A-Liga Groß-Gerau: Spannung pur oben wie unten

Kreis Groß-Gerau. Es bleibt spannend in der A-Liga. Türk Gücü Rüsselsheim hat den Rückstand auf den am Wochenende spielfreien Spitzenreiter Genclerbirligi Bischofsheim mit einem 5:3 bei Eintracht Rüsselsheim wieder auf einen Punkt verkürzt. Ebenso offen ist weiter der Abstiegskampf. Hier setzte sich die SKG Stockstadt mit 4:3 gegen die dritte Mannschaft von RW Walldorf durch und überreichte ihr den Relegationsplatz. Doch müssen auch Klein-Gerau und Ginsheim II noch für den Klassenerhalt punkten.

Eintracht Rüsselsheim – Türk Gücü Rüsselsheim 3:5 (0:2). „Zur Halbzeit hätte es auch 3:2 für uns stehen können. Aber wir haben drei hundertprozentige Chancen vergeben“, bedauerte Eintracht-Coach Luigi Pennino. Bis zur 73. Minute wuchs der Rückstand auf 1:5 an beim Tabellenvorletzten, der dann nur noch auf 3:5 verkürzen konnte. Für Türk-Coach Özden Celik war es das „erwartet schwere Spiel“ gegen den Abstiegskandidaten.

SG Trebur-Astheim – Concordia Gernsheim 5:5 (4:2). Wie in den knapp verlorenen Spitzenspielen begann die SG stark, lag nach 19 Minuten schon 4:0 vorn. Doch kamen die Gäste bis zur Pause auf zwei Tore heran und übernahmen dann mit drei schnellen Treffern die Führung (56.). „Das sollte natürlich nicht passieren, dass Gernsheim das dreht. Aber letztlich war es ein munteres Hin und Her und in Summe ein verdientes Unentschieden“, mochte SG-Coach Philipp Jöst nicht hadern. Lukas Behnke gelang kurz vor Schluss noch der Ausgleich.

Tore: 1:0 Förster (8.), 2:0 Sohn (14.), 3:0 Reglow (17.), 4:0 Behnke (19.), 4:1 Sattler (30./FE), 4:2 Strohmer (45.), 4:3, 4:4 Sattler (50./FE, 53.), 4:5 Strohmer (56.), 5:5 Behnke (90.).