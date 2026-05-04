A-Liga: Germania Schwanheim trotzt Meister, FC Sulzbach geht runter

"Happy Moment" und Neuanfang: Der 4:2-Sieg über den FC Germania Weilbach II ändert nichts am freiwilligen Rückzug des 1. FC Sulzbach. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Main-Taunus-Kreis. Im Kampf um den Klassenerhalt hat der FC Germania Schwanheim nach zuletzt schwierigen Wochen ein Ausrufezeichen gesetzt: Gegen den A-Liga-Meister SG Hoechst sicherte sich der FC ein 1:1-Unentschieden. Auch ein weiteres Team aus dem Tabellenkeller durfte am vergangenen Sonntag nach langer Durststrecke jubeln: Der 1. FC Sulzbach bezwang den FC Germania Weilbach II mit 4:2. Der Sieg ändert jedoch nichts an der grundsätzlichen Entscheidung des Vereins – Sulzbach wird sich nach der Saison aus der A-Liga in die B-Liga zurückziehen.

Tareq Azizi, Trainer des FC Germania Schwanheim, sagte: "Die erste Halbzeit war sehr durchwachsen." In einer Partie, die sich über weite Strecken zwischen den Strafräumen abgespielt habe, sei die SG Hoechst schließlich dank einer Standardsituation durch Nikola Colovejic (38.) mit 1:0 in Führung gegangen. "In der Pause war den Spielern bewusst, dass sie eine Schippe drauflegen müssen", berichtete Azizi. So sei die Heimmannschaft ebenfalls im Zuge eines Standards zum 1:1-Ausgleich durch Salam Elbachiri (61.) gekommen, der zugleich den Endstand bedeutete. "Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden", ordnete der Trainer ein. Neben einer starken Leistung sei sichtbar geworden, welches Potenzial in der Mannschaft stecke.

Entscheidend für den Punktgewinn sei gewesen, dass der FC aus der Breite seines Kaders habe schöpfen können. "Die Jungs wollen zeigen, was in ihnen steckt, um sich für die kommende Saison zu präsentieren", sagte Azizi. Dies sei wichtig, um auch potenzielle Neuzugänge für den Verein gewinnen zu können. Auf welchen Positionen Verstärkungsbedarf bestehe, solle jedoch erst im Anschluss an die anstehenden Einzelgespräche mit den Spielern des bestehenden Kaders entschieden werden. "Wir würden den Kader gerne so erhalten, wie er ist, weil es alles super Jungs sind", sagte Azizi.

Maik Bohlender, sportlicher Leiter des 1. FC Sulzbach, sagte: "Wir haben relativ stark begonnen, und es war ein durchweg ausgeglichenes Spiel." Dies sei auch aufgrund der Verletzungen von Chihab Labrazi und Denis Fijacko nicht zu erwarten gewesen. Früh ging der 1. FC durch Leo Burns (6.) mit 1:0 in Führung, musste noch vor der Pause aber den 1:1-Ausgleich durch Agron Sinanaj (14.) hinnehmen. Nach dem Wiederanpfiff erzielte die Heimmannschaft jedoch einen Doppelschlag durch Luka Hrkac zum 2:1 (59.) und 3:1 (61.). Auf der anderen Seite konnte Schlussmann Daniel Quintela das Team zunächst vor einem weiteren Gegentreffer bewahren, das 2:3 durch Benjamin Hall (83.) dann allerdings nicht verhindern. Den Schlusspunkt setzte dafür erneut Leo Burns (88.) zum 4:2-Endstand.

Der 1. FC Sulzbach zieht sich in die B-Liga zurück

"Es ist ein schöner Sieg und ein Happy Moment für uns, aber wir wollen nicht krampfhaft in der A-Liga bleiben", sagte Bohlender und fügte hinzu: "Wir werden in die B-Liga gehen." Bereits vor knapp einem Monat habe der Vorstand diese Entscheidung gegenüber den Spielern kommuniziert und werde auch nach dem Erfolgserlebnis gegen Weilbach II nicht davon abrücken. "Wir geben dennoch bis zum Ende der Saison Vollgas", sagte Bohlender. Der Verein erhoffe sich durch diesen Schritt, wieder an Konkurrenzfähigkeit zu gewinnen. Nach drei durchwachsenen Jahren bestehe der Wunsch, mit jungen Spielern die Gemeinschaft auf neue Beine zu stellen und die Freude am Fußball wieder stärker in den Vordergrund zu rücken.

Kaderplanung und neuer Trainer

Die Kaderplanung für die kommende Saison sei in vollem Gange; es bestünden bereits Zusagen von Spielern, die der Mannschaft ligaunabhängig erhalten bleiben. Gleichzeitig laufe die Gewinnung junger Neuzugänge. Fest stehe allerdings schon jetzt, dass Trainer Carsten Schmitt nach der Saison nicht mehr für den 1. FC Sulzbach an der Seitenlinie stehen werde. Für ihn werde dann Francesco Palmieri, aktuell A-Junioren-Trainer bei TuRa Niederhöchstadt, als Cheftrainer übernehmen.

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