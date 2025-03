A-Liga: Hambach will beim SC Rodau die Kurve kriegen

Hambach. Für den TSV Hambach ist das Fußballjahr bislang nicht gut gelaufen: In drei Spielen holte der Aufsteiger lediglich einen Punkt. Weil der Aufsteiger zudem zwei Partien weniger ausgetragen hat und die Konkurrenz teilweise unerwartet kräftig punktete, ist der Puffer auf den Abstiegs-Relegationsplatz auf zwei Zähler zusammengeschnurrt. Zeit also für die Mannschaft von Trainer Marco John, in die Pötte zu kommen, und das am besten an diesem Mittwoch im Nachholspiel beim SC Rodau. Weil Flutlicht beim Tabellenzehnten auf dem heimischen Rasenplatz nach wie vor ein Fremdwort ist, wird das Spiel auf der Anlage des SV Zwingenberg ausgetragen. Anpfiff ist um 19.30 Uhr.