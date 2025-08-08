A-Liga: Hambach ist klar auf Wiedergutmachung aus

Bergstraße. Keine leichte Woche hatte Marco John, der Trainer des A-Ligisten TSV Hambach, nach der 0:6-Niederlage seiner Elf in Rimbach. In der ersten Heimbegegnung gegen die FSG Riedrode II soll nun alles anders laufen.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
„Unser Spiel steht klar unter dem Motto Wiedergutmachung. Wir müssen wieder rennen, kämpfen und uns als Mannschaft präsentieren“, fordert John eine Wende zum Besseren. „Es kommt für ihn nur ein Heimsieg in Frage“, sagt er und freut sich, dass ihm wohl alle Spieler zur Verfügung stehen.
Wenn der FV Hofheim den FSV Rimbach empfängt, gehen die Erinnerungen auch an den 25. Mai zurück. Hier schlugen die Hofheimer Rimbach im Spiel um den fünften Tabellenplatz mit 5:2 und erreichten im letzten Moment noch ihr Saisonziel. „Wir wissen um die Hofheimer Stärke und gerade um die der beiden Angreifer Maximilian von Dungen und Maximilian Hödl“, sagt Rimbachs Trainer Marcel Reibold. Obwohl er diese Aufgabe als extrem schwer einstuft, hat er zwar Respekt vor den Hofheimern, „aber keine Angst“.
Ist die Begegnung zwischen der blau-weißen Riedelf und dem FSV Blau-Weiß Rimbach ein Spitzenspiel? FV-Spielertrainer Maxi von Dungen verneint dies zwar, angesichts des frühen Zeitpunkts, verweist aber darauf, dass Rimbach eine „Hausnummer“ sei. Und den Grund hierfür schiebt er auch gleich nach: „Die haben mit Duric und Feller eine sehr starke Offensive für diese Klasse.“ Aber auch seine Hofheimer hätten ihre Qualitäten. „Da werden wir es auch den Rimbachern so schwer wie möglich machen“, sagt von Dungen, der mit Max Kaltenecker und Luke Mehner zwei Spieler zurückerwartet.
TV Lampertheim seit acht Wochen in der Vorbereitung
Weil der Saisonauftakt gegen Aufsteiger SG Hammelbach/Scharbach auf den 13. September verschoben wurde, dauert die Vorbereitungszeit des TV Lampertheim nun schon acht Wochen. In dieser Zeit hat der neue Trainer Ümit Erdem einige Änderungen durchgesetzt, „Wir müssen Ballbesitz-Fußball spielen und dürfen nicht mehr so oft reagieren“, fordert er eine offensivere Ausrichtung seiner Elf. Diese ist zwar auf einem guten Weg, doch das Optimum sei noch nicht erreicht. „Es fehlt noch ein bisschen, bis wir auf 100 Prozent sind“, so Erdem vor dem Spiel am Sonntag beim VfR Fehlheim II.