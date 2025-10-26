A-Liga: Hambach will stabil stehen

In der Fußball-A-Liga Bergstraße geht die Vorrunde auf die Zielgerade. Foto: Uli Deck/dpa

Bergstraße. In der A-Liga Bergstraße empfängt am Sonntag, 15 Uhr, der Neunte TSV Hambach (13 Punkte) den Elften FV Hofheim (12). „Wir können mit einem Sieg den Abstand zu Hofheim vergrößern“, gibt Hambachs Trainer Marco John die Marschroute vor. Dabei sei es wichtig, dass seine Elf stabil stehe und den Gegner ab und an überrasche. „Genauso wie in der zweiten Halbzeit gegen Auerbach II müssen wir mental stark sein und den Sieg mehr wollen als der Gegner“, sagt John.

Den FV sieht er dabei nicht nur als kompakte Elf, sondern auch als eine mit vielen guten Einzelspielern. In einem, wie es John formuliert, „Spiel auf Augenhöhe“ müssen die Hambacher nicht nur auf einige Verletzte verzichten, sondern auch auf den gesperrten Sebastian Fetsch. Überhaupt nicht zufrieden war Maximilian von Dungen, der Trainer des FVH, mit der Leistung seiner Elf beim 0:1 bei der SG Hammelbach/Scharbach. „Das war unsere schlechteste Saisonleistung“ sagt er und fordert, „den Schalter umzulegen“. Auf dem kleinen Hambacher Platz werde fußballerisch nicht so viel möglich sein. „Es geht dort ums Läuferische und Kämpferische“, sagt von Dungen, der mit einem Sieg beim TSV eine kleine Serie starten will.