A-LIga: Gernsheim und SKV rücken auf die Pelle

Kreis Groß-Gerau. Bis auf einen Punkt am Spitzenreiter dran: Mit einem 5:2 in Bauschheim schloss Concordia Gernsheim in der A-Liga ganz nahe zu Türk Gücü Rüsselsheim auf. Das Gleiche gilt für die SKV Mörfelden. Punktgleich mit Gernsheim auf Platz drei, hat sie den Rückstand zum Tabellenführer durch einen 4:2-Derbyerfolg über RW Walldorf III ebenfalls fast aufgeholt. Doch sind auch Dornheim und Nauheim weiter sehr gut dabei im Spitzenfeld. Beide liegen nach deutlichen Siegen nur zwei Zähler von Türk entfernt.

Für SKG-Coach Thorsten Bohr war es „ein verdienter Sieg für Gernsheim. Wir hatten nur kurz Hoffnung.“ Zweimal kam seine Mannschaft zum Anschlusstreffer, kassierte jedoch schnell wieder ein Gegentor. Concordia-Trainer Hamza Elezovic zeigte sich trotz des klaren Ergebnisses überhaupt nicht zufrieden: „Das war kein gutes Spiel von uns. Wir waren unkonzentriert und überheblich und haben bestimmt sieben, acht Chancen vergeben.“ Allerdings konnte er Timm Fiedler hervorheben: „Er war überragend und hat zwei Tore vorbereitet.“ So lieferte Fiedler eine Traumflanke für Pascal Sattler zum 3:1 und bediente ihn auch vor dem 5:2. Tore: 0:1 Eckhardt (11.), 1:1 Wolf (33.), 1:2, 1:3 Sattler (36., 39.), 2:3 Krallinger (50.), 2:4 Eckhardt (56.), 2:5 Sattler (71.).

„Das war kein Knaller, aber ein verdienter Sieg für uns“, freute sich SKV-Coach Saha Maau trotz sechs Ausfällen über einen Dreier im Lokalderby. Vor mehr als 100 Zuschauern sorgte Yunus Kortak früh für das 1:0. Walldorf glich zwar postwendend durch Seiya Izumi aus. Doch Tayfun Yilmaz brachte die SKV wieder in Führung. „Nach der Pause haben wir dann deutlich eine Schippe draufgelegt, läuferisch wie kämpferisch“, konnte Maau schon bald über das 3:1 und 4:1 von Yannick Schulmeyer und Dennis Hirseland jubeln. „Damit war der Drops gelutscht.“ Tore: 1:0 Kortak (10.), 1:1 Izumi (13.), 2:1 Yilmaz (26.), 3:1 Schulmeyer (52.), 4:1 Hirseland (60.), 4:2 Ginsberg (83.).

Pascal Deanovic macht für SV 07 Nauheim alles klar

Pascal Deanovic sorgte mit einem Doppelpack für eine 2:0-Pausenführung und traf später auch zum 4:0 für Nauheim. „Er machte den Unterschied und hat uns auf die Siegerstraße gebracht“, hob Trainer Alex Stumm hervor. „Nach dem 3:0 haben wir aber viel liegen lassen und waren zu lässig vorm Tor. Das hätte höher ausgehen können. Dabei haben wir einen klaren Elfmeter nicht bekommen.“ Tore: 1:0, 2:0 Deanovic (30., 32.), 3:0 Boskovic (50.), 4:0 Deanovic (78.).

„Ein verdienter Arbeitssieg, aber es hätte nicht so spannend sein müssen. Da fehlt uns noch die Reife“, meinte SG-Coach Tom Schmuck. „Phasenweise haben wir den Gegner stark gemacht.“ Nach der 3:1-Führung von Leonard Wegert kam der SC Opel durch Cenk Cicek zum Anschlusstreffer. Doch nur fünf Minuten später erhöhte Felix Astheimer nach Vorarbeit von Paul Esch auf 4:2 für Dornheim. „Das war die Vorentscheidung“, atmete Schmuck auf. Tore: 0:1 Celikkol (10.), 1:1 Schmidt (36.), 2:1 Simmerock (45.), 3:1 Wegert (58.), 3:2 Cicek (74.), 4:2 Astheimer (79.).

„Eine gute Reaktion nach unserer Niederlage gegen Nauheim“, freute sich Mohamed Assaidi, Sportlicher Leiter bei Raunheim, über einen klaren Sieg über den Tabellenletzten aus Klein-Gerau. Zur Halbzeit stand es 1:1. „Aber dann haben wir von Dreier- auf Viererkette umgestellt und die Abwehr stabilisiert.“ Der starke Hamza El Messaoudi schlenzte den Ball gleich nach Wiederanpfiff zum 2:1 in den Winkel. Oussama Alhaddouti, ebenfalls gut drauf, schraubte das Ergebnis mit zwei Weitschüssen noch nach oben. Tore: 1:0 Kadi (28./FE), 1:1 Witt (34./FE), 2:1 Messaoudi (46.), 3:1, 4:1 Alhaddouti (51., 82.).

„In den ersten 15 Minuten hat Hillal dagegen gehalten, aber dann haben wir das Spiel dominiert“, fand VfB-Coach Fatih Baser. Kurz vor der Pause traf Attia zum 1:0. Danach profitierten die Ginsheimer von einem Eigentor der Gäste, die nur wenig später durch Mohammed Boulghoudan den Anschluss erzielten. Hatte Hillal in der zweiten Halbzeit noch einen Lattentreffer, baute Mo Wade die Ginsheimer Führung in der letzten Viertelstunde mit zwei Toren auf 4:1 aus. Wie Baser meinte, „haben wir auswärts ein paar Punkte liegen lassen, aber zu Hause sind wir eine Macht“. Tore: 1:0 Attia (44.), 2:0 Benali (53./ET), 2:1 Boulghoudan (58.), 3:1, 4:1 Wade (73., 86.).





