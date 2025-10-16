A-Liga: Hellas-Misere hält weiter an, Anadolu feiert furioses Comeback

Gleich zum Auftakt des zehnten Spieltags in der Kreisliga A Kempen & Krefeld war Ligaprimus Anadolu Türkspor Krefeld darauf aus, die erste Saisonniederlage aus der Vorwoche wieder wettzumachen. Dies gelang dem Spitzenreiter schließlich im Auswärtsduell beim Hülser SV, nach einer furiosen Schlussphase stand am Ende ein klarer 4:1 zugunsten des Favoriten auf der Anzeigetafel. Währenddessen kam es zwischen dem FC Hellas Krefeld und dem SC Rhenania Hinsbeck nach ausgeglichenem Spielverlauf zu einem 2:2-Remis.

Das ist der zehnte Spieltag:

Zum Auftakt des zehnten Spieltags bekam es der Hülser SV vor heimischer Kulisse mit Ligaprimus Anadolu Türkspor Krefeld zu tun. Zwar gingen die Gäste mit einem klaren Punktevorsprung von sieben Punkten in die Begegnung, mussten sich aber dennoch nach der jüngsten Niederlage gegen den VfB Uerdingen erstmal beweisen: Dies gelang den Krefelder nach anfänglichen Schwierigkeiten am Ende auch klar: Während Lars Stoffelen den Gastgeber aus Hüls nach gut 20 Minuten mit 1:0 in Führung brachten, hatte diese bis in die Schlussviertelstunde an. Doch in den Schlussminuten der Begegnung drehten die Gäste dann so richtig auf und wandelten den Rückstand spektakulär in einen 4:1-Erfolg um: Sowohl Elijah Jaseer Nelson als auch Joker Muhammed Gergery netzten doppelt und sicherten den Gästen einen viel umjubelten achten Saisonerfolg.

Nach zuletzt fünf Niederlagen am Stück gab es für den FC Hellas Krefeld im Heimspiel gegen den SC Rhenania Hinsbeck nur ein Ziel: Gegen den Verfolger sollten zwingend drei Punkte her. Dieses Ziel sollte allerdings nicht erreicht werden, da sich die Blau-Weisen bereits früh in der Partie selbst schwächten: Nachdem Offensivakteur Mijo Jurkic mit seinem ersten Saisontreffer zunächst auf 1:0 zugunsten des Gastgebers stellte, erlaubte sich Baran Simsek nur drei Minuten darauf eine Tätlichkeit, wodurch der FC Hellas die restliche Spielzeit in Unterzahl ranmusste. Dies spielte dann wiederum den Gästen in die Karten, die durch Marius Wenzel den Ausgleich markierten. Weil allerdings kurze Zeit nach dem Seitenwechsel Dimitrios Triantafyllidis das 2:1 Hellas folgen ließ und folglich bis in die Schlussminuten kein Treffer folgte, wähnten sich die Hausherren bereits als der sichere Sieger. Doch die Rhenania egalisierte den Rückstand durch einen erneuten Treffer von Wenzel, der den Hinsbecker den Last-Minute-Ausgleich und somit einen wichtigen Zähler bescherte.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr TuS Gellep TuS Gellep SC Schiefbahn Schiefbahn 15:00 live PUSH

So., 19.10.2025, 15:15 Uhr DJK VfL Willich VfL Willich SC Waldniel SC Waldniel 15:15 live PUSH