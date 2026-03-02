A-Liga: Germania Schwanheim setzt Ausrufezeichen im Abstiegskampf Kellerduell: FC Germania Schwanheim besiegt den 1. FC Sulzbach mit 8:3 +++ Überraschung: FV Alemannia Nied II bezwingt Aufstiegsaspirant SG Kelkheim mit 2:1 +++ Derbysieger FC Germania Weilbach II: 3:0-Erfolg gegen FC Eddersheim III von Ruben Solms · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Klare Verhältnisse bereits nach 45 Minuten: Der FC Germania Schwanheim führte 4:0 und ließ dem 1. FC Sulzbach beim letztendlich 8:3 keine Chance. – Foto: Patrick Schuch (Archiv)

Main-Taunus-Kreis. Wenn der 14. auf den 15. trifft, ist eine zähe, abwartende Partie nicht unwahrscheinlich, doch in der Kreisliga A wurde daraus ein wahres Torspektakel. Der FC Germania Schwanheim setzte ein deutliches Signal und feierte beim Tabellennachbarn 1. FC Sulzbach einen klaren 8:3-Erfolg. Nach zuvor drei Pflichtspielniederlagen erhöht die Germania damit den Druck auf die Konkurrenz im Abstiegskampf und liegt nun satte acht Punkte vor dem 1. FC.



Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Nach offener Anfangsphase: Die Germania dreht auf Tareq Azizi, Trainer des FC Germania Schwanheim, sagte: "In der Anfangsviertelstunde war es eine wilde Partie, in der Sulzbach ein Stück besser war." Nach zwei guten Chancen für das Heimteam, bei denen Schlussmann Christian Voigt parierte, erzielte jedoch Jan Simovic mit dem ersten gefährlichen Vorstoß der Germania den 1:0-Führungstreffer (12.). Während der 1. FC Sulzbach in der Folge zunächst die Chance auf den Ausgleich per Elfmeter vergab, traf die Germania per direktem Eckball zum 2:0 durch Akash Masih (20.). Noch vor der Halbzeit legte dieser mit zwei weiteren Treffern zum 3:0 (39.) und zum 4:0-Zwischenstand (43.) nach. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff kam der 1. FC durch Baris Colak zum 1:4-Anschlusstreffer (47.). "Ab dann war es ein Pingpong-Spiel", ordnete Azizi ein. Anschließend kam es für die Germania zu diesen Treffern: 5:1 John Aziz (66.), 6:2 Akash Masih (77.), 7:3 John Aziz (82.) und 8:3 durch Akash Masih. Der 1. FC war noch zweimal erfolgreich: 2:5 Leo Burns (75.), 3:6 Baris Colak (78.).