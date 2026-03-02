A-Liga: Germania Schwanheim setzt Ausrufezeichen im Abstiegskampf

Main-Taunus-Kreis. Wenn der 14. auf den 15. trifft, ist eine zähe, abwartende Partie nicht unwahrscheinlich, doch in der Kreisliga A wurde daraus ein wahres Torspektakel. Der FC Germania Schwanheim setzte ein deutliches Signal und feierte beim Tabellennachbarn 1. FC Sulzbach einen klaren 8:3-Erfolg. Nach zuvor drei Pflichtspielniederlagen erhöht die Germania damit den Druck auf die Konkurrenz im Abstiegskampf und liegt nun satte acht Punkte vor dem 1. FC.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Tareq Azizi, Trainer des FC Germania Schwanheim, sagte: "In der Anfangsviertelstunde war es eine wilde Partie, in der Sulzbach ein Stück besser war." Nach zwei guten Chancen für das Heimteam, bei denen Schlussmann Christian Voigt parierte, erzielte jedoch Jan Simovic mit dem ersten gefährlichen Vorstoß der Germania den 1:0-Führungstreffer (12.). Während der 1. FC Sulzbach in der Folge zunächst die Chance auf den Ausgleich per Elfmeter vergab, traf die Germania per direktem Eckball zum 2:0 durch Akash Masih (20.). Noch vor der Halbzeit legte dieser mit zwei weiteren Treffern zum 3:0 (39.) und zum 4:0-Zwischenstand (43.) nach. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff kam der 1. FC durch Baris Colak zum 1:4-Anschlusstreffer (47.). "Ab dann war es ein Pingpong-Spiel", ordnete Azizi ein. Anschließend kam es für die Germania zu diesen Treffern: 5:1 John Aziz (66.), 6:2 Akash Masih (77.), 7:3 John Aziz (82.) und 8:3 durch Akash Masih. Der 1. FC war noch zweimal erfolgreich: 2:5 Leo Burns (75.), 3:6 Baris Colak (78.).
"Der Sieg war von elementarer Bedeutung für das Selbstvertrauen und die Moral der Mannschaft", ordnete Azizi ein. Dies gelte insbesondere, da es sich beim 1. FC Sulzbach um einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt handele. "Ich bin guter Dinge, dass mit dem Sieg ein Schwung durch die Mannschaft geht", sagte der Trainer. Für den Klassenverbleib sei es entscheidend, dass die Spieler selbst zum Glauben an die eigenen Chancen fänden. So habe das Team auch im Zuge der vergangenen Testspiele enorme Erkenntnisse gewinnen können. Gerade junge Spieler seien über die Pause sichtbar reifer geworden und hätten sich in Tempo und Abschluss weiterentwickelt.
"Es geht darum, die Fehler der Hinrunde wieder auszubügeln", sagte Azizi. So habe ein Problem darin bestanden, dass junge Spieler sich zwar durch Pünktlichkeit ausgezeichnet hätten, die älteren Spieler dagegen häufig verspätet eingetroffen seien. Pünktlichkeit an Spieltagen sei ein wichtiger Faktor, um vorab keine Hektik aufkommen zu lassen. Gegen den 1. FC Sulzbach sei es jedoch genau zu dieser Grundhektik gekommen, was sich insbesondere in der Anfangsviertelstunde des Spiels bemerkbar gemacht habe, sodass eingeübte Strukturen aus der Vorbereitung nicht mehr gegeben gewesen seien. "Was sich innerhalb der Mannschaft verändern muss, ist die Bereitschaft", erläuterte der Coach. Eines der größten Themen sei dabei die Trainingsbeteiligung, da nie der volle Kader trainiere. "Wir müssen die Gemeinschaft stärken, damit jeder weiß, dass sein Beitrag zählt", sagte Azizi. Nur so könne auch die Schwanheimer Zuschauerschaft wieder vermehrt auf den Platz gelockt werden.