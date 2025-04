A-Liga: Heppenheimer entdecken ihr Herz

Ob das nun auch im Spiel beim TV Lampertheim so sein wird? „Die haben nach der Winterpause aufhorchen lassen. Und ich bin mir sicher, dass es ihnen gelingt, den Abstieg abwenden zu können“, sieht Schmitt die Lampertheimer gerade in der Defensive verbessert: „Aber wenn wir unsere Leistung abrufen, gewinnen wir.“

Ein einfaches Spiel wird es für Lampertheim nicht. Das weiß Co-Trainer Pablo Keller: „Wir treffen nun auf die stärkste Mannschaft der Liga. Aber auch dieses Spiel wollen wir gewinnen, um die Niederlage gegen Hambach so schnell wie möglich vergessen zu machen.“ Dabei hofft er, dass es ähnlich gut läuft wie am 13. März, als sie den TSV Aschbach dank des Treffers von Kerem Kuzus vom A-Liga-Thron stieß. Personell haben die Turner bis auf Marius Metzner, Maxi Busch und Niklas Klotz (alle Urlaub) keine Ausfälle.

Als die FSG Riedrode II den ISC Fürth zum Saisonstart 2023/24 empfing, konnte sie sich sicher sein, leichte Beute zu machen. Und in der Tat ließ sie mit einem 10:0-Erfolg keine Zweifel daran, wer an diesem Tag Chef im Ring war. Nun sind die Vorzeichen anders. „Das ist ja fast wie eine neue Mannschaft“, sagt Riedrodes Sprecher Fabian Kreiling und erinnert, dass sich die FSG schon beim 0:0 im Hinspiel schwerer tat, als erwartet. „Wer gegen Aschbach einen Punkt holt und gegen Rimbach gewinnt, der spielt einfach guten Fußball“, weiß er um die Stärke des Gegners.

FSV Rimbach spricht von „Seuche“

„Wir haben die Seuche und ein halbes Dutzend verletzte Spieler“, sagt Marcel Reibold, Trainer des FSV Rimbach, der auch Torjäger Patrick Feller schmerzlichst vermisst. Im Heimspiel am Sonntag gegen den TSV Hambach wolle seine Elf dennoch mal wieder etwas Zählbares holen und hofft dabei, dass sich die Gäste auf dem großen Rimbacher Platz umgewöhnen müssen.

Letztlich aber gibt Reibold zu, dass es für seine Elf nach drei Niederlagen in Folge nur noch um die „Goldene Ananas“ geht: „Mir bleibt aktuell nichts anders übrig, als den Spielern Einsatzzeiten zu geben, die sonst nicht so oft in der ersten Mannschaft spielen. Für sie heißt es jetzt Minuten sammeln, auch in Hinblick auf die nächste Saison.“