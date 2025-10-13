A-Liga: Irre Schlussphase in Klarenthal

Wiesbaden. Würde es eine Trophäe für die furioseste Schlussphase der Saison geben, dürfte sich der Wiesbadener A-Ligist SC Meso-Nassau nun nach elf Spieltagen schon über den ersten Titel freuen. „Wir hatten 75 Minuten lang alles im Griff und haben das Spiel dominiert. Was danach passiert ist, kann ich mir einfach nicht erklären“, war Klarenthals Trainer Asmellash Woldemicael ratlos. Sein SC Klarenthal führte im Heimspiel gegen Meso-Nassau nach Toren von Denis Mavric (2) und Arbenit Ahmetaj mit 3:0, ehe Aleksandre Karapetian mit seinem Anschlusstreffer eine irre Schlussphase einleitete.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
„Wir sind alle fassungslos. Wir hatten zwar einige Verletzte und einen sehr jungen Kader, aber so etwas darf uns trotzdem einfach nicht passieren. So ein Spiel müssen wir souverän runterspielen.
Stattdessen werden wir nach dem Anschluss total nervös“, ärgerte sich Woldemicael. Auf die Klarenthaler Nervosität folgten letztlich drei weitere Gegentore in zehn Minuten. Zunächst verkürzte Joey Berghäuser auf 3:2, ehe Spielertrainer Markus Bozan per Freistoß ausglich. Aleksandre Karapetian machte dann vom Punkt den Meso-Wahnsinn perfekt. „Ich habe der Mannschaft in der Halbzeit gesagt, dass noch etwas drin ist. Wir haben immer daran geglaubt. Am Ende war dann Dauerdruck von uns. Wir hoffen, dass uns der Sieg beflügelt. Wir wissen jetzt endgültig, was wir leisten können“, war Bozan überglücklich.
Die weiteren Partien des Spieltags im Überblick: