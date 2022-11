A-Liga: In Aschbach steigen gleich zwei Odenwald-Derbys FSV Rimbach könnte mit Sieg im letzten Hinrundenspiel noch Herbstmeister werden

Aschbach. Die Mannschaften sind angekratzt, wollen ihr anderes, besseres Gesicht zeigen. Zwei A-Liga-Odenwaldderbys in Aschbach am Donnerstag (19.30 Uhr) und am Sonntag (15.15 Uhr) versprechen Spannung. Diesen Donnerstag kommt der FSV Rimbach zum Nachholspiel, der eine sehr gute Bilanz aufzuweisen hatte, zuletzt aber mit 0:6 in Ober-Abtsteinach die Waffen strecken musste. Mit einem Sieg kann Rimbach die Hinrunde sogar noch als Herbstmeister abschließen. Sonntag kommt der SV/BSC Mörlenbach mit ebenso guter Bilanz, der aber in Trösel mit 3:5 den Kürzeren zog. Die Mörlenbacher werden sich auch für die zu hohe 1:6-Auftaktniederlage gegen Aschbach revanchieren wollen. Aber auch Aschbach ist nach dem 1:1 beim letzten Heimspiel gegen die SC Rodau nicht zufrieden. Sprecher Bruno Bihn sagt dazu: „Rimbach und Mörlenbach sind ein anderes Kaliber, die bisher jeweils eine hervorragende Runde gespielt haben. Das sollte unserer Mannschaft Anreiz genug sein.“ Er hofft, dass Nils Helfrich wieder zur Verfügung steht, um die Abwehr weiter zu stabilisieren. Schließlich soll gegen Rimbach und Mörlenbach der Knoten platzen.