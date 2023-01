A-Liga: Immer wieder Verletzungspech bei Hainstadt TSV steckt erneut im Abstiegsschlamassel +++ Zum Auftakt auswärts bei SG Bad König/Zell

ODENWALDKREIS. Der TSV Hainstadt steckt in der A-Liga Odenwald bereits die zweite Spielzeit hintereinander tief im Abstiegsschlamassel. Als Vorletzter ist der Weg in sichere Tabellenregionen noch nicht allzu weit, aber die Mannschaft aus dem Sportpark muss nach der Winterpause dringend punkten, wenn am Ende der Saison nicht der Abstieg in die B-Liga stehen soll.

Unglaubliches Verletzungspech

Die Hainstädter verfügen über eine Mannschaft, die in der A-Liga in der ersten Tabellenhälfte mitspielen könnte. Aber ein Verletzungspech, das in der Spielklasse seines Gleichen sucht, verstrickt die Mannschaft des Trainergespanns Odysseas und Waios Floros immer wieder in den Kampf um den Klassenerhalt. Als sich in der Vorsaison die Verletzungsmisere entspannte, rollte der TSV das Teilnehmerfeld in der Abstiegsrunde von hinten auf und bejubelte noch einen souveränen Klassenerhalt. Macht es nochmal, hofft Abteilungsleiter Marco Seibert. Aber so einfach ist das selbstverständlich nicht: Entscheidend könnte sein, dass sich Haralambos Floros (Knieverletzung) erneut so stark verletzt hat, dass er voraussichtlich für den Rest der Spielzeit ausfällt. Gerade er war im Mittelfeld der entscheidende Mann in der erfolgreich bestrittenen Abstiegsrunde. Über ihn lief das Hainstädter Spiel, seine Ideen waren maßgebend. Er ist der Dreh- und Angelpunkt des TSV-Spiels.

Und dann hat Hainstadt zusätzlich ein nicht zu unterschätzendes Sturmproblem: Sotirios Kotsikas, der kongeniale Partner von Waios Floros fällt wieder aus. Diese Schwächungen haben Wirkung gezeigt: Der erste Saisonsieg glückte Hainstadt am neunten Spieltag gegen Mitabstiegskandidat FSV Erbach (6:1). „Dieser Einstieg in die neue Runde war in dieser Weise nicht zu erwarten, auch wenn wir beispielsweise zuvor schon beim Favoriten TSV Günterfürst ein torloses Unentschieden erkämpft haben, das wir sogar hätten vergolden müssen, als wir in den Schlussminuten die Riesenchance zum Auswärtssieg besaßen – die Gelegenheit aber nicht nutzen“, so Seibert weiter.

TSV kämpft um den A-Liga-Verbleib