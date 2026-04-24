A-Liga: Hambach hofft auf Punkt Der Vorletzte TSV Hambach tritt beim Tabellenzweiten TSV Aschbach an +++ SG Hammelbach/Scharbach mit souveränem Sieg über den SC Rodau. von Matthias B�hr · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Mit dem Klassenerhalt will sich Oliver Zeug, Trainer des Fußball-A-Ligisten SG Hammelbach/Scharbach, im Sommer verabschieden. Einen Schritt in diese Richtung machten die Odenwälder mit dem 4:0-Heimsieg am Mittwoch über den SC Rodau. Foto: Dagmar Jährling

Bergstraße. In der A-Liga hat die SG Hammelbach/Scharbach mit dem 4:0-Sieg über den SC Rodau einen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht und die Nöte des zuvor punktgleichen Konkurrenten, der auf Rang zwölf abrutschte, vergrößert. „Es war ein hochverdienter Sieg meiner Mannschaft, die eine top Leistung zeigte“, sagte SG-Trainer Oliver Zeug, dem es gefiel, wie seine Elf zielstrebig nach vorne spielte. Tore: 1:0 Unger (51.), 2:0 Bauer (59.), 3:0 Luca Fiederlein (83.), 4:0 Lucas Trautmann (86.) – Schiedsrichter: Lemberger (VfB Eberbach). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Harald Bauer, Maik Müller.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TSV Aschbach 1896 TSV Aschbach TSV Hambach TSV Hambach 15:00 PUSH Ein Urlauber verabschiedet sich für kurze Zeit, ein anderer kehrt in den Mannschaftskader zurück: Während Silas Rettig dem TSV Hambach am Sonntag nicht zur Verfügung steht, hat Umut Yildiz diese Woche das Mannschaftstraining wieder aufgenommen. „Auch wenn wir keine großen Optionen haben, wollen wir in Aschbach eine Mannschaft zusammenbekommen, die Paroli bieten kann“, hofft Trainer Andreas Davidowicz, im Überwald etwas mitnehmen zu können. Dabei ist ihm die Stärke der Aschbacher aber nicht entgangen: „Treten die so auf wie ein Tabellenzweiter, wird es sehr schwer. Aber je länger wir im Spiel bleiben, desto größer ist unsere Chance, zumindest ein Unentschieden zu holen.“ Damit könnten die Hambacher auch beruhigter in ihre Spielpause gehen. Denn mit der Partie am 10. Mai bei der TSV Auerbach II startet der Vorletzte in die finale Phase der Saison, in der sich entscheiden wird, ob er der A-Liga erhalten bleibt.

„Wir sind auf dem aufsteigenden Ast, und unser Ziel kann nur lauten, gegen Hambach drei Punkte zu holen“, gibt Thomas Baucsek, der Trainer des TSV Aschbach, die Vorgabe. Um seine Mannschaft zu motivieren, muss er ihr nur die 4:6-Heimniederlage in der vergangenen Saison in Erinnerung rufen. „Das hat uns damals möglicherweise den Aufstieg gekostet“, so Baucsek. Personell sieht es bei den Aschbachern, die Halis Sener und Ogulcan Güzel wieder in den Kader einplanen können, besser aus. „Für Tim Walz wird ein Einsatz nach seinem Muskelfaserriss aber noch zu früh kommen“, bedauert Baucsek.