A-Liga: Historischer Erfolg der Spvgg. Igstadt

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

„Wir hatten gerade in den letzten Wochen viele Verletzte und sind sehr froh, dass es jetzt geschafft ist. Wir sind eine tolle Gemeinschaft und wollen diesen Weg gemeinsam weitergehen“, freut sich Maroc-Trainer Yahya El Fachtali Sabbat über die Rückkehr in die Kreisoberliga. In Igstadt wurde beim Saisonabschluss gegen Sonnenberg II (2:0) der Doppelaufstieg gefeiert, hat doch auch die Zweite den Sprung in die C-Liga geschafft. „Das war eine historische Saison für die Spielvereinigung Igstadt und der Höhepunkt einer überragenden Entwicklung in den letzten Jahren. Wir freuen uns auf das Abenteuer Kreisoberliga“, war der Vorsitzende Joerg Benecke euphorisiert. Im Keller kamen Hellas und Freudenberg trotz schwacher Saison mit einem blauen Auge davon und dürfen sich über den Klassenerhalt freuen. „Erleichterung trifft es eher als Freude“, fasste Freudenbergs Felix Paulsen die Stimmungslage zusammen. „Wir sind in den Planungen und hoffen auf eine stabile A-Liga-Runde nächste Saison“, so Paulsen.