 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ligabericht
Türk Gücü Rüsselsheim kann sich an der Spitze der A-Liga Groß-Gerau behaupten, Verfolger SV 07 Nauheim bleibt oben dran.
Türk Gücü Rüsselsheim kann sich an der Spitze der A-Liga Groß-Gerau behaupten, Verfolger SV 07 Nauheim bleibt oben dran. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

A-Liga GG: Türk Gücü und SV Nauheim feiern klare Siege

Spitzenreiter gewinnt auch dank starker Paraden von Torwart Gustavo Silva de Oliveira

Verlinkte Inhalte

KLA Groß-Gerau
FC Türk Gücü
RW Walldorf III
SV Nauheim
SSV Raunheim
Gustavo Silva De Oliveira
Gustavo Silva De Oliveira

Kreis Groß-Gerau. Mit einem 4:1 bei RW Walldorf III festigte Türk Gücü Rüsselsheim die Tabellenführung in der A-Liga. Im Verfolgerfeld fuhr der SV 07 Nauheim einen klaren 5:2-Sieg bei der SSV Raunheim ein.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Gestern, 20:00 Uhr
SV Rot-Weiß Walldorf
SV Rot-Weiß WalldorfRW Walldorf III
FC Türk Gücü Rüsselsheim
FC Türk Gücü RüsselsheimFC Türk Gücü
1
4
Abpfiff

„Bei den ersten drei Toren haben wir zwei individuelle Fehler gemacht, aber nach dem 1:3 waren wir in der zweiten Halbzeit am Drücker“, sah RWW-Coach Giovanni Bruno seine Mannschaft sehr gut zurückkommen und dem Abschlusstreffer nahe. Doch am Ende erzielten die Rüsselsheimer in der Schlussminute noch das 4:1. Zuvor hatte bei ihnen Pedro Goncalo de Paiva einen Strafstoß vergeben.

Wie Türk-Trainer Özden Celik meinte, „ging die erste Halbzeit klar an uns“. Kurz vor der Pause erhöhte Micon Rodriguez mit zwei Toren auf 3:0. „Dann haben wir defensiver gestanden. Walldorf kam zu sehr guten Chancen. Aber unser Tormann Gustavo Silva de Oliveira hat uns mit starken Paraden gerettet.“ Tore: 0:1 Jhorman Rodriguez (15.), 0:2, 0:3 Micon Rodriguez (41. FE, 45.), 1:3 Akulov (62.), 1:4 Syah (90.).

Gestern, 19:30 Uhr
SSV Raunheim
SSV RaunheimSSV Raunheim
SV 07 Nauheim
SV 07 NauheimSV Nauheim
2
5
Abpfiff

„Wir haben gut angefangen, aber stark nachgelassen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann aufgemacht und sind in Konter gelaufen. Nauheim war effektiv. Ein verdienter Sieg“, bekannte Mohamed Assaidi von der SSV.

SV-Trainer Alex Stumm sah „eine schwierige Anfangsphase“. Aber nach 20 Minuten habe seine Mannschaft das Spiel kontrolliert. „Nach der Pause haben wir konsequent die Tore gemacht. Ein starker Auftritt.“ Tore: 1:0 Rahhaoui (33.), 1:1 Di Luca (35.), 1:2 Pfeifer (46.), 1:3, 2:4 Deanovic (51., 77.), 1:4 Bozikovic (73.), 2:5 Karadeniz (90.).



Aufrufe: 04.9.2025, 15:31 Uhr
Gabi Wesp-LangeAutor