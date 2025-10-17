 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Spitzenreiter ATS Krefeld dreht in der Schlussphase auf.
Spitzenreiter ATS Krefeld dreht in der Schlussphase auf. – Foto: Ralph Görtz

A-Liga: Kaldenkirchen bleibt an Anadolu dran, Willich zieht Topspiel

Kreisliga A Kempen & Krefeld: Der zehnte Spieltag ist absolviert, am Sonntag wurde auf sechs Plätzen gespielt: Während Bezirksliga-Absteiger VfL Willich das Verfolgerduelll gegen Mitabsteiger Waldniel für sich entscheidet, fährt auch Konkurrent TSV Kaldenkirchen einen wichtigen Heimerfolg ein und bleibt somit an Ligaprimus ATS Krefeld dran.

Kreisliga A KE/KRE
VfL Willich
SC Waldniel
VfB Uerding.
VSF Amern II


Gleich zum Auftakt des zehnten Spieltags in der Kreisliga A Kempen & Krefeld war Ligaprimus Anadolu Türkspor Krefeld darauf aus, die erste Saisonniederlage aus der Vorwoche wieder wettzumachen. Dies gelang dem Spitzenreiter schließlich im Auswärtsduell beim Hülser SV, nach einer furiosen Schlussphase stand am Ende ein klarer 4:1-Erfolg zugunsten des Favoriten auf der Anzeigetafel. Währenddessen kam es zwischen dem FC Hellas Krefeld und dem SC Rhenania Hinsbeck nach ausgeglichenem Spielverlauf zu einem 2:2-Remis.

Das ist der zehnte Spieltag:

Fr., 17.10.2025, 19:30 Uhr
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
1
4
Abpfiff

Zum Auftakt des zehnten Spieltags bekam es der Hülser SV vor heimischer Kulisse mit Ligaprimus Anadolu Türkspor Krefeld zu tun. Zwar gingen die Gäste mit einem klaren Punktevorsprung von sieben Punkten in die Begegnung, mussten sich aber dennoch nach der jüngsten Niederlage gegen den VfB Uerdingen erstmal beweisen: Dies gelang den Krefeldern nach anfänglichen Schwierigkeiten am Ende auch klar:

Während Lars Stoffelen den Gastgeber aus Hüls nach gut 20 Minuten mit 1:0 in Führung brachte, hatte diese bis in die Schlussviertelstunde bestand. Doch in den Schlussminuten der Begegnung drehten die Gäste dann so richtig auf und wandelten den Rückstand spektakulär in einen 4:1-Erfolg um: Sowohl Elijah Jaseer Nelson als auch Joker Muhammed Gergery netzten doppelt und sicherten den Gästen einen viel umjubelten achten Saisonerfolg.

Fr., 17.10.2025, 20:00 Uhr
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
2
2
Abpfiff

Nach zuletzt fünf Niederlagen am Stück gab es für den FC Hellas Krefeld im Heimspiel gegen den SC Rhenania Hinsbeck nur ein Ziel: Gegen den Verfolger sollten zwingend drei Punkte her. Dieses Ziel sollte allerdings nicht erreicht werden, da sich die Blau-Weißen bereits früh in der Partie selbst schwächten: Nachdem Offensivakteur Mijo Jurkic mit seinem ersten Saisontreffer zunächst auf 1:0 zugunsten des Gastgebers stellte, erlaubte sich Baran Simsek nur drei Minuten darauf eine Tätlichkeit, wodurch der FC Hellas die restliche Spielzeit in Unterzahl ranmusste.

Dies spielte dann wiederum den Gästen in die Karten, die durch Marius Wenzel den Ausgleich markierten. Weil allerdings kurze Zeit nach dem Seitenwechsel Dimitrios Triantafyllidis das 2:1 für Hellas folgen ließ und folglich bis in die Schlussminuten kein Treffer folgte, wähnten sich die Hausherren bereits als der sichere Sieger. Doch die Rhenania egalisierte den Rückstand durch einen erneuten Treffer von Wenzel, der den Hinsbeckern den Last-Minute-Ausgleich und somit einen wichtigen Zähler bescherte.

Heute, 13:00 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
1
3
Abpfiff

Heute, 13:15 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
1
1
+Video

Heute, 15:00 Uhr
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
0
0

Heute, 15:00 Uhr
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
4
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
2
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
5
2
Abpfiff

____

Das sind die nächsten Spieltage:

11. Spieltag
24.10.25 SC Niederkrüchten - Hülser SV
24.10.25 SSV Strümp - TSV Meerbusch III
24.10.25 SC Waldniel - TuS Gellep
26.10.25 VfR Krefeld-Fischeln II - TuRa Brüggen II
26.10.25 TSV Krefeld-Bockum II - DJK VfL Willich
26.10.25 SC Rhenania Hinsbeck - TSV Kaldenkirchen
26.10.25 SC Viktoria 07 Anrath - VfB Uerdingen
26.10.25 Anadolu Türkspor Krefeld - FC Hellas Krefeld

12. Spieltag
02.11.25 TSV Meerbusch III - SC Rhenania Hinsbeck
02.11.25 TuRa Brüggen II - SC Schiefbahn
02.11.25 TuS Gellep - TSV Krefeld-Bockum II
02.11.25 TSV Kaldenkirchen - Anadolu Türkspor Krefeld
02.11.25 DJK VfL Willich - SSV Strümp
02.11.25 FC Hellas Krefeld - SC Niederkrüchten
02.11.25 Hülser SV - SC Viktoria 07 Anrath
02.11.25 VfB Uerdingen - VfR Krefeld-Fischeln II

>>> Hier geht es zum Spielplan der Kreisliga A Kempen & Krefeld

