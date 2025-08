Auftakt nach Maß für den FSV Rimbach: Die Blau-Weißen bezwangen den TSV Hambach zum Saisonstart in der Fußball-A-Liga Bergstraße mit 6:0. Foto: Dagmar Jährling

A-Liga: Hambach geht in Rimbach unter TSV unterliegt dem FSV zum Saisonstart in der Kreisliga A überraschend deutlich mit 0:6 Verlinkte Inhalte KLA Bergstraße FSV Rimbach TSV Hambach

Bergstraße (ki/maz/ü). Die Vorfreude war groß bei A-Liga-Aufsteiger SV Affolterbach vor dem ersten Saisonspiel gegen den VfR Fehlheim II. Doch bis zur Premiere auf dem heimischen Sportplatz wird es noch ein bisschen dauern. „Der VfR musste das Spiel leider absagen, weil sie nicht genug Spieler zusammenbekommen haben“, bedauerte SVA-Trainer Sebastian Theobald.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. FSV Rimbach – TSV Hambach 6:0 (2:0). Zufriedenheit auf der einen Seite, Enttäuschung auf der anderen. Die Gemütslagen hätten nach dem deutlichen Heimsieg des FSV nicht unterschiedlicher sein können. „Das hatten wir uns sicherlich etwas anders vorgestellt. Das Ergebnis ist für uns bitter“, zeigte sich Reinhard Wolff, Abteilungsleiter der Hambacher, enttäuscht. Ganz so deutlich, das schob er hinterher, sei die Partie nämlich nicht gewesen: „In der ersten Halbzeit hatten wir etwas mehr vom Spiel und auch ein Plus an Torchancen.“

Heute, 15:00 Uhr FSV Blau-Weiß Rimbach FSV Rimbach TSV Hambach TSV Hambach 6 0 Abpfiff Das sah FSV-Sprecher Wolfgang Blümle ähnlich: „Der TSV hat in dieser Phase wirklich gut mitgespielt. Zur Pause hätte es auch 2:2 stehen können.“ Dass es die Gastgeber doch so deutlich machten, lag am schnellen 3:0 kurz nach der Pause. „Danach gingen bei uns die Köpfe runter. Anschließend haben wir uns mehr oder weniger wehrlos ergeben“, bedauerte Wolff. – Tore: 1:0 Feller (9.), 2:0 Feller (42.), 3:0 Kohl (54.), 4:0 Gehrig (72., Eigentor), 5:0 Hechler (85.), 6:0 Duric (90.+2). – Schiedsrichter: Fröhlich (Darmstadt). – Zuschauer: 110. – Beste Spieler: Hechler, Feller/Nicolas Fetsch.

Keine Tore in Trösel FC Ober-Abtsteinach – FV Hofheim 1:3 (0:2). Der Sieg der Hofheimer ging in Ordnung. „Insgesamt haben wir uns zu wenige Chancen erarbeitet. Der letzte Ball kam nicht an“, ärgerte sich Michael Döringer. Der FC-Sprecher sah zwar, dass seine Mannschaft mit vielen Flanken versuchte, zum Erfolg zu kommen. „Die meisten kamen aber nicht an“, bedauerte Döringer. Maximilian von Dungen, Spielertrainer der Gäste, war am Ende froh, dass der Start in die neue Saison gelang: „Ich denke schon, dass der Sieg am Ende auch verdient war. Für uns war es wichtig, mit einem guten Gefühl zu starten.“ – Tore: 0:1 Klutkowsky (6.), 0:2 Scholl (45.+1), 1:2 Björn Hoppe (56.), 1:3 Baunach (78.). – Schiedsrichter: Rettig (Affolterbach). – Zuschauer: 180. – Bes. Vork.: Buschmann (FVH) verschießt Handelfmeter (60.). – Beste Spieler: keine / Braun.

TG Jahn Trösel – TSV Aschbach 0:0. Während TG-Trainer Uwe Engert einen „Sommerkick“ sah, sagte Aschbachs Trainer Thomas Baucsek: „Ich habe ein Spiel auf gutem A-Liga-Niveau gesehen. Wir hatten unser Augenmerk auf die Defensive gelegt und einen Punkt als Minimalziel ausgegeben. Das haben wir erreicht.“ Kurz vor Schluss hatte Aschbachs Nils Helfrich gar den Siegtreffer auf dem Fuß (88.). Positiv für Uwe Engert: „Wir haben trotz der Leistung einen Punkt gegen den Topfavoriten geholt. Den nehmen wir gerne mit.“ – Tore: Fehlanzeige. – Schiedsrichter: Tam (Oftersheim). – Zuschauer: 250. – Beste Spieler: geschlossene Leistung / Oberle, Raabe, Helfrich.

TSV Auerbach II – SC Rodau 2:2 (1:2). „Es war kein schönes Spiel. Wir hatten uns mehr erhofft. Aber am Ende müssen wir damit zufrieden sein“, sagte Auerbachs Reservetrainer Daniel Fuchs. Zweimal ging der SC in Führung, doch beide Male kam Auerbach II zurück. – Tore: 0:1 Müller (5./Foulelfmeter), 1:1 Weiss (10.), 1:2 Eigentor Yalcin (40.), 2:2 Betz (60.). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: keine.