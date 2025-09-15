A-Liga: Johannisberg feiert Sieg mit Abriss-Party

Oestrich-Winkel. Big Points für den SV Johannisberg. Im selbsternannten „Höhenderby“ der Kreisliga A Rheingau-Taunus setzten sich die Johannisberger mit 2:1 (1:1) beim SV Hallgarten durch. Damit bleibt das Team punktgleich im Spitzentrio mit dem TuS Kemel und dem SSV Hattenheim vorne dabei, während Hallgarten nach der Niederlage schon sieben Punkte Rückstand auf diese drei Teams aufweist. „Wir haben den Anschluss nicht heute verloren, sondern bei den unnötigen Punktverlusten zuvor. Heute haben wir gegen einen der Meisterschaftsfavoriten verloren. Doch die Saison ist noch lang“, hätte sich Hallgartens Spielausschuss-Chef Alex Much gerne einen besseren Ausgang vor rund 150 Zuschauern gewünscht. Die ganze Partie könnt ihr im Re-Live beim Wiesbadener Kurier ansehen.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Dabei fing es perfekt für die Truppe von Trainer Holger Koch an. Johannisberg hatte erst eine große Chance liegen lassen, da gingen die Gastgeber schon nach drei Minuten durch Mohamad Amin Hasan nach Vorlage von Leo Müller in Front. Doch Johannisberg gelang noch vor der Pause nach einer schönen Kombination und der Vorlage von Benedikt Franz auf Fabian Stutzer, der nur noch einschieben musste, der Ausgleich. „In der zweiten Halbzeit waren wir dann nicht mehr so griffig“, musste Much zunächst das 1:2 durch Franz per Kopf nach Flanke von Jochen Fritz (61.) mitansehen. Keeper Henri Solter verhinderte in dieser Phase weitere Treffer.
Aber Hallgarten bäumte sich nochmals auf. Erst war Grigol Bekoshvili mit einem tollen Fernschuss, der knapp am Winkel vorbeistrich, nah dran am Ausgleich. In der langen Nachspielzeit, in der der Johannisberger Sven Mengel die gelb-rote Karte sah, gab es auch noch eins, zwei brenzlige Situationen im Johannisberger Strafraum.
Am Ende fielen aber die Hallgartener Spieler enttäuscht zu Boden, während Johannisbergs Spielertrainer Trainer Max Merken, der sich in dieser Saison aufgrund von Verletzungssorgen auf der ungewohnten Innenverteidiger-Position aufstellt, das Spiel so sah: „Wir haben versäumt nach dem 2:1 den Sack zuzumachen. Der Sieg war aber verdient.“ Während sich Merken direkt danach beruflich auf den Weg nach Berlin machte, feierte sein Team den Sieg bei einer „Abriss-Party“ auf dem Johannisberger Sportplatz, wird doch dort nächste Woche das alte Funktionsgebäude abgerissen.
