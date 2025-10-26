A-Liga: Hambach will stabil stehen

Bergstraße. In der A-Liga Bergstraße empfängt am Sonntag, 15 Uhr, der Neunte TSV Hambach (13 Punkte) den Elften FV Hofheim (12). „Wir können mit einem Sieg den Abstand zu Hofheim vergrößern“, gibt Hambachs Trainer Marco John die Marschroute vor. Dabei sei es wichtig, dass seine Elf stabil stehe und den Gegner ab und an überrasche. „Genauso wie in der zweiten Halbzeit gegen Auerbach II müssen wir mental stark sein und den Sieg mehr wollen als der Gegner“, sagt John.
Den FV sieht er dabei nicht nur als kompakte Elf, sondern auch als eine mit vielen guten Einzelspielern. In einem, wie es John formuliert, „Spiel auf Augenhöhe“ müssen die Hambacher nicht nur auf einige Verletzte verzichten, sondern auch auf den gesperrten Sebastian Fetsch.
Überhaupt nicht zufrieden war Maximilian von Dungen, der Trainer des FVH, mit der Leistung seiner Elf beim 0:1 bei der SG Hammelbach/Scharbach. „Das war unsere schlechteste Saisonleistung“ sagt er und fordert, „den Schalter umzulegen“. Auf dem kleinen Hambacher Platz werde fußballerisch nicht so viel möglich sein. „Es geht dort ums Läuferische und Kämpferische“, sagt von Dungen, der mit einem Sieg beim TSV eine kleine Serie starten will.
„Es ist an der Zeit, endlich wieder dreifach zu punkten“, sagt Ümit Erdem, der Trainer des TV Lampertheim, vor dem Spiel bei Schlusslicht TSV Auerbach II. „Aber immerhin stehen wir im Tabellenmittelfeld und im Soll“, so Erdem, der den Ausfall der Langzeitverletzten Mathis Frerking und Jonas Neher (beide Kreuzbandriss) sowie Marc Christopher Schader (Bänderverletzung) bedauert.
30 Tore erzielte Nick Weihrauch in der vergangenen Saison für den TSV Aschbach, doch nun gehört er nicht mehr dem Kader an. „Dass er nicht mehr dabei ist, hängt an privaten Gründen“, sagt Trainer Thomas Baucsek. Sein Pass bleibe erst einmal beim TSV: „Weiteres wird man sehen.“
Vor dem nächsten Gegner FC Ober-Abtsteinach und dessen 5:0-Heimsieg gegen den VfR Fehlheim II ist der Tabellenzweite in jedem Fall gewarnt. FCO-Spielertrainer Jan Schörling wird als ehemaliger Aschbacher Spieler wohl ebenso viele Hände schütteln wie Baucsek selbst: „Als Fußballknirps habe ich in Ober-Abtsteinach angefangen und war Ende der 2010er Jahre Co-Trainer unter Frank Mucha.“
Mitten im Abstiegskampf angekommen ist der SV/BSC Mörlenbach. „Wir müssen jetzt unbedingt mal wieder punkten. Das klappt aber nur, wenn wir uns nicht so viele Gegentore einfangen. Ich hoffe, dass bald mal wieder die Null steht“, sagt Mörlenbachs Trainer Thorsten Bartmann vor dem Heimspiel gegen den SV Affolterbach. Lukas Goderbauer, Michael Walther, Nikola Sapina und Felix Wenzel werden am Sonntag nicht zur Verfügung stehen.