A-Liga: Hambacher Heimsieg zum Jubiläum?

Zum 125-jährigen Jubiläum des Gesamtvereins TSV Hambach gab es 2024 ein Legendenspiel gegen eine Heppenheimer Stadtauswahl. Zum hundertjährigen Bestehen der Fußballabteilung planen die Hambacher Fußballspiele (Samstag ab 10 Uhr Spielfest der Jugend, 16 Uhr AH; Sonntag ab 13 Uhr erste und zweite Mannschaft gegen Kirschhausen und Affolterbach). – Foto: Dagmar Jährling - Archiv

Bergstraße. Äußerst holprig verlief der Saisonstart für die Sportvereinigung Affolterbach in der A-Liga. Und das hat nichts mit schlechten Leistungen zu tun. „Etwas mehr Spielpraxis zu Rundenstart hätte uns sicherlich gutgetan“, sagt Arne Wilhelms, der Pressesprecher des Aufsteigers. Schon am ersten Spieltag waren die Affolterbacher zum Nichtstun gezwungen. „Wir waren doch enttäuscht von der kurzfristigen Absage aus Fehlheim“, bedauert Wilhelms, zumal sein Verein am dritten Spieltag frei hatte.

Das ist aber kein Grund, um die Affolterbacher in die Bredouille zu bringen. „Wir wissen um unsere Stärken, denn wir haben eine junge dynamische Mannschaft, die als Einheit zusammengewachsen ist und auf dem besten Weg ist, sich in der A-Liga zu etablieren", so Wilhelms. Der hofft zwar nun auf den ersten dreifachen Punktgewinn, der auch auf dem Platz errungen wird, weiß aber auch um die Stärken des Gegners TSV Hambach, gerade wenn dieser zu Hause spielt. Morgen, 15:00 Uhr TSV Hambach TSV Hambach SV Affolterbach Affolterbach 15:00

100 Jahre wird in Hambach nun schon Fußball gespielt, und das wird an diesem Wochenende in der „Arena auf Schalbert“ gefeiert. Vielleicht kann ja auch die erste Mannschaft des TSV ihren Teil zu diesem Jubiläum beitragen. „Das Unentschieden in Trösel hat uns Selbstbewusstsein verliehen. Wir wollen nun gegen Affolterbach den ersten Saisonsieg holen. Am Sonntag wollen wir zeigen, wer Herr im Haus ist“, sagt Trainer Marco John vor dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr).

Ein Sieg, ein Unentschieden: Mit dem Beginn der Runde ist Thorsten Bartmann, der Trainer des SV/BSC Mörlenbach, zufrieden. „Doch nun wollen wir aus einem guten Saisonstart einen sehr guten machen“, sagt er vor dem Spiel beim TSV Aschbach. Deswegen werde seine Mannschaft offensiv nach vorne agieren und sich nicht verstecken, auch wenn mit Dominik Kiessler und Alexander Steffey (beide Verletzung) und Lukas Goderbauer (Urlaub) drei wichtige Spieler ausfallen. FSV Rimbach: Platz eins fühlt sich gut an

Wer könnte eine Tabellenführung besser beschreiben als Rimbachs Trainer Marcel Reibold? „Das ist eine schöne Momentaufnahme, sie fühlt sich gut an, und die Mannschaft hat sie sich redlich verdient“, gibt der Trainer des FSV den Poeten. Wenn seine Elf nun beim FC Ober-Abtsteinach gastiert, trifft sie auf eine Mannschaft, die laut Reibold bislang unter ihren Möglichkeiten blieb. Aber dies ist nicht der einzige Grund, weswegen Reibold im Überwald bereits mit einem Unentschieden zufrieden wäre: „Philipp Klische, Amir Duric und Felix Plücker sind in Urlaub. Loris Ginander und Mathis Neumann sind verletzt. Das sind nicht gerade die schlechtesten Leute, die mir fehlen.“ FV Hofheim: Ein Punkt fürs Konto, einen für die Moral

Morgen, 15:00 Uhr FV Hofheim FV Hofheim TG Jahn Trösel TG Trösel 15:00

„Wir haben in Riedrode zwei Punkte geholt. Einen offiziellen und einen für die Moral“, macht Maximilian von Dungen, der Spielertrainer des FV Hofheim, abseits der DFB-Normen seine Rechnung auf und stellt wohlwollend fest, dass es nach einem fulminanten Schlussspurt noch mit einem 5:5 geklappt hat. Er hätte nichts dagegen, gegen die TG Jahn Trösel nun nachzulegen. „Ich sehe Trösel ein wenig unter Zugzwang. Wir sind mit diesem Gegner meist relativ gut zurechtgekommen, weswegen ich auch drei Punkte anstrebe“, so von Dungen, der letztlich aber auch feststellen muss, dass das schwere Auftaktprogramm seiner Elf gegen die Odenwälder Mannschaft eine Fortsetzung findet. Weiter spielen:



