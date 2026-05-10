A-Liga: Hellas gewinnt Derby, Dornheim feiert 7:1-Kantersieg

"Bei uns sind in der Offensive wieder einige Spieler aus der Verletzungspause zurück. Da haben wir einen ganz anderen Zug zum Tor", freute sich SG-Coach Rino Bauso über einen torreichen Abend. Zur Pause lag sein Team 3:1 vorn. "Mit der ersten Halbzeit war ich sehr zufrieden." Nach Wiederanpfiff machte der Tabellenzwölfte aus Leeheim/Wolfskehlen Druck und lief hoch an. "Aber nach 60 Minuten hatten wir wieder die Kontrolle", sah Bauso noch vier weitere Treffer. Wie er mitteilte, macht er zusammen mit Tom Schmuck als Trainergespann weiter. Auch David Ulrich und Marcel Hammann gehen als Trainerduo bei der SG Leeheim/Wolfskehlen in die nächste Saison. Ulrich zum Spiel: "Wir haben noch mal alles reingelegt nach der Pause, aber das 4:1 hat uns das Genick gebrochen".