A-Liga: Hellas Schierstein weiter im Aufwind

Der FSV Hellas Schierstein baut seine Siegesserie in der Kreisliga A weiter aus. – Foto: Willi Roth (Archivbild)

Wiesbaden. Das A-Liga-Spitzenfeld ließ am letzten Spieltag des Jahres nichts anbrennen. Primus Sonnenberg II dürfte sich über die Winterpause ärgern, gewann man doch auch gegen die Reserve des FC Bierstadt mit 2:1 und ist damit mit Hellas Schierstein weiterhin das formstärkste Team der Liga. Nahir Acar erzielte kurz vor Schluss den umjubelten Siegtreffer. Auch der SC Klarenthal, der 6:2 in Erbenheim siegte, und der SC Meso-Nassau, der in Naurod ein 7:3 feiern durfte, freuten sich erneut über Kantersiege und wirken endgültig gefestigt.

