A-Liga: Gencler gewinnt nach offenem Schlagabtausch

Kreis Groß-Gerau. Weiter führen Genclerbirligi Bischofsheim und Türk Gücü Rüsselsheim die A-Liga Groß-Gerau an. Trebur-Astheim hat dagegen auf Platz drei durch ein 0:1 im Verfolgerduell in Nauheim an Boden verloren und liegt jetzt neun Punkte hinter den Spitzenteams.