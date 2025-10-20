A-Liga: Hellas gewinnt Schiersteiner-Derby, Meso-Nassau gefestigt

Meso-Nassau feierte im Topspiel gegen Polonia nach einem Doppelpack von Aleksandr Karapetyan ebenfalls ein 2:1. „Es war der erwartet schwere Gegner. Wir dürfen uns am Ende auch nicht beschweren, wenn wir noch das 2:2 bekommen. Aber diese Spiele jetzt zu gewinnen, ist auch eine Qualität. Vor drei oder vier Wochen wäre das noch anders ausgegangen. Die Mannschaft wirkt nun gefestigter, diesen Weg wollen wir weitergehen“, war Spielertrainer Markus Bozan zufrieden. Für die Gäste traf Dawid Kuterski nach Einwechslung.