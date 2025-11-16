 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Anrath jubelt gegen Kaldenkirchen.
Anrath jubelt gegen Kaldenkirchen. – Foto: Daniel Bender

A-Liga: Kaldenkirchen nutzt ATS-Patzer nicht, Brüggen-Serie reißt

Kreisliga A Kempen & Krefeld: Der 14. Spieltag ist beendet, alle acht Paarungen wurden am Sonntag ausgetragen: Sowohl Spitzenreiter ATS Krefeld als auch Verfolger TSV Kaldenkirchen ließen in ihren Duellen Punkte springen, während Kellerkind TSV Bockum II Aufsteiger TuRa Brüggen II mit 2:1 bezwingt.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A KE/KRE
VfL Willich
SC Waldniel
VfB Uerding.
VSF Amern II

Am Sonntag ist der 14. Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld ausgetragen worden, alle acht Paarungen des Spieltags standen auf dem Programm: Ligaprimus Anadolu Türkspor Krefeld kam im Heimspiel gegen den SC Rhenania Hinsbeck nicht über ein torloses Remis hinaus, während Verfolger TSV Kaldenkirchen im Auswärtsduell bei formstarken SC Viktoria 07 Anrath gar mit 1:3 den Kürzeren zieht. Derweil findet auch die Siegesserie von Aufsteiger TuRa Brüggen II ein Ende, wohingegen der VfB Uerdingen das Verfolgerduell gegen den SC Waldiel für sich entscheidet.

Jetzt in Folge 13 des Oberliga-Podcasts von FuPa Niederrhein reinhören:

>>> Hier geht es zum "FuPalaver" Podcast

______________

Kreisliga A Kempen & Krefeld: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Kreisliga A Kempen & Krefeld

Das war der 14. Spieltag:

Heute, 13:00 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
1
2
Abpfiff

Bereits am Sonntagmittag war Aufsteiger TuRa Brüggen II im Heimspiel gegen Kellerkind TSV Bockum II darauf aus, die Serie von zuvor drei Ligasiegen in Folge weiter auszubauen. Daraus sollte schlussendlich allerdings nichts werden, weil der TuRa eine frühe Führung nicht über die Zeit bringen konnte:

Zunächst war es nämlich ein von Kapitän Marvin Gierling verwandelter Strafstoß, der den TuRa bereits in der Anfangs-Viertelstunde in Führung brachte. Dieser Vorsprung hielt anschließend bis kurz vor dem Seitenwechsel an, als TSV-Verteidiger Enhar Süleyman Koc den Gästeausgleich erzielte. Nach dem Wiederanpfiff blieb es dann lange Zeit beim Remis, ehe der eingewechselte Mert Nuri Özcam die Partie fünf Minuten vor Spielende endgültig drehte und die Bezirksliga-Reserve aus Bockum folglich zu drei Punkten schoss.

Heute, 13:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
1
1

Parallel war der SC Niederkrüchten auswärts bei Tabellennachbar TSV Meerbusch III zu Gast. Während die Krüchtener in der Vorwoche einen überraschenden Punktgewinn gegen Spitzenteam TSV Kaldenkirchen verzeichnete, zeigte der TSV zuletzt schwankende Leistungen. Im direkten Duell ging es für beide Kontrahenten, die tabellarisch lediglich zwei Zähler voneinander trennten, einzig um drei Punkte. Doch diese sollten keinem der beiden Rivalen vorbehalten sein:

Nachdem Jan Toerschen vier Minuten vor dem Seitenwechsel die knappe Pausenführung der Gäste besorgte, sorgte Meerbusch-Kapitän und Top-Torjäger Andreas Lahn mit seinem elften Treffer im elften Ligaspiel nach dem Wiederbeginn für den Ausgleich der Hausherren. Da anschießend kein weiterer Treffer folgen sollte, mussten sich beide Kontrahenten mit einem Zähler zufrieden geben, weshalb der TSV zwei Zähler vor Niederkrüchten im Tabellenmittelfeld verbleibt.

