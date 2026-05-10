A-Liga: Ginsheim II setzt starke Erfolgsserie weiter fort

Kreis Groß-Gerau. Nun ist die Meisterschaft zum Greifen nah: Nach dem 5:1 über Leeheim/Wolfskehlen kann Türk Gücü Rüsselsheim am kommenden Sonntag zuhause gegen Opel Rüsselsheim den Titelgewinn in der A-Liga und den KOL-Aufstieg perfekt machen. Im Kampf um Platz zwei behielt der SV 07 Nauheim mit 3:1 beim SC Opel die Oberhand, während die SSV Raunheim gegen Hillal Rüsselsheim zu einem kampflosen Sieg kam, da der Tabellendrittletzte absagen musste. "Wir hatten zu viele Ausfälle", bedauerte Hillal-Interimscoach Said Belhadj.
Mit einem klaren 6:0 über Hellas Rüsselsheim und vier Toren von Ben Neuberger setzte der VfB Ginsheim II seine starke Erfolgsserie fort, brachte schon den achten Sieg in Folge aufs Konto und schob sich nun vor Gernsheim und vor die SV 07 Bischofsheim.
„Die Jungs haben das sehr gut gemacht, alle waren stark“, sah Türk-Teammanager Seyfettin Ellekoglu vor mehr als 100 Zuschauern eine feine Leistung seines Teams. „Serdar Erdinc hat die Mannschaft wieder gut vorbereitet und gut geführt.“ Joel Trbojevic gelang ein sehenswertes Tor in der Schlussphase, als er direkt nach dem Anschlusstreffer der Gäste vom Mittelkreis aus zum 5:1 einschoss. „Jetzt wollen wir in Königstädten die Meisterschaft klar machen“, so Ellekoglu.
Opel-Coach Özkan Alik sprach von einem „ausgeglichenen Spiel auf Augenhöhe. Wir hatten vor dem 0:1 schon drei klare Chancen durch Zakaria El Ouasdi, Ricardo Schuhmann und Julian Lorenz.“ Vor der Pause gelang El Ouasdi der Ausgleich. Auch nach dem zweiten Treffer von Nauheim (64.) waren die Gastgeber noch voller Hoffnung. „Aber wir haben in der zweiten Halbzeit wieder zu wenig aus unseren Chancen gemacht“, monierte Alik, der für ein weiteres Jahr beim SC Opel verlängert hat.
Obwohl es für beide Teams um nichts mehr ging, berichtete Frank Schock, Vorstandssprecher bei der SV 07, von einem „munteren Spiel. Da war viel Tempo drin. Ich denke, dass 1:1 ist leistungsgerecht." Mit Trainer Florian Bernard haben sich die Bischofsheimer schon seit langem auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt.
"Wir haben eine super erste Halbzeit gespielt", hob SG-Coach Rino Bauso hervor. "Da müssen wir uns mit drei Toren belohnen, gehen aber mit einem 0:0 in die Pause. Danach hat man unser Spiel vom Donnerstag in den Beinen gemerkt. Wir gehen zwar 1:0 in Führung, aber nach dem 1:1 war es ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten." Am Ende kam Trebur-Astheim noch mal gefährlich allein vors Tor. Es blieb bei der Punkteteilung.
Nach einem 0:1-Rückstand hat Yasin Kapucu die Sportfreunde mit zwei Toren in Führung gebracht. Doch konnten die Gäste trotz Unterzahl ausgleichen und kamen kurz vor Schluss durch Tarek Maouch noch zum Sieg. "Das war ein ausgeglichenes Spiel. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen, aber Klein-Gerau hat gut gekontert", meinte Ali Yap, Trainer bei den Sportfreunden.
Nach sieben sieglosen Spielen ging Walldorf endlich wieder mit einem Dreier vom Feld und lag zur Halbzeit nach drei Toren in nur vier Minuten schon 3:0 vorn. „Wir haben zwar nicht alle Chancen genutzt, aber solide gespielt und verdient gewonnen“, fand Trainer Predrag Prodanovic, der auch kommende Saison bei Rot-Weiß III an der Seitenlinie stehen wird.