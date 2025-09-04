A-Liga GG: Türk Gücü und SV Nauheim feiern klare Siege

Kreis Groß-Gerau. Mit einem 4:1 bei RW Walldorf III festigte Türk Gücü Rüsselsheim die Tabellenführung in der A-Liga. Im Verfolgerfeld fuhr der SV 07 Nauheim einen klaren 5:2-Sieg bei der SSV Raunheim ein.

„Bei den ersten drei Toren haben wir zwei individuelle Fehler gemacht, aber nach dem 1:3 waren wir in der zweiten Halbzeit am Drücker“, sah RWW-Coach Giovanni Bruno seine Mannschaft sehr gut zurückkommen und dem Abschlusstreffer nahe. Doch am Ende erzielten die Rüsselsheimer in der Schlussminute noch das 4:1. Zuvor hatte bei ihnen Pedro Goncalo de Paiva einen Strafstoß vergeben.

Wie Türk-Trainer Özden Celik meinte, „ging die erste Halbzeit klar an uns“. Kurz vor der Pause erhöhte Micon Rodriguez mit zwei Toren auf 3:0. „Dann haben wir defensiver gestanden. Walldorf kam zu sehr guten Chancen. Aber unser Tormann Gustavo Silva de Oliveira hat uns mit starken Paraden gerettet.“ Tore: 0:1 Jhorman Rodriguez (15.), 0:2, 0:3 Micon Rodriguez (41. FE, 45.), 1:3 Akulov (62.), 1:4 Syah (90.).