A-Liga: Hammelbach freut sich auf viele Derbys

Anspruch und Wirklichkeit: Die SG wollte vorne mitspielen. Diese Zielsetzung hatten die Vereinsverantwortlichen und Trainer Oliver Zeug klar formuliert. Mit Beginn der Winterpause Anfang November grüßte die Mannschaft sogar von Tabellenplatz eins. Dass die SG am Ende als Zweiter aufstieg, störte niemand bei den Odenwäldern. „Wir sind punktgleich mit Meister Affolterbach hochgegangen. Die Mannschaft hat sich diesen Aufstieg verdient und sich für herausragende Leistungen belohnt“, lobt SG-Trainer Oliver Zeug, der mittlerweile in die siebte Saison als Übungsleiter in Hammelbach geht.

Was war gut? Die mannschaftliche Geschlossenheit sei ausschlaggebend für den Erfolg gewesen, betont Zeug, der ein fokussiertes Team beobachte, das alles dafür tat, die Spiele zu gewinnen. „Wir waren in der Lage, das Gaspedal ständig durchzutreten. Zudem konnten wir während der Spiele auch einmal das System umstellen. So waren wir nur schwer auszurechnen“, zeigt sich Zeug zufrieden.

Was geht besser? Die Trainingsbeteiligung sei insgesamt zwar gut gewesen, betont der Coach, der hier dennoch Verbesserungspotenzial sieht. Auch in Sachen Urlaubsplanung sei nicht alles optimal verlaufen, verrät Zeug: „Auch wegen der verletzten Spieler hatten wir öfter personelle Probleme, die nicht leicht aufzufangen waren. Hier können wir uns im Hinblick auf die neue Saison sicherlich verbessern“, weiß der Trainer, worauf es in der A-Liga ankommen wird.

Wer kommt? Nachdem Co-Trainer Fabian Wiegand seine Fußballschuhe an den Nagel hing, hat die SG mit Florian Rixecker (vom FC Ober-Abtsteinach) einen neuen Akteur verpflichtet, der Oliver Zeug als spielender Co unterstützen soll. „Er ist in der Offensive flexibel einsetzbar“, freut sich der SG-Trainer, der auch die fußballerischen Qualitäten des Zugangs schätzt. Den Talenten Marc Klimkeit und Patrick Hammer will Zeug hingegen genügend Zeit geben, sich zu entwickeln.

Ziel: "Erstmal ankommen"

Wer geht? Neben Wiegand haben auch Kevin Fix und Leon Marschner die SG verlassen. „Vor allem in menschlicher Hinsicht sind alle drei Abgänge enorme Verluste, die nicht so leicht zu ersetzen sind“, bedauert Zeug.

Was geht? Zunächst einmal gehe es darum, in der neuen Spielklasse anzukommen“, betont Oliver Zeug, der eine ausgeglichene und spielerisch gute A-Liga erwartet. „Mit den vielen Derbys ist diese Klasse natürlich sehr attraktiv. Ich gehe davon aus, dass viele Mannschaften eine gute Rolle spielen können“, ist sich Zeug sicher. Ein einstelliger Tabellenplatz sei für die SG Hammelbach/Scharbach aber das Ziel.

Zugänge: Florian Rixecker (FC Ober-Abtsteinach), Marc Klimkeit, Patrick Hammer (beide eigene Jugend).

Abgänge: Kevin Fix, Leon Marschner (beide KSV Reichelsheim), Fabian Wiegand (Laufbahn beendet).

Trainer: Oliver Zeug (siebte Saison). – Ziel: einstelliger Tabellenplatz. – Favoriten: TSV Aschbach, FSV Rimbach, SV Affolterbach.

Zweite Mannschaft (D-Liga)

Zugänge: Joshua Hintenlang, Nilas Schäfer, Jannick Zink (fangen neu an). – Abgänge: keine. – Trainer: Luca Quick (zweite Saison). – Ziel: Mittelfeld-Platzierung. – Favoriten: keine Angaben.