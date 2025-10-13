 2025-10-10T17:03:43.034Z

Ligabericht
Der SC Meso-Nassau drehte einen 0:3-Rückstand binnen 15 Minuten noch zu einem 4:3 in Klarenthal.
Der SC Meso-Nassau drehte einen 0:3-Rückstand binnen 15 Minuten noch zu einem 4:3 in Klarenthal. – Foto: Diana Litvin - Archiv

A-Liga: Irre Schlussphase in Klarenthal

Klarenthal hatte bis zur 75. Minute mit 3:0 geführt, um dann 3:4 gegen Meso-Nassau zu verlieren

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Wiesbaden
Klarenthal
SV Niedernhs II
Bierstadt II
Frauenstein II

Wiesbaden. Würde es eine Trophäe für die furioseste Schlussphase der Saison geben, dürfte sich der Wiesbadener A-Ligist SC Meso-Nassau nun nach elf Spieltagen schon über den ersten Titel freuen. „Wir hatten 75 Minuten lang alles im Griff und haben das Spiel dominiert. Was danach passiert ist, kann ich mir einfach nicht erklären“, war Klarenthals Trainer Asmellash Woldemicael ratlos. Sein SC Klarenthal führte im Heimspiel gegen Meso-Nassau nach Toren von Denis Mavric (2) und Arbenit Ahmetaj mit 3:0, ehe Aleksandre Karapetian mit seinem Anschlusstreffer eine irre Schlussphase einleitete.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

„Wir sind alle fassungslos. Wir hatten zwar einige Verletzte und einen sehr jungen Kader, aber so etwas darf uns trotzdem einfach nicht passieren. So ein Spiel müssen wir souverän runterspielen.

Gestern, 15:00 Uhr
1. SC Klarenthal
1. SC KlarenthalKlarenthal
SC Meso-Nassau Wiesbaden
SC Meso-Nassau WiesbadenMeso-Nassau
3
4
Abpfiff

Stattdessen werden wir nach dem Anschluss total nervös“, ärgerte sich Woldemicael. Auf die Klarenthaler Nervosität folgten letztlich drei weitere Gegentore in zehn Minuten. Zunächst verkürzte Joey Berghäuser auf 3:2, ehe Spielertrainer Markus Bozan per Freistoß ausglich. Aleksandre Karapetian machte dann vom Punkt den Meso-Wahnsinn perfekt. „Ich habe der Mannschaft in der Halbzeit gesagt, dass noch etwas drin ist. Wir haben immer daran geglaubt. Am Ende war dann Dauerdruck von uns. Wir hoffen, dass uns der Sieg beflügelt. Wir wissen jetzt endgültig, was wir leisten können“, war Bozan überglücklich.

Die weiteren Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 13:00 Uhr
FC Bierstadt
FC BierstadtBierstadt II
FC Albania Wiesbaden
FC Albania WiesbadenAlbania
2
4
Abpfiff

Gestern, 13:15 Uhr
DJK Schwarz-Weiss Wiesbaden
DJK Schwarz-Weiss WiesbadenSW Wiesbaden
SV Erbenheim
SV ErbenheimErbenheim II
3
3
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SC Polonia Wiesbaden 2018
SC Polonia Wiesbaden 2018SC Polonia
SV Frauenstein
SV FrauensteinFrauenstein II
1
0

Gestern, 12:30 Uhr
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb II
SpVgg Sonnenberg
SpVgg SonnenbergSonnenberg II
2
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FSV Hellas Schierstein
FSV Hellas SchiersteinHellas Schi.
1. FC Naurod
1. FC NaurodNaurod II
2
4
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SV Niedernhausen
SV NiedernhausenSV Niedernhs II
SV Schierstein 13
SV Schierstein 13Schierst. 13
1
5
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
C.D. Español Wiesbaden
C.D. Español WiesbadenC.D. Español
FC Freudenberg
FC FreudenbergFreudenberg
2
2
Abpfiff

Aufrufe: 013.10.2025, 17:18 Uhr
Alexander KnittelAutor