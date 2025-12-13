A-Liga: Jan Schörling löst Ilja Rupcic ab

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Transfers
Der FC Finkenbachtal wird künftig von Jan Schörling trainiert. – Foto: Fabian Daum, FCO
Einen neuen Job hat Jan Schörling. Der Trainer, zuletzt beim A-Ligisten FC Ober-Abtsteinach, zieht es 20 Kilometer weiter östlich in die A-Liga Odenwald. Beim Drittletzten FC Finkenbachtal ist der 38-Jährige ab sofort Spielertrainer mit dem Auftrag, den Klassenerhalt zu sichern.
Schörling löst Ilja Rupcic (36) ab, der die Odenwälder erst zu Saisonbeginn übernommen hatte. Rupcic ist im Fußballkreis Bergstraße vor allem aus seiner Zeit bei der SG Unter-Abtsteinach bekannt.