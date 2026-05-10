A-Liga: Ginsheim II setzt starke Erfolgsserie weiter fort

"Wir haben eine super erste Halbzeit gespielt", hob SG-Coach Rino Bauso hervor. "Da müssen wir uns mit drei Toren belohnen, gehen aber mit einem 0:0 in die Pause. Danach hat man unser Spiel vom Donnerstag in den Beinen gemerkt. Wir gehen zwar 1:0 in Führung, aber nach dem 1:1 war es ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten." Am Ende kam Trebur-Astheim noch mal gefährlich allein vors Tor. Es blieb bei der Punkteteilung.