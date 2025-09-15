Die Spieler des SV Hallgarten machen sich vor dem Spiel gegen den SV Johannisberg in der Kabine heiß. Foto: Alexander Much

A-Liga: Johannisberg feiert Sieg mit Abriss-Party A-Ligist dreht in Hallgarten ein frühes 0:1 in ein 2:1 und bleibt im Spitzentrio vorne dabei Verlinkte Inhalte KLA Rheingau-Taunus TuS Kemel Presberg SG Walluf II Hattenheim + 11 weitere

Oestrich-Winkel. Big Points für den SV Johannisberg. Im selbsternannten „Höhenderby“ der Kreisliga A Rheingau-Taunus setzten sich die Johannisberger mit 2:1 (1:1) beim SV Hallgarten durch. Damit bleibt das Team punktgleich im Spitzentrio mit dem TuS Kemel und dem SSV Hattenheim vorne dabei, während Hallgarten nach der Niederlage schon sieben Punkte Rückstand auf diese drei Teams aufweist. „Wir haben den Anschluss nicht heute verloren, sondern bei den unnötigen Punktverlusten zuvor. Heute haben wir gegen einen der Meisterschaftsfavoriten verloren. Doch die Saison ist noch lang“, hätte sich Hallgartens Spielausschuss-Chef Alex Much gerne einen besseren Ausgang vor rund 150 Zuschauern gewünscht. Die ganze Partie könnt ihr im Re-Live beim Wiesbadener Kurier ansehen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Dabei fing es perfekt für die Truppe von Trainer Holger Koch an. Johannisberg hatte erst eine große Chance liegen lassen, da gingen die Gastgeber schon nach drei Minuten durch Mohamad Amin Hasan nach Vorlage von Leo Müller in Front. Doch Johannisberg gelang noch vor der Pause nach einer schönen Kombination und der Vorlage von Benedikt Franz auf Fabian Stutzer, der nur noch einschieben musste, der Ausgleich. „In der zweiten Halbzeit waren wir dann nicht mehr so griffig“, musste Much zunächst das 1:2 durch Franz per Kopf nach Flanke von Jochen Fritz (61.) mitansehen. Keeper Henri Solter verhinderte in dieser Phase weitere Treffer.