A-Liga: Kaldenkirchen nutzt ATS-Patzer nicht, Brüggen-Serie reißt

Am Sonntag ist der 14. Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld ausgetragen worden, alle acht Paarungen des Spieltags standen auf dem Programm: Ligaprimus Anadolu Türkspor Krefeld kam im Heimspiel gegen den SC Rhenania Hinsbeck nicht über ein torloses Remis hinaus, während Verfolger TSV Kaldenkirchen im Auswärtsduell bei formstarken SC Viktoria 07 Anrath gar mit 1:3 den Kürzeren zieht. Derweil findet auch die Siegesserie von Aufsteiger TuRa Brüggen II ein Ende, wohingegen der VfB Uerdingen das Verfolgerduell gegen den SC Waldiel für sich entscheidet.

Das war der 14. Spieltag:

Bereits am Sonntagmittag war Aufsteiger TuRa Brüggen II im Heimspiel gegen Kellerkind TSV Bockum II darauf aus, die Serie von zuvor drei Ligasiegen in Folge weiter auszubauen. Daraus sollte schlussendlich allerdings nichts werden, weil der TuRa eine frühe Führung nicht über die Zeit bringen konnte: Zunächst war es nämlich ein von Kapitän Marvin Gierling verwandelter Strafstoß, der den TuRa bereits in der Anfangs-Viertelstunde in Führung brachte. Dieser Vorsprung hielt anschließend bis kurz vor dem Seitenwechsel an, als TSV-Verteidiger Enhar Süleyman Koc den Gästeausgleich erzielte. Nach dem Wiederanpfiff blieb es dann lange Zeit beim Remis, ehe der eingewechselte Mert Nuri Özcam die Partie fünf Minuten vor Spielende endgültig drehte und die Bezirksliga-Reserve aus Bockum folglich zu drei Punkten schoss.

Parallel war der SC Niederkrüchten auswärts bei Tabellennachbar TSV Meerbusch III zu Gast. Während die Krüchtener in der Vorwoche einen überraschenden Punktgewinn gegen Spitzenteam TSV Kaldenkirchen verzeichnete, zeigte der TSV zuletzt schwankende Leistungen. Im direkten Duell ging es für beide Kontrahenten, die tabellarisch lediglich zwei Zähler voneinander trennten, einzig um drei Punkte. Doch diese sollten keinem der beiden Rivalen vorbehalten sein: Nachdem Jan Toerschen vier Minuten vor dem Seitenwechsel die knappe Pausenführung der Gäste besorgte, sorgte Meerbusch-Kapitän und Top-Torjäger Andreas Lahn mit seinem elften Treffer im elften Ligaspiel nach dem Wiederbeginn für den Ausgleich der Hausherren. Da anschießend kein weiterer Treffer folgen sollte, mussten sich beide Kontrahenten mit einem Zähler zufrieden geben, weshalb der TSV zwei Zähler vor Niederkrüchten im Tabellenmittelfeld verbleibt.

Am Nachmittag war dann der zuletzt formstarke Hülser SV im Einsatz, als es auf heimischen Terrain gegen den SC Schiefbahn ging. Während die Hausherren darauf aus waren, ihren Platz in den Top fünf zu verteidigen, ging es für die Schiefbahner Gäste darum, den Abstand zum Tabellenkeller auszuweiten. Doch auf dem Platz sollte es schließlich keinem der beiden Kontrahenten gelingen, einen Erfolg zu verbuchen: Zu Beginn war es der Gastgeber aus Hüls, der in Folge eines Eigentores und dem Treffer von Stürmer Dennis Hackler den besseren Einstand erwischte und zur Pause mit 2:0 in Führung lag. Anschließend hielt der Vorsprung bis in die Schlussphase an, in der sich dann ein spektakulärer Schlagabtausch entwickelte: Jens Seyferth und Brian Drubel egalisierten binnen einer Minute den 0:2-Rückstand der 08er, bevor HSV-Joker Markus Dohmen den Gastgeber erneut in Führung schoss. Doch nur weitere drei Minuten darauf gelang Jan- Hendrik Mettmann der wiederholte Ausgleich der Gäste, welcher dann den Schlusspunkt auf eine abwechslungsreiche Partie setzte.

Für die erste dicke Überraschung des Spieltags sorgte derweil der SC Viktoria 07 Anrath, der im Auswärtsspiel beim TSV Kaldenkirchen aufdrehte und drei Punkte einsackte. Zwar gingen die Gäste nach zuletzt elf eroberten Punkten aus den vergangenen fünf Ligaspielen gestärkt in die Begegnung, es war aber dennoch nicht davon auszugehen, dass gegen den Aufstiegsanwärter aus Kaldenkirchen was zu holen wäre. Doch genau dazu sollte es kommen: Nachdem Nils Heines den TSV zunächst standesgemäß mit 1:0 auf die Siegerstraße brachte, brannte die Viktoria im zweiten Abschnitt ein Offensiv-Feuerwerk ab und drehte die Partie: Leonard Stauber, Tobias Deutsch und der eingewechselte Julius Weinhold sorgten mit ihren Treffern für den überraschten 3:1-Erfolg der 07er, die somit für den zweiten Ausrutscher Kaldenkirchens in Folge sorgen.

Parallel war Kaldenkirchen-Konkurrent und Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld im Einsatz, als es auswärts zum SC Rhenania Hinsbeck ging. Angesichts der eindrucksvollen BIl

Das sind die nächsten Spieltage:

15. Spieltag

28.11.25 SC Niederkrüchten - SC Rhenania Hinsbeck

30.11.25 VfR Krefeld-Fischeln II - TSV Kaldenkirchen

30.11.25 TSV Krefeld-Bockum II - VfB Uerdingen

30.11.25 SC Schiefbahn - FC Hellas Krefeld

30.11.25 DJK VfL Willich - TuRa Brüggen II

30.11.25 SSV Strümp - Anadolu Türkspor Krefeld

30.11.25 SC Waldniel - Hülser SV

30.11.25 SC Viktoria 07 Anrath - TSV Meerbusch III



16. Spieltag

07.12.25 TSV Meerbusch III - VfR Krefeld-Fischeln II

07.12.25 TuRa Brüggen II - TuS Gellep

07.12.25 TSV Kaldenkirchen - SC Schiefbahn

07.12.25 SC Rhenania Hinsbeck - SC Viktoria 07 Anrath

07.12.25 FC Hellas Krefeld - SC Waldniel

07.12.25 Hülser SV - TSV Krefeld-Bockum II

07.12.25 VfB Uerdingen - DJK VfL Willich

07.12.25 Anadolu Türkspor Krefeld - SC Niederkrüchten