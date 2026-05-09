A-Liga: Höchster Derby steht an Der TSV Höchst II und der FV Mümling-Grumbach haben sich schon den Klassenerhalt der A-Liga gesichert +++ Der SV Hummetroth II und der VfL Michelstadt kämpfen oben um die Relegation von Thomas Nikella · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser

Der TSV Höchst II (mit Janis Albohr, hier gegen Andre Keil vom TV Hetzbach) steht derzeit auf Platz 13 in der A-Liga Odenwald. (Archivfoto) Foto: Herbert Krämer

Odenwaldkreis. Wegen des Rückzuges von Türk Beerfelden und des abgeschlagenen Vorletzten Türk Breuberg hat sich für den TSV Höchst II und FV Mümling-Grumbach der Kampf um den Klassenerhalt in der A-Liga Odenwald in Wohlgefallen aufgelöst. Das Höchster Derby geht bereits am Samstag um 14 Uhr an der Jahnstraße über die Bühne.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 14:00 Uhr TSV Höchst TSV Höchst II FV Mümling-Grumbach Mü.-Grumbach 14:00 PUSH "Ich bin recht froh, dass wir diesen Rucksack bereits jetzt schon ablegen konnten", sagt TSV-Spielertrainer Oliver Schwarz. Positiv festhalten will der Coach, dass die Höchster 1b seit 15 Jahren in der obersten Kreisliga etabliert ist. Entgegenzuhalten ist aber auch: "Wir blieben in dieser Spielzeit unter unseren Möglichkeiten. Es gibt wesentliche Punkte, die uns von den ersten Mannschaften in dieser Spielklasse unterscheiden", macht Schwarz klar. Gerade bei der Trainingsbeteiligung ist es immer schwierig, mit dem kompletten Kader voranzuschreiten.

Oft konnte auch der TSV II nicht auf die Aufstellung des Vorspieltages zurückgreifen. Demnach soll das Potenzial gerade in der Höchster Perspektivmannschaft deutlich höher sein, als es der dreizehnte Tabellenrang vermuten lasse. "Deswegen können wir froh sein, dass wir auch wieder in der neuen Spielzeit in der A-Liga vertreten sein werden." Dabei kam der TSV II aus keiner besonders guten Phase. Besonders das 0:4 gegen den FC Finkenbachtal hängt Schwarz noch immer nach: "Mit einer der schlechtesten Leistungen dieser Saison gingen wir gegen Mitabstiegsrivalen unter. Da fehlte völlig die Einstellung. Der Finkenbacher Sieg war auch noch in der Höhe verdient." Offensive des TSV Höchst II geschwächt durch Verletzungen Besser sah es schon gegen die SG Sandbach aus, wo es erneut eine Niederlage setzte: Beim 0:2 präsentierte sich die Schwarz-Elf deutlich engagierter, verlor aber durch zwei Standards. Der TSV setzte immer wieder Nadelstiche, mit denen er sich nicht belohnen konnte. Sandbach wurde seiner Favoritenrolle gerecht, zog ein ganz starkes Gegenpressing auf und war in der Endgeschwindigkeit bärenstark. Besonders bitter ist, dass sich auf Höchster Seite Torgarant Kai Oliver Heckler (20 Tore) verletzt hat und schon seit Wochen ausfällt. Weiter fehlen Konrad Nekala und Philipp Schwede in der Offensive, womit Oliver Schwarz die komplette Abteilung Attacke wegbricht. Roman Heinisch (Defensive) fehlt wegen seiner Ampelkarte. Schwarz wird nachnominieren müssen, wahrscheinlich bei der dritten Auswahl, die kurz vor der C-Liga-Meisterschaft steht. Taucht da etwa Rico Blecher, der ehemalige Gruppenligatorjäger, auf dem Spielbericht auf? Die Höchster, genauso wie die Fußballer aus dem Stadtteil, sehen in diesem Stadtderby sehr viel Prestige. SV Hummetroth und VfL Michelstadt im Duell um die Relegation

Schaulaufen bei der SG Nieder-Kainsbach, wo Meister SG Sandbach noch eine offene Rechnung mit den Gastgebern haben dürfte: Haben doch gerade diese defensiv sehr gut organisierten Gersprenztaler mit einem torlosen Unentschieden einen Punkt aus Sandbach entführt, was bislang keinem anderen Team in dieser Saison gelang. Es soll sogar ein Auswärtssieg möglich gewesen sein. Darüber kann sich in Sandbach niemand gefreut haben und so ist ein hoch spannendes Aufeinandertreffen zu erwarten.

Morgen, 15:00 Uhr VfL Michelstadt Michelstadt TSV Sensbachtal Sensbachtal 15:00 PUSH

Spannung auch im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz: Weiter liegt der SV Hummetroth II vier Zähler vor dem VfL Michelstadt. Der Aufsteiger präsentiert sich sehr stabil und nimmt drei kampflose Punkte gegen die bereits abgestiegenen Beerfelder mit. So leicht hat es der VfL Michelstadt nicht: Das Ensemble von VfL-Trainer Ali Sadik empfängt den TSV Sensbachtal, der den VfL im Hinrundenspiel mit 5:3 schlug und derzeit wieder im Aufwind ist. Verspielen die Michelstädter an diesem Sonntag alle Aufstiegschancen gegen die Männer vom Buckelweg?

Morgen, 15:00 Uhr SG Rothenberg Rothenberg KSV Reichelsheim Reichelsheim 15:00 PUSH

Die SG Rothenberg patzte am letzten Sonntag beim TSV Sensbachtal und vor Wochenfrist beim SV Gammelsbach. Ausgerechnet die Mannschaft, die bislang als einzige Formation die SG Sandbach schlug. Jetzt erwartet die SGR den KSV Reichelsheim (15 Uhr) und will wieder zurück in die Erfolgsspur.

Morgen, 15:00 Uhr Türkiyemspor Breuberg Breuberg FC Finkenbachtal Finkenbach 15:00 PUSH

Türk Breuberg verlor im letzten Spiel in Erbach zweistellig. Derzeit dürfte auch der FC Finkenbachtal ein maximal schwerer Gegner für die Breuberger sein.

Morgen, 13:00 Uhr TSV Seckmauern Seckmauern II SV Gammelsbach Gammelsbach 13:00 PUSH

Morgen, 15:00 Uhr KSG Vielbrunn Vielbrunn FSV Erbach FSV Erbach 15:00 PUSH