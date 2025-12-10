 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Der FSV Hellas Schierstein baut seine Siegesserie in der Kreisliga A weiter aus.
Der FSV Hellas Schierstein baut seine Siegesserie in der Kreisliga A weiter aus. – Foto: Willi Roth (Archivbild)

A-Liga: Hellas Schierstein weiter im Aufwind

A-Liga-Fußballer feiern fünften Sieg in Folge +++ Kantersiege für Klarenthal und Meso-Nassau

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Wiesbaden
Klarenthal
SV Niedernhs II
Bierstadt II
Frauenstein II

Wiesbaden. Das A-Liga-Spitzenfeld ließ am letzten Spieltag des Jahres nichts anbrennen. Primus Sonnenberg II dürfte sich über die Winterpause ärgern, gewann man doch auch gegen die Reserve des FC Bierstadt mit 2:1 und ist damit mit Hellas Schierstein weiterhin das formstärkste Team der Liga. Nahir Acar erzielte kurz vor Schluss den umjubelten Siegtreffer. Auch der SC Klarenthal, der 6:2 in Erbenheim siegte, und der SC Meso-Nassau, der in Naurod ein 7:3 feiern durfte, freuten sich erneut über Kantersiege und wirken endgültig gefestigt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

So., 07.12.2025, 13:15 Uhr
DJK Schwarz-Weiss Wiesbaden
DJK Schwarz-Weiss WiesbadenSW Wiesbaden
FSV Hellas Schierstein
FSV Hellas SchiersteinHellas Schi.
0
2
Abpfiff

Hellas klopft nach dem fünften Sieg in Folge ebenso oben an und befindet sich im Aufwind. „Die Winterpause kommt eigentlich zum falschen Zeitpunkt. Im Moment passt wirklich alles. Ich habe das Gefühl, dass wir eine echte Mannschaft geworden sind. Das sehe ich besonders in der Entwicklung unserer jungen Spieler. Ich richte den Blick trotzdem weiterhin nach unten. Wir wollen einfach eine ruhige Saison spielen“, bleibt Spielertrainer Burak Bozbiyik, der auch wieder selbst traf, bescheiden.

Alle weiteren Spiele im Überblick:

So., 07.12.2025, 13:00 Uhr
FC Bierstadt
FC BierstadtBierstadt II
SpVgg Sonnenberg
SpVgg SonnenbergSonnenberg II
1
2
Abpfiff

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
FC Albania Wiesbaden
FC Albania WiesbadenAlbania
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb II
2
4
Abpfiff

So., 07.12.2025, 11:30 Uhr
SV Erbenheim
SV ErbenheimErbenheim II
1. SC Klarenthal
1. SC KlarenthalKlarenthal
2
6

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
FC Freudenberg
FC FreudenbergFreudenberg
SC Polonia Wiesbaden 2018
SC Polonia Wiesbaden 2018SC Polonia
1
2
Abpfiff

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
SV Schierstein 13
SV Schierstein 13Schierst. 13
SV Frauenstein
SV FrauensteinFrauenstein II
2
2

So., 07.12.2025, 12:45 Uhr
1. FC Naurod
1. FC NaurodNaurod II
SC Meso-Nassau Wiesbaden
SC Meso-Nassau WiesbadenMeso-Nassau
3
7
Abpfiff

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
C.D. Español Wiesbaden
C.D. Español WiesbadenC.D. Español
SV Niedernhausen
SV NiedernhausenSV Niedernhs II
4
2
Abpfiff



Aufrufe: 010.12.2025, 11:45 Uhr
Alexander KnittelAutor