A-Liga: Irre Schlussphase in Klarenthal

Der SC Meso-Nassau drehte einen 0:3-Rückstand binnen 15 Minuten noch zu einem 4:3 in Klarenthal. – Foto: Diana Litvin - Archiv

Wiesbaden. Würde es eine Trophäe für die furioseste Schlussphase der Saison geben, dürfte sich der Wiesbadener A-Ligist SC Meso-Nassau nun nach elf Spieltagen schon über den ersten Titel freuen. „Wir hatten 75 Minuten lang alles im Griff und haben das Spiel dominiert. Was danach passiert ist, kann ich mir einfach nicht erklären“, war Klarenthals Trainer Asmellash Woldemicael ratlos. Sein SC Klarenthal führte im Heimspiel gegen Meso-Nassau nach Toren von Denis Mavric (2) und Arbenit Ahmetaj mit 3:0, ehe Aleksandre Karapetian mit seinem Anschlusstreffer eine irre Schlussphase einleitete.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. „Wir sind alle fassungslos. Wir hatten zwar einige Verletzte und einen sehr jungen Kader, aber so etwas darf uns trotzdem einfach nicht passieren. So ein Spiel müssen wir souverän runterspielen.