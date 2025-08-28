A-Liga: Gernsheim setzt sich knapp gegen Nauheim durch

Kreis Groß-Gerau. Packendes Duell in der A-Liga: Nach neun Treffern und einer äußerst spannenden Schlussphase jubelte Concordia Gernsheim am Dienstag über einen 5:4 (0:2)-Erfolg beim SV Nauheim und schob sich unter die Top Vier vor. Stand es bis kurz vor Schluss noch 4:4, Nauheim führte mehrfach, sorgte Marcel Eckhardt mit einem herrlichen Freistoßtor für den Siegtreffer (90.).
„Uns fehlt noch die Erfahrung. Nach dem 4:4 haben wir zwei Riesenchancen vergeben“, bedauerte SV-Coach Alex Stumm, der mehrere Ausfälle zu beklagen hatte. Zudem sei ein Treffer von Fabio Sauder zum 5:5 wegen Abseits nicht gegeben worden. Gernsheims Trainer Hamza Elezovic konnte seinem Team „eine sehr gute Moral“ bescheinigen. Mit 0:2 hinten, habe sie auch nach einer Gelb-Roten Karte (70.) und zwei anschließenden Gegentreffern „nicht aufgesteckt“.
In der B-Liga kletterte die TSG Worfelden durch ein 4:2 über Hellas Rüsselsheim II auf Platz fünf. Auch Aufsteiger Dersim Rüsselsheim II fuhr mit einem späten 2:1 in Geinsheim den dritten Sieg ein.
Wie TSG-Pressesprecher Maximilian Thomas meinte, „waren wir die bessere Mannschaft, haben den Gegner aber noch herankommen lassen“. Nach 35 Minuten lag die TSG schon 3:0 vorn. Keeper Bastian Schreiner hielt einen Handelfmeter (39.), konnte aber einen weiteren kurz vor der Pause nicht halten. Dennoch führte die TSG bis zur 89. mit 3:1, ehe Hellas durch einen erneuten Strafstoß der Anschluss gelang. In der Nachspielzeit machte aber Noah Scherer alles klar für die Gastgeber.
Als alles schon auf ein Remis hindeutete, schoss Ali Göratas Dersim in der Schlussminute noch zum Sieg. „Leider haben wir sehr gute Chancen nicht genutzt“, bedauerte SV-Coach Timo Johannes.