der VfR Fischeln II bei Bezirksliga-Absteiger VfL Willich vorspielte. Während die Hausherren als Favorit in die Begegnung gingen und mit einem Heimdreier in Reichweite zu Spitzenreiter ATS Krefeld bleiben wollten, waren es zunächst die Gäste, die den besseren Einstand in die Partie fanden:
Dank der Treffer von Florian Funk und Patrick Lennard Schultz wog sich der VfR zu Beginn des zweiten Durchgangs bereits auf der Siegerstraße, ehe Willich aufdrehte: Nachdem Kian Rahimi und Mark Steckelbroeck zunächst binnen vier Minuten egalisierten, ging es mit dem 2:2 in eine spannende Schlussphase: Obwohl Willich-Torschütze Rahimi eine Minute vor Schluss mit gelb-roter Karte vom Platz musste, traf der VfL durch Joker Jonas Theisen und Mittelfeld-Akteur Maximilian Otis Gillrath in der Nachspielzeit zum viel umjubelten 4:2-Heimerfolg.
Weniger spektakulär verlief dagegen das Aufeinandertreffen zwischen dem VfB Uerdingen und dem SC Rhenania Hinsbeck: Die favorisierten Hausherren entschieden durch einen Doppelschlag von Top-Torjäger Burhan Sahin und den Treffer von Defensiv-Akteur Michele-Vincenzo Pernice bereits eine Viertelstunde vor Spielende die Partie, bevor Rhenania-Goalgetter Linus Kunze in der Schlussphase noch auf 1:3 verkürzte. Da es schlussendlich allerdings bei diesem Resultat blieb, feiert der VfB den zweiten Dreier im dritten Heimspiel, wohingegen Hinsbeck zum vierten Mal leer ausgeht.
Das letzte Duell des Spieltags stieg dann in Krefeld, wo Gastgeber FC Hellas Krefeld Aufstiegsfavorit TSV Kaldenkirchen herausforderte. Die Hausherren, die nach drei aufeinanderfolgenden Niederlagen zwingend Zählbares anpeilten, mussten sich trotz aufopferungsvollem Kampf schlussendlich klar geschlagen geben:
Michael Goertz per Doppelpack, Steffen Eichler und Noah Gurrath ließen eiskalte Kaldenkirchener jubeln und besorgten den fünften Saisonerfolg im siebten Einsatz. Durch diesen klettert der TSV auf Tabellenrang zwei, wohingegen der FC Hellas auch im vierten Spiel in Folge punktlos bleibt und folglich auf Platz abrutscht.
9. Spieltag
12.10.25 TSV Meerbusch III - FC Hellas Krefeld
12.10.25 VfR Krefeld-Fischeln II - TuS Gellep
12.10.25 Anadolu Türkspor Krefeld - VfB Uerdingen
12.10.25 SC Schiefbahn - DJK VfL Willich
12.10.25 SC Niederkrüchten - TuRa Brüggen II
12.10.25 SC Rhenania Hinsbeck - Hülser SV
12.10.25 SSV Strümp - TSV Kaldenkirchen
12.10.25 SC Waldniel - TSV Krefeld-Bockum II
10. Spieltag
17.10.25 Hülser SV - Anadolu Türkspor Krefeld
17.10.25 FC Hellas Krefeld - SC Rhenania Hinsbeck
19.10.25 TuRa Brüggen II - SC Viktoria 07 Anrath
19.10.25 TSV Krefeld-Bockum II - SSV Strümp
19.10.25 TuS Gellep - SC Schiefbahn
19.10.25 TSV Kaldenkirchen - TSV Meerbusch III
19.10.25 DJK VfL Willich - SC Waldniel
19.10.25 VfB Uerdingen - SC Niederkrüchten