A-Liga: Hambach weiter Tabellenletzter

Der Gruppenliga-erfahrene Routinier Sinisa Pitlovic (rechts) steuerte einen Doppelpack zum 4:0-Sieg der FSG Riedrode II gegen den TSV Hambach bei. Seine starke Saisonbilanz: neun Spiele, neun Tore. Archivfoto: Thorsten Gutschalk

Bergstraße. Der Wechsel auf der Trainerposition hat ergebnistechnisch noch nicht gefruchtet beim TSV Hambach. Das Schlusslicht der Fußball-A-Liga unterlag im ersten Spiel nach dem Rücktritt von Marco John bei der FSG Riedrode II mit 0:4 (0:1). Der erste Nichtabstiegsplatz, den der FC Ober-Abtsteinach belegt, ist vier Punkte entfernt für die Auswahl von Interimstrainer Andreas Davidowicz. Riedrode festigte Rang vier, hat auf Relegationsplatz-Inhaber Aschbach sieben Zähler Rückstand.

Die Hambacher boten dabei aber eine weitaus bessere Leistung, als es das Ergebnis vermuten lässt. „Sie haben es nicht schlecht gemacht“, sagte auch Riedrodes Sprecher Fabian Kreiling. Zwar bestimmten die Gastgeber die Anfangsphase und verdienten sich die Führung durch Routinier Sinisa Pitlovic. Spätestens nach der Pause aber war der TSV gleichwertig und hatte einige Chancen zum Ausgleich. Doch Riedrodes Torhüter Jannik Hüter blieb Sieger in den Duellen gegen Konrad Däbritz, Lukas Thelen und Lars Kittel. „Die Chancenverwertung ist nach wie vor unser großes Problem“, erkannte Hambachs Abteilungsleiter Reinhard Wolff. Da hätten die auch spielerisch bessere Gastgeber unbestritten Vorteile gehabt. Als Hambach in den Schlussminuten alles nach vorne warf, konterten sie zum 4:0-Endstand. „Ein verdienter Heimsieg, am Ende etwas zu deutlich“, fasste Fabian Kreiling die insgesamt „wenig erwärmenden“ 90 Minuten zusammen.

Am Sonntag (15 Uhr) hat Hambach Heimrecht gegen den Siebten SG Brandau/Gronau und würde sich die Wiederholung des Hinspielergebnisses (5:0-Sieg) wünschen. Die FSG genießt am gleichen Tag (13 Uhr) erneut Heimrecht, erwartet mit der TSV Auerbach II einen weiteren Abstiegskandidaten.

Tore: 1:0, 2:0 Pitlovic (23., 76.), 3:0 Gündling (82.), 4:0 Stier (85.). - Zuschauer: 50. - Beste Spieler: Pitlovic, Stier/geschlossene Leistung.

Duell FSV Rimbach gegen TG Jahn Trösel hat eine Geschichte

Spieltext FSV Rimbach - TG Trösel

Wer die Vereinschronik der TG Jahn Trösel durchblättert, der wird im Jahr 1982 besondere Eintragungen vorfinden. Damals lieferten sich die Tröseler mit dem FSV Blau-Weiß Rimbach ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft in der A-Klasse Süd, das sie dank des Sieges im Entscheidungsspiel am Ober-Abtsteinacher Hardberg für sich entschieden. Auf den Aufstieg in die Bezirksliga Darmstadt setzte die TG Jahn ein Jahr später mit dem Aufstieg in die viertklassige Landesliga Süd noch einen drauf.

Wenn sich beide Vereine am Sonntag nun in Rimbach gegenüberstehen, geht es erneut um den Aufstieg. Dieses Mal haben die Rimbacher (Erster, 51 Punkte) die besseren Karten gegenüber Trösel (Dritter, 35). „Wir sind sehr gut drauf und nach der Winterpause mit drei Siegen perfekt aus den Startlöchern gekommen“, sagt Trainer Marcel Reibold, dem nicht entgangen ist, dass die Tröseler nach dem 5:0-Kantersieg über den FCO ebenfalls in guter Form sind. Personell könnte es etwas besser bei den Gastgebern aussehen. „Wir hatten in Riedrode nur drei Feldspieler auf der Bank. Ich hoffe, dass uns jetzt mehr Alternativen zur Verfügung stehen“, so Reibold.

„Der FSV ist die absolute Ausnahmemannschaft in dieser Runde und hat den besten Kader der A-Klasse“, lobt Trösels Trainer Uwe Engert die Elf aus dem Weschnitztal. Das soll seine Mannschaft aber nicht davon abhalten, dort alles rauszuhauen. „Wir wollen etwas mit nach Trösel nehmen“, so Engert, der personell aus dem Vollen schöpfen kann.

TV Lampertheim: Mit der Derby-Euphorie nach Rodau

Nicht ganz so fest eingeplant hatte der TV Lampertheim drei Punkte im Heimspiel gegen den FV Hofheim und dennoch stand es am Ende 3:1 für die Elf vom Sportzentrum Ost. „Wir haben das Derby angenommen. Nun gilt es, die Euphorie mit ins Spiel beim SC Rodau zu nehmen“, gibt TVL-Coach Ümit Erdem die Marschroute vor. Den Platz in Rodau betrachtet er als zwar wenig komfortabel, doch das soll seine Mannschaft nicht daran hindern, dreifach zu punkten. Dann würde seine Mannschaft einiges besser machen als beim 2:2 im Hinspiel Anfang September. „Damals haben wir das Spiel gemacht, die Rodauer die Tore“, erinnert sich Erdem.

„Das haben wir uns anders vorgestellt“, sagt Maximilian von Dungen und meint damit die 1:3-Niederlage beim TV Lampertheim. Nun gelte es, sich auf den großen Platz des SV/BSC Mörlenbach im Weschnitztalstadion einzurichten. „Das ist eine kompakte Mannschaft. Aber wir wollen uns auf uns konzentrieren und nicht so sehr nach dem Gegner richten“, will von Dungen, der noch ein Spiel auf Luk Mehner verzichten muss, in Mörlenbach dreifach punkten.



