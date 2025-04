A-Liga Groß-Gerau: Tabellenführer feuert vor 5:0 den Trainer

SV 07 Nauheim – SKG Stockstadt 3:3 (1:1). Gegen den abstiegsgefährdeten Drittletzten war Nauheim als Tabellenvierter noch gut bedient mit dem Remis. „Großes Lob an die Stockstädter, die bissiger und giftiger waren. Von uns war das keine Teamleistung“, meinte Trainer Alex Stumm enttäuscht. „Wir können uns bei Kaan Karacan bedanken, der grandios gehalten hat.“ Nach dem 1:1 vergab die SKG einen Foulelfmeter. Am Ende wäre Nauheim fast noch der Sieg gelungen, als Can Elkat die Latte traf. Tore: 1:0 Gerlach (11.), 1:1 Rexhaus (30.), 2:1 Pfeifer (53.), 2:2 Avni Krasniqi (57.), 3:2 Özcelik (60.), 3:3 Avni Krasniqi (62.).

SKV Mörfelden – SF Bischofsheim 5:0 (3:1). Ilias Baroudi stach mit vier Toren bei Mörfelden heraus. „Die erste Halbzeit ging deutlich an uns“, freute sich SKV-Trainer Saha Maau über ein 3:1 zur Pause. Doch blieben die Sportfreunde dran. „Wir konnten aber nach den Gegentoren immer wieder nachlegen.“ Tore: 1:0 Baroudi (9.), 1:1 Massaoudi (25.), 2:1, 3:1 Baroudi (36., 39.), 3:2 Modric (58.), 4:2 Beckmann (66.), 4:3 Modric (73.), 5:3 Baroudi (81.).

SC Opel Rüsselsheim – Concordia Gernsheim 4:3 (1:1). „Wir waren in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft und hatten vor dem 3:1 gute Chancen zum 4:1“, sah Opel-Coach Özkan Alik seine Elf im Vorteil. „Aber wir haben bei allen Gegentoren Geschenke verteilt.“ Nach dem 3:2 von Gernsheim konnten die Gastgeber jedoch gleich das 4:2 nachlegen. Tore: 1:0 Schuhmann (14.), 1:1 Sattler (45.), 2:1 El Ouasdi (63.), 3:1 Schuhmann (70.), 3:2 Bakhshi (72.), 4:2 Lorenz (75.), 4:3 Sattler (89.).