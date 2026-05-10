A-Liga: Hellas gewinnt Derby, Dornheim feiert 7:1-Kantersieg

Dornheim/Rüsselsheim. Im Lokalderby musste sich Hillal Rüsselsheim gegen Hellas mit 2:4 geschlagen geben in der A-Liga und konnte keinen Boden gutmachen auf dem drittletzten Platz. Weiter hat Hillal fünf Punkte Rückstand auf Rot-Weiß Walldorf. Das zweite Spiel ging am Donnerstag klar an die SG Dornheim, die der SG Leeheim/Wolfskehlen mit 7:1 das Nachsehen gab.
"Bei uns sind in der Offensive wieder einige Spieler aus der Verletzungspause zurück. Da haben wir einen ganz anderen Zug zum Tor", freute sich SG-Coach Rino Bauso über einen torreichen Abend. Zur Pause lag sein Team 3:1 vorn. "Mit der ersten Halbzeit war ich sehr zufrieden." Nach Wiederanpfiff machte der Tabellenzwölfte aus Leeheim/Wolfskehlen Druck und lief hoch an. "Aber nach 60 Minuten hatten wir wieder die Kontrolle", sah Bauso noch vier weitere Treffer. Wie er mitteilte, macht er zusammen mit Tom Schmuck als Trainergespann weiter. Auch David Ulrich und Marcel Hammann gehen als Trainerduo bei der SG Leeheim/Wolfskehlen in die nächste Saison. Ulrich zum Spiel: "Wir haben noch mal alles reingelegt nach der Pause, aber das 4:1 hat uns das Genick gebrochen".
Bei beiden Teams hatten sich in der vergangenen Woche die Trainer verabschiedet. Nach dem vorzeitigen Abgang von Samir Blaut übernimmt bei Hillal nun Mittelfelspieler Said Belhadj bis zum Rundenende die Betreuung. Bei Hellas haben für den ausgeschiedenen Theo Symeonakis wie schon am Sonntag Enzo Bongiorno und Georgios Karakasidis Regie geführt. Wie Belhadj nach dem Spiel sagte, "sind wir nach dem 0:2 gut zurückgekommen und konnten durch Mourad Zaim ausgleichen, aber beim 2:3 haben wir geschlafen. Und dann war es schwer." Bei Hellas freute sich Bongiorno über den zweiten Sieg in Folge: "Wir haben noch viermal Latte und Pfosten getroffen. Aber Hillal hat ein gutes Spiel gemacht. Respekt!"