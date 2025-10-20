 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Hellas Schierstein siegte im Derby gegen den SV 13 - es war das zweite Aufeinandertreffen nach dem Duell im Vorbereitungsturnier im Sommer.
Hellas Schierstein siegte im Derby gegen den SV 13 - es war das zweite Aufeinandertreffen nach dem Duell im Vorbereitungsturnier im Sommer. – Foto: Willi Roth - Archiv

A-Liga: Hellas gewinnt Schiersteiner-Derby, Meso-Nassau gefestigt

Umjubelter Siegtreffer in Unterzahl für die Hellenen gegen den SV 13 vor 150 Zuschauern +++ SC siegt dank Karapetyan-Doppelpack gegen Polonia

Wiesbaden. A-Ligist Hellas Schierstein feierte im Sportplatz-Derby gegen Schierstein 13 einen 2:1-Sieg. „Hellas wollte es unterm Strich einfach mehr“, ärgerte sich Schiersteins Carsten Müller. Spielertrainer Burak Bozbiyik brachte Hellas nach knapp 50 Minuten vom Punkt zur Führung. 15 Minuten später folgte ein Dämpfer, als Schlussmann Sertzio Shahaj mit einer Notbremse als letzter Mann vom Platz flog. Folgend kamen die 13er durch Michael Lippert zum Ausgleich. Ntumba Exauce Cidingi erzielte in der Nachspielzeit den umjubelten Siegtreffer.

„Es kam Derbystimmung auf, die Bude war voll und es wurde vor etwa 150 Zuschauern teilweise auch hitzig. Für uns ist es aktuell schwer. Wir haben einige Ausfälle. Trotzdem zeigt sich Woche für Woche, dass jeder jeden schlagen kann. Die Liga ist sehr eng und wir glauben weiter an uns“, gibt Müller die Richtung vor.

Meso-Nassau feierte im Topspiel gegen Polonia nach einem Doppelpack von Aleksandr Karapetyan ebenfalls ein 2:1. „Es war der erwartet schwere Gegner. Wir dürfen uns am Ende auch nicht beschweren, wenn wir noch das 2:2 bekommen. Aber diese Spiele jetzt zu gewinnen, ist auch eine Qualität. Vor drei oder vier Wochen wäre das noch anders ausgegangen. Die Mannschaft wirkt nun gefestigter, diesen Weg wollen wir weitergehen“, war Spielertrainer Markus Bozan zufrieden. Für die Gäste traf Dawid Kuterski nach Einwechslung.

Die weiteren Spiele im Überblick:

Alexander KnittelAutor