Unter Druck: Ohne Kampfgeist und sechs Stammspieler hatten Liam Delano Bozikovic (Mitte) und der SV 07 Nauheim gegen den SC Opel (links: Marco Panasia, rechts: Can Celikkol) nichts zu bestellen. Foto: Uwe Krämer

A-Liga: Hellas Rüsselsheim rückt auf Platz zwei vor Nach 3:1-Sieg über VfB Ginsheim II erster Verfolger von Spitzenreiter Türk Gücü +++ „Desolate Leistung" des SV Nauheim

Kreis Groß-Gerau (abi). Auf Platz zwei in der A-Liga geklettert: Hellas Rüsselsheim ist nach einem 3:1 über Ginsheim jetzt erster Verfolger von Spitzenreiter Türk Gücü Rüsselsheim, der am Wochenende spielfrei war. Fiel Concordia Gernsheim durch ein 1:4 gegen die SV 07 Bischofsheim auf Rang drei zurück, schob sich Aufsteiger SSV Raunheim an Nauheim vorbei unter die Top vier.

Mit 3:0 lag Hellas zur Pause vorn. „Die erste Halbzeit war auch wieder sehr gut", hatte Trainer Theo Symeonakis wenig auszusetzen bis dahin. „Aber dann haben wir nur noch verwaltet. Ginsheim hat gedrückt und war besser als wir." Kurz nach dem Anschlusstreffer setzte der VfB jedoch einen Foulelfmeter daneben und kam nicht mehr heran. Bitter für Hellas, dass Steffen Gernandt und Laurenz Kerstan verletzt ausschieden.

„Wir haben alles vermissen lassen. Unser schlechtestes Heimspiel der Saison“, meinte Concordia-Coach Hamza Elezovic enttäuscht. Zur Pause 0:2 hinten, verpasste Marcel Eckhardt mit einem Pfostenschuss den Anschlusstreffer. Kurz darauf fiel das 0:3. Die Partie war gelaufen. Obwohl die Bischofsheimer nach 38 Minuten durch eine Rote Karte für Goalgetter Ilyas El Youssfi in Unterzahl gerieten, kamen sie verdient zum Sieg. Vorstandsmitglied Frank Schock sah Keeper Niklas Görtz überragend, „obwohl er einen Ball ins Gesicht bekommen hatte und das Auge zugeschwollen war“.

Ohne sechs Stammspieler angetreten, erlebte SV-Coach Alex Stumm „eine desolate Leistung“ ohne Kampfgeist. „Man hat von Anfang an gespürt, dass da nichts drin war für uns.“ Ein starker Auftritt dagegen vom SC Opel. Emre Koc traf allein dreimal.

„Hillal hat das gut gemacht, aber wir haben uns mal wieder zu sehr dem Gegner angepasst“, sah SSV-Coach Mohamed Assaidi trotz früher Überzahl ein schwaches Spiel seiner Elf. „Eine Niederlage wäre nicht unverdient gewesen.“ Doch nach einem 2:3-Rückstand sorgte der eingewechselte Mohammed El Massaoudi mit zwei Toren in den letzten vier Minuten noch für einen Arbeitssieg – beide Treffer hatte sein Bruder Hamza vorbereitet. SG Trebur-Astheim setzt Lucky Punch zum 2:1-Sieg

„Das war eine enge Kiste, aber wir konnten am Ende noch den Lucky Punch setzen“, freute sich Trainer Philipp Jöst über das späte 1:1 von Tim Förster, der nach einer Flanke von Arwed Haller erfolgreich einköpfte. Es war der sechste Sieg für Trebur-Astheim. „Auswärts sind wir aber noch zu schwach“, hofft Jöst nun auch auf fremden Plätzen auf Punkte.

Mit 2:0 zur Pause vorn, hat es für Klein-Gerau trotzdem nicht zum ersten Saisonerfolg gereicht. „In der ersten Halbzeit haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht, alles reingelegt und Bischofsheim kaum Platz gelassen“, konnte Trainer Marcel Heuer bis dahin hochzufrieden sein. „Aber dann haben wir die Chance zum 3:0 vergeben. Und danach war es zu wenig.“ Dzenis Modric sorgte mit einem Doppelschlag für den Ausgleich der Sportfreunde. In der Schlussphase erzielte Dzemal Dzakmic noch den Siegtreffer.