Heute, 14:30 Uhr
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
3
3
Abpfiff

Am Nachmittag war dann der zuletzt formstarke Hülser SV im Einsatz, als es auf heimischen Terrain gegen den SC Schiefbahn ging. Während die Hausherren darauf aus waren, ihren Platz in den Top fünf zu verteidigen, ging es für die Schiefbahner Gäste darum, den Abstand zum Tabellenkeller auszuweiten. Doch auf dem Platz sollte es schließlich keinem der beiden Kontrahenten gelingen, einen Erfolg zu verbuchen:

Zu Beginn war es der Gastgeber aus Hüls, der in Folge eines Eigentores und dem Treffer von Stürmer Dennis Hackler den besseren Einstand erwischte und zur Pause mit 2:0 in Führung lag. Anschließend hielt der Vorsprung bis in die Schlussphase an, in der sich dann ein spektakulärer Schlagabtausch entwickelte: Jens Seyferth und Brian Drubel egalisierten binnen einer Minute den 0:2-Rückstand der 08er, bevor HSV-Joker Markus Dohmen den Gastgeber erneut in Führung schoss. Doch nur weitere drei Minuten darauf gelang Jan- Hendrik Mettmann der wiederholte Ausgleich der Gäste, welcher dann den Schlusspunkt auf eine abwechslungsreiche Partie setzte.

Heute, 14:30 Uhr
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
1
3
Abpfiff

Für die erste dicke Überraschung des Spieltags sorgte derweil der SC Viktoria 07 Anrath, der im Auswärtsspiel beim TSV Kaldenkirchen aufdrehte und drei Punkte einsackte. Zwar gingen die Gäste nach zuletzt elf eroberten Punkten aus den vergangenen fünf Ligaspielen gestärkt in die Begegnung, es war aber dennoch nicht davon auszugehen, dass gegen den Aufstiegsanwärter aus Kaldenkirchen was zu holen wäre. Doch genau dazu sollte es kommen:

Nachdem Nils Heines den TSV zunächst standesgemäß mit 1:0 auf die Siegerstraße brachte, brannte die Viktoria im zweiten Abschnitt ein Offensiv-Feuerwerk ab und drehte die Partie: Leonard Stauber, Tobias Deutsch und der eingewechselte Julius Weinhold sorgten mit ihren Treffern für den überraschten 3:1-Erfolg der 07er, die somit für den zweiten Ausrutscher Kaldenkirchens in Folge sorgen.

Heute, 14:30 Uhr
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
0
0
Abpfiff

Parallel war Kaldenkirchen-Konkurrent und Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld im Einsatz, als es auswärts zum SC Rhenania Hinsbeck ging. Angesichts der eindrucksvollen BIl

Heute, 15:00 Uhr
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
2
5
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
5
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
2
0
Abpfiff

____

Das sind die nächsten Spieltage:

15. Spieltag
28.11.25 SC Niederkrüchten - SC Rhenania Hinsbeck
30.11.25 VfR Krefeld-Fischeln II - TSV Kaldenkirchen
30.11.25 TSV Krefeld-Bockum II - VfB Uerdingen
30.11.25 SC Schiefbahn - FC Hellas Krefeld
30.11.25 DJK VfL Willich - TuRa Brüggen II
30.11.25 SSV Strümp - Anadolu Türkspor Krefeld
30.11.25 SC Waldniel - Hülser SV
30.11.25 SC Viktoria 07 Anrath - TSV Meerbusch III

16. Spieltag
07.12.25 TSV Meerbusch III - VfR Krefeld-Fischeln II
07.12.25 TuRa Brüggen II - TuS Gellep
07.12.25 TSV Kaldenkirchen - SC Schiefbahn
07.12.25 SC Rhenania Hinsbeck - SC Viktoria 07 Anrath
07.12.25 FC Hellas Krefeld - SC Waldniel
07.12.25 Hülser SV - TSV Krefeld-Bockum II
07.12.25 VfB Uerdingen - DJK VfL Willich
07.12.25 Anadolu Türkspor Krefeld - SC Niederkrüchten

>>> Hier geht es zum Spielplan der Kreisliga A Kempen & Krefeld

Aufrufe: 016.11.2025, 19:40 Uhr
Tom KunzeAutor