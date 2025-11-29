A-Liga: Hambach will Sieglos-Serie beenden

Symbolbild – Foto: Timo Babic

Bergstraße. Nicht gut bestellt ist es in diesen Tagen um den A-Ligisten TSV Hambach. So liegt der letzte Sieg der Elf von Trainer Marco John jetzt schon sechs Wochen zurück. Vier Niederlagen in Serie ließen den TSV auf den vorletzten Platz zurückfallen. Und dann hat am Donnerstag auch noch überraschend Schlusslicht Auerbach II nach Punkten aufgeschlossen.

Morgen, 14:30 Uhr TSV Hambach TSV Hambach TG Jahn Trösel TG Trösel 14:30

Im Heimspiel gegen die TG Trösel (Sonntag, 14.30 Uhr) will der TSV endlich wieder etwas Zählbares. „Wir wollen alles geben, um das Fußballjahr positiv abzuschließen", sagt John, der aber auf viele Spieler verzichten muss: „Der Kader bleibt überschaubar." Morgen, 14:30 Uhr TSV Aschbach 1896 TSV Aschbach TV Lampertheim Lampertheim 14:30

Nur ein Remis holte der TV Lampertheim in den vergangenen drei Begegnungen, doch von Krise will Trainer Ümit Erdem nichts wissen. „Klar hätten es ein paar Punkte mehr sein können, doch wir sind weiterhin in der Spur“, sagt der Übungsleiter, der vor der Saison vom TSV Sulzbach kam. Nun gastieren die Lampertheimer beim TSV Aschbach. Den Tabellenzweiten sieht Erdem als den großen Favoriten an. „Wir haben aber Ende September gegen den Tabellenführer Rimbach 3:0 gewonnen. Vielleicht ist ja auch in Aschbach etwas für uns drin“, so Erdem.

Morgen, 14:30 Uhr FV Hofheim FV Hofheim FSG Riedrode FSG Riedrode II 14:30

Obwohl die FSG Riedrode II am vergangenen Sonntag ihren Jahresabschluss feierte, muss sie noch einmal fußballerisch ran, und zwar beim FV Hofheim. „Wir haben in der Hinrunde 5:5 gespielt. Da hat gerade unsere Abwehr etwas gutzumachen“, sagt FSG-Sprecher Fabian Kreiling, der in der Partie der beiden Aufsteiger aus dem Jahr 2023 mit einem Erfolg liebäugelt: „Die Spiele gegen Hofheim waren immer auf Augenhöhe. Ich rechne auch diesmal mit einem knappen Ergebnis.“