A-Liga: Gleich vier Premieren an Spieltag vier Fehlheim II, Hambach, Rodau und Hammelbach feiern ersten Sieg +++ Kurioses Eigentor bei Rimbachs Sieg Verlinkte Inhalte KLA Bergstraße Ober-Abtst. Lampertheim TSV Auerbach II VfR Fehlheim II + 11 weitere

Bergstraße (ki/kim/net/ ü/hs/ü). Pünktlich zur Kerwe landete der VfR Fehlheim II seinen ersten Saisonsieg in der A-Liga. Auch der TSV Hambach, der SC Rodau und die SG Hammelbach/Scharbach freuten sich am viertenSpieltag über ihren ersten Dreier. Den vierten Sieg im vierten Saisonspiel feierte der FSV Rimbach beim 4:3 in Ober-Abtsteinach, was weiter Tabellenplatz eins bedeutet.

Heute, 15:00 Uhr FV Hofheim FV Hofheim TG Jahn Trösel TG Trösel 1 1 Abpfiff

Die Gastgeber verdienten sich den Punkt trotz halbstündiger Unterzahl. „Das war eine Topleistung. Wir haben die Zweikämpfe angenommen und hatten sogar die besseren Torchancen“, lobte Hofheims Sprecher Jürgen Hofmeister. So vergaben Luk Mehner und Marc Blaser (beide 70.) den Siegtreffer. „Am Ende war sogar mehr drin. Trotzdem bin ich mit unserer Leistung absolut einverstanden“, freute sich Hofmeister. Tore: 1:0 Blaser (15.), 1:1 Schmitt (43.). – Schiedsrichter: Haymana (Ludwigshafen). – Zuschauer: 90. – Bes. Vork.: Gelb-Rot für Maksymczyk (FV) wegen Meckerns (60.). – Beste Spieler: Bodtländer/Schmitt.

Der Erfolg war fraglos verdient. „Trotzdem war es ein über weite Strecken enges Spiel. Affolterbach war ein richtig starker Gegner“, betonte Hambachs Abteilungsleiter Reinhard Wolff. „Für uns war es wichtig, endlich die ersten drei Punkte einzufahren. Wir wussten, dass Schönspielen heute nicht gefragt war. Wir haben als Mannschaft diese Aufgabe bewältigt“ lobte Wolff, der ein insgesamt verteiltes Spiel sah, in dem die Gastgeber die klareren Chancen besaßen. Vor allem Nicolas Fetsch und Simon Kopp eröffneten sich zwei gute Gelegenheiten. Tore: 1:0 Florian Schäfer (23.), 2:0 Nicolas Fetsch (25.), 2:1 Janis Schäfer (45.+2, Foulelfmeter). – Schiedsrichter: Stephan (Günterfürst). – Zuschauer: 150. – Bes. Vork.: Kopp (TSV) scheitert per Foulelfmeter an SVA-Torhüter Cosic (60.), Gelb-Rot für Eckert (SVA) nach Foulspiel (76.). – Beste Spieler: Gehrig, Silas Rettig, Nicolas Fetsch/geschlossene Leistung.

Der Sieg sei verdient, aber auch glücklich. So fasste Aschbachs Abteilungsleiter Gerhard Sauerwein das Gesehene zusammen. Nach Dylan Bräses 1:0 war es ein ausgeglichenes Spiel, in dem auch die Gäste Torchancen hatten. „Mitte der zweiten Halbzeit hat uns Torhüter Jan Pfeifer die Führung festgehalten“, betonte Sauerwein und bezog sich dabei auf eine Doppelchance der Mörlenbacher in der 65. Minute. „Am Ende waren wie die bessere Mannschaft mit einem Plus an Chancen. Trotzdem hätte die Partie auch in eine andere Richtung kippen können“, bilanzierte Sauerwein. Tore: 1:0, 2:0 Bräse (22., 75.). – Schiedsrichter: Ahmad (Leeheim). – Zuschauer: 250. – Beste Spieler: Pfeifer, Raabe/Renzland.

SG-Trainer Oliver Zeug war nach dem ersten Saisonsieg zufrieden: „Wir wollten als Mannschaft zurückkommen. Das haben wir gemacht.“ Von Anfang an dominierten die Odenwälder und hatten auch das Spielglück auf ihrer Seite, als sie kurz vor dem Pausenpfiff auf 2:0 erhöhten. „Wir haben hinten wenig zugelassen und waren auch im Aufbauspiel gut. Wir hatten den Gegner über das gesamte Spiel im Griff“, lobte Zeug, der zum Gegentreffer sagte: „Ich habe mich nicht so sehr geärgert. Die Mannschaft aber schon, die hätte sehr gerne die Null gehalten. Und diese Reaktion fand ich positiv.“ Tore: 1:0 Trautmann (23.), 2:0 Impe (45.+2), 3:0 Impe (62.), 4:0 Winkler (87.), 4:1 Ayyildiz (89.). – Schiedsrichter: Schmidt (Spachbrücken). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen auf beiden Seiten.

„Unterm Strich ist unser Sieg verdient, das Spiel hätte aber auch in die andere Richtung gehen können. Entscheidend war, dass wir dieses Mal in der Chancenverwertung sehr konsequent waren und fünf Einschussmöglichkeiten zu drei Toren genutzt haben“, lautete die Analyse von VfR-Trainer Nabil Hamzi. Die bislang so treffsichere SG (16 Tore in drei Spielen) ließ nach ihrer frühen Führung beste Möglichkeiten liegen. Das sollte sich in der Schlussviertelstunde rächenm als die geschlossen auftretenden Gastgeber die Partie drehten. Tore: 0:1 Himken (14.), 1:1 Helmling (75.), 2:1, 3:1 Bozanovic (87., 90.+4). – Schiedsrichter: Möller (Trösel). – Zuschauer: 70.

In der ersten Hälfte „kamen wir mit der variablen Riedroder Spielweise überhaupt nicht zurecht“, so SC-Trainer Ludwig Brenner. Doch in der Halbzeitansprache fand Brenner die passenden Worte. Aufgrund dieser Leistungssteigerung sei der Erfolg für seine Mannschaft dann auch verdient gewesen. Tore: 0:1, 1:1 Rohr (55.), 2:1, 3:1 Maik Müller. – Schiedsrichter: Volk (Modau). – Zuschauer: 80.