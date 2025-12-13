 2025-12-03T05:51:34.672Z

Transfers
Der FC Finkenbachtal wird künftig von Jan Schörling trainiert.
Der FC Finkenbachtal wird künftig von Jan Schörling trainiert. – Foto: Fabian Daum, FCO

A-Liga: Jan Schörling löst Ilja Rupcic ab

Trainerwechsel beim FC Finkenbachtal

Einen neuen Job hat Jan Schörling. Der Trainer, zuletzt beim A-Ligisten FC Ober-Abtsteinach, zieht es 20 Kilometer weiter östlich in die A-Liga Odenwald. Beim Drittletzten FC Finkenbachtal ist der 38-Jährige ab sofort Spielertrainer mit dem Auftrag, den Klassenerhalt zu sichern.

Schörling löst Ilja Rupcic (36) ab, der die Odenwälder erst zu Saisonbeginn übernommen hatte. Rupcic ist im Fußballkreis Bergstraße vor allem aus seiner Zeit bei der SG Unter-Abtsteinach bekannt.

Markus KarraschAutor