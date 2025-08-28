 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Ein spannendes Dienstagabendspiel in der A-Liga Groß-Gerau gegen SV Nauheim kann in der Schlussphase Concordia Gernsheim für sich entscheiden. – Foto: Timo Grommes (Archiv)

A-Liga: Gernsheim setzt sich knapp gegen Nauheim durch

Spannung bis zum Schluss in der A-Liga – 5:4 +++ In der B-Liga siegen Dersim II und TSG Worfelden

Kreis Groß-Gerau. Packendes Duell in der A-Liga: Nach neun Treffern und einer äußerst spannenden Schlussphase jubelte Concordia Gernsheim am Dienstag über einen 5:4 (0:2)-Erfolg beim SV Nauheim und schob sich unter die Top Vier vor. Stand es bis kurz vor Schluss noch 4:4, Nauheim führte mehrfach, sorgte Marcel Eckhardt mit einem herrlichen Freistoßtor für den Siegtreffer (90.).

Di., 26.08.2025, 20:00 Uhr
SV 07 Nauheim
SV 07 NauheimSV Nauheim
SV Concordia Gernsheim
SV Concordia GernsheimSV Gernsheim
4
5
Abpfiff

„Uns fehlt noch die Erfahrung. Nach dem 4:4 haben wir zwei Riesenchancen vergeben“, bedauerte SV-Coach Alex Stumm, der mehrere Ausfälle zu beklagen hatte. Zudem sei ein Treffer von Fabio Sauder zum 5:5 wegen Abseits nicht gegeben worden. Gernsheims Trainer Hamza Elezovic konnte seinem Team „eine sehr gute Moral“ bescheinigen. Mit 0:2 hinten, habe sie auch nach einer Gelb-Roten Karte (70.) und zwei anschließenden Gegentreffern „nicht aufgesteckt“.

In der B-Liga kletterte die TSG Worfelden durch ein 4:2 über Hellas Rüsselsheim II auf Platz fünf. Auch Aufsteiger Dersim Rüsselsheim II fuhr mit einem späten 2:1 in Geinsheim den dritten Sieg ein.

Di., 26.08.2025, 19:30 Uhr
TSG Worfelden
TSG WorfeldenWorfelden
FV Hellas Rüsselsheim
FV Hellas RüsselsheimFV Hellas II
4
2
Abpfiff

Wie TSG-Pressesprecher Maximilian Thomas meinte, „waren wir die bessere Mannschaft, haben den Gegner aber noch herankommen lassen“. Nach 35 Minuten lag die TSG schon 3:0 vorn. Keeper Bastian Schreiner hielt einen Handelfmeter (39.), konnte aber einen weiteren kurz vor der Pause nicht halten. Dennoch führte die TSG bis zur 89. mit 3:1, ehe Hellas durch einen erneuten Strafstoß der Anschluss gelang. In der Nachspielzeit machte aber Noah Scherer alles klar für die Gastgeber.

Di., 26.08.2025, 19:30 Uhr
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim II
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim II
1
2
Abpfiff

Als alles schon auf ein Remis hindeutete, schoss Ali Göratas Dersim in der Schlussminute noch zum Sieg. „Leider haben wir sehr gute Chancen nicht genutzt“, bedauerte SV-Coach Timo Johannes.

Gabi Wesp-LangeAutor