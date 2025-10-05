Kaldenkirchen springt auf Rang zwei. – Foto: Michael Zöllner

A-Liga: Kaldenkirchen stürmt auf Rang zwei, Anrath siegt vogelwild Kreisliga A Kempen & Krefeld: Der achte Spieltag ist vorüber und bot einiges an Spektakel: Während der Hülser SV seine Hausaufgaben bereits am Donnerstag erledigte, waren am Wochenende sowohl in Gellep als auch in Waldniel Tor-Festivals geboten. Spitzenreiter ATS Krefeld verbucht derweil einen knappen 1:0-Erfolg, während Verfolger VfL Willich einen 0:2-Rückstand in drei Punkte umwandelt. Verlinkte Inhalte Kreisliga A KE/KRE VfL Willich SC Waldniel VfB Uerding. VSF Amern II + 14 weitere

Nachdem der achte Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld bereits am Donnerstag gestartet war, gab es insbesondere am Sonntag reichlich Tore zu sehen: Nachdem sich Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld bei Mitaufsteiger TuRa Brüggen II noch knapp behauptete, fielen in Willich und Gellep anschließend in Summe 17 Treffer: Während der VfL Willich einen 0:2-Rückstand gegen den VfR Fischeln II nach dem Seitenwechsel in einen 4:2-Heimsieg ummünzte, fertigte der SC Viktoria 07 Anrath Ligaschlusslicht TuS Gellep spektakulär mit 8:3 ab. Am Abend ließ der TSV Kaldenkirchen Kontrahent FC Hellas Krefeld nicht den Hauch einer Chance und springt folglich auf Tabellenplatz zwei.

Jetzt in Folge 9 des Oberliga-Podcasts von FuPa Niederrhein reinhören:

Nach dem spektakulären wie unerwarteten 5:4-Erfolg des TSV Meerbusch III gegen Bezirksliga-Absteiger VfB Uerdingen waren die schwarz-weißen auch im Auswärtsduell beim Hülser SV auf einen Überraschungssieg aus. Dieser peilte wiederum seinen zweiten Heimerfolg im zweiten Heimauftritt der Saison an, schließlich ging der HSV gegen das Kellerkind aus Meerbusch als Favorit in die Begegnung. Dieser Favoritenrolle wollten die Hausherren bereits von Spielbeginn an gerecht werden, der erste Treffer sollte allerdings 35 Minuten auf sich warten lassen: Zehn Minuten vor dem Pausenpfiff gelang Simon Stauber der Führungstreffer zugunsten des Gastgebers. Mit dem knappen Vorsprung ging es anschließend auch in die Pause, ehe Kasper Pawelski zwanzig Minuten vor Spielende den Ausgleich besorgte. Doch Marcus Jochum gelang eine Minute vor Schluss der viel umjubelte Siegtreffer, wodurch der HSV am Ende drei Zähler einstreicht.

Mit Bezirksliga-Absteiger SC Waldniel und dem SSV Strümp standen sich am Samstagnachmittag zwei Kontrahenten aus der Spitzentruppe der Liga gegenüber: Während die Hausherren aus Waldniel als Verfolger von Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld in die Partie gingen, wies der SSV lediglich einen Zähler Rückstand auf den Kontrahenten aus Waldniel auf. Demzufolge war von einem Spiel auf Augenhöhe auszugehen, was sich dann auch auf dem Spielfeld bestätigte: Schon nach nur drei absolvierten Minute war es Gästestürmer Fatih Mehmet Cinar, der den SSV per Blitz-Treffer in Führung schoss, ehe Daniel Schmidt, Philipp Last und Maximilian Matthias Last die Partie zugunsten der Hausherren drehten. Doch noch vor der Pause verkürzte Strümp-Stürmer Hamza Incirci auf 2:3, bevor Kapitän Dominik Birgels nach dem Seitenwechsel den Ausgleich besorgte. Zwanzig Minuten vor dem Ende wurde es aus Sicht der Gäste dann noch besser, als erneut Incirci knipste und den SSV mit 4:3 auf die Siegerstraße brachte. Doch in Spielminute 81 gelang dann auch SC-Stürmer Maximilian Lans der Doppelpack, wodurch der Gastgeber am Ende eines offenen Schlagabtauschs zumindest noch einen Punktgewinn verbucht.

Im ersten Sonntagsspiel standen sich dann die beiden Aufsteiger TuRa Brüggen II und Anadolu Türkspor Krefeld gegenüber. Die Ausgangslage der beiden Liga-Neulinge vor Spielbeginn hätte dabei unterschiedlicher kaum sein können: Während die Hausherren aus Brüggen magere vier Zähler aus sieben bisherigen Partien vorzuweisen hatten, ging ATS als bislang unbesiegter Spitzenreiter in den Spieltag. Demnach gingen die Gäste als haushoher Favorit in die Begegnung, doch der Spielverlauf sollte alles andere als einseitig verlaufen: Nachdem der erste Durchgang gar torlos beendet wurde und die Bezirksliga-Reserve aus Brüggen auch in Abschnitt zwei überraschend stark verteidigte, blieb es bis in die Schlussphase spannend. Als der TuRa bereits auf einen unverhofften Punktgewinn zusteuerte, war es dann allerdings Gäste-Joker Kemal Burak Karpuz, der mit seinem bereits sechsten Saisontreffer den 1:0-Siegtreffer erzielte. Aus Sicht der Hausherren ein denkbar bitteres Ende einer bockstarken Partie, wohingegen die Gäste aus Krefeld nach wie vor ungeschlagen an der Spitze bleiben.