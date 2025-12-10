A-Liga: Hellas Schierstein weiter im Aufwind

Wiesbaden. Das A-Liga-Spitzenfeld ließ am letzten Spieltag des Jahres nichts anbrennen. Primus Sonnenberg II dürfte sich über die Winterpause ärgern, gewann man doch auch gegen die Reserve des FC Bierstadt mit 2:1 und ist damit mit Hellas Schierstein weiterhin das formstärkste Team der Liga. Nahir Acar erzielte kurz vor Schluss den umjubelten Siegtreffer. Auch der SC Klarenthal, der 6:2 in Erbenheim siegte, und der SC Meso-Nassau, der in Naurod ein 7:3 feiern durfte, freuten sich erneut über Kantersiege und wirken endgültig gefestigt.
Hellas klopft nach dem fünften Sieg in Folge ebenso oben an und befindet sich im Aufwind. „Die Winterpause kommt eigentlich zum falschen Zeitpunkt. Im Moment passt wirklich alles. Ich habe das Gefühl, dass wir eine echte Mannschaft geworden sind. Das sehe ich besonders in der Entwicklung unserer jungen Spieler. Ich richte den Blick trotzdem weiterhin nach unten. Wir wollen einfach eine ruhige Saison spielen“, bleibt Spielertrainer Burak Bozbiyik, der auch wieder selbst traf, bescheiden.