A-Liga: Gernsheim setzt sich knapp gegen Nauheim durch

Kreis Groß-Gerau. Packendes Duell in der A-Liga: Nach neun Treffern und einer äußerst spannenden Schlussphase jubelte Concordia Gernsheim am Dienstag über einen 5:4 (0:2)-Erfolg beim SV Nauheim und schob sich unter die Top Vier vor. Stand es bis kurz vor Schluss noch 4:4, Nauheim führte mehrfach, sorgte Marcel Eckhardt mit einem herrlichen Freistoßtor für den Siegtreffer (90.).

„Uns fehlt noch die Erfahrung. Nach dem 4:4 haben wir zwei Riesenchancen vergeben“, bedauerte SV-Coach Alex Stumm, der mehrere Ausfälle zu beklagen hatte. Zudem sei ein Treffer von Fabio Sauder zum 5:5 wegen Abseits nicht gegeben worden. Gernsheims Trainer Hamza Elezovic konnte seinem Team „eine sehr gute Moral“ bescheinigen. Mit 0:2 hinten, habe sie auch nach einer Gelb-Roten Karte (70.) und zwei anschließenden Gegentreffern „nicht aufgesteckt“.

In der B-Liga kletterte die TSG Worfelden durch ein 4:2 über Hellas Rüsselsheim II auf Platz fünf. Auch Aufsteiger Dersim Rüsselsheim II fuhr mit einem späten 2:1 in Geinsheim den dritten Sieg ein.