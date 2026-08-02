 2026-07-30T07:56:49.385Z

Ligabericht

A-Liga: Gelungener Auftakt für Klein-Umstadt

Das Debüt von Alexander Haberkorn als Trainer des SV Sickenhofen glückt +++ Auch der TSV Klein-Umstadt ist erfolgreich. Viktoria Schaafheim holt einen späten Punkt in Unterzahl.

von Stephan Stähler · Heute, 20:50 Uhr · 0 Leser
Debüt geglückt: Alexander Haberkorn, hier noch als Trainer der SG Langstadt/Babenhausen, feiert mit dem SV Sickenhofen einen 3:1-Erfolg zum Saisonauftakt. (Archivbild) Foto: Guido Schiek
Debüt geglückt: Alexander Haberkorn, hier noch als Trainer der SG Langstadt/Babenhausen, feiert mit dem SV Sickenhofen einen 3:1-Erfolg zum Saisonauftakt. (Archivbild) Foto: Guido Schiek

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Kreisliga A Dieburg
Urberach
TSV Lengfeld
Ober-Roden II
Schaafheim

KLEIN-UMSTADT. Zum Auftakt in der Kreisliga A Dieburg konnten der TSV Klein-Umstadt (4:2 gegen SV Groß-Bieberau II) und SV Sickenhofen (3:1 gegen TSV Richen) sichere Siege erringen.

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Heute, 15:00 Uhr
FC Viktoria Schaafheim
FC Viktoria SchaafheimSchaafheim
FSV Groß-Zimmern
FSV Groß-ZimmernGroß-Zimmern
2
2
Abpfiff

In einer interessanten Partie sicherte sich der FC Viktoria Schaafheim in der Endphase gegen den FSV Groß-Zimmern beim 2:2 (0:1) noch einen Punkt. In den ersten 45 Minuten war Groß-Zimmern aktiver und führte durch Bogdan Ficut (40.) verdient. Mit seinem zweiten Treffer vier Minuten vor Spielende schien der Sieg sicher. Schaafheim steckte aber nicht auf und rettete durch Simon Kreher (88.) und Kevin da Silva Novais Ribeiro (90.+4) noch einen Punkt. Gelb-Rote Karten: Erdogan Boz (34./Schaafheim) – Luciano Pepe (90.+4/Groß-Zimmern).

Heute, 15:00 Uhr
TSV Klein-Umstadt
TSV Klein-UmstadtKl.-Umstadt
SV Groß-Bieberau
SV Groß-BieberauGr.-Bieberau II
4
2
Abpfiff

Doppelpack von Ortiz Perez bringt Klein-Umstädter Sieg

Aufgrund einer Steigerung nach der Pause verdiente sich der TSV Klein-Umstadt den 4:2 (1:2)-Auftakterfolg über Aufsteiger SV Groß-Bieberau II. Nach der Führung der Gastgeber durch Luis Ortiz Perez (33.) war Groß-Bieberau besser im Spiel und führte durch Treffer von Thaml Göckel (37.) und Janis Barkhausen (45.+1). Nach dem Seitenwechsel war Klein-Umstadt spielbestimmend und glich durch Tim Pöppe (55./Foulelfmeter) aus. Mit zwei weiteren Treffern durch Ortiz Perez (84.) und Pöppe (90.+4). waren die Hausherren die verdienten Sieger.

Heute, 15:00 Uhr
SV 58 Sickenhofen
SV 58 SickenhofenSickenhofen
TSV Richen
TSV RichenTSV Richen
3
1
Abpfiff

Erst in der Endphase belohnte sich der gut spielende SV Sickenhofen mit einem 3:1 (1:1)-Erfolg über den TSV Richen. Nach der Führung durch Nemanja Babic (1.) wurden weitere Treffer verpasst, ehe Richen durch Aaron Franz (40.) ausglich. Im zweiten Abschnitt war Sickenhofen spielbestimmend, kam erst durch den neuen Spielertrainer Alexander Haberkorn (82.) und erneut Babic (87.) am Ende zum Sieg. Richen zeigte sich kampfstark und wehrte sich lange mit großem Einsatz gegen die Niederlage.

Die weiteren Partien im Überblick:

Heute, 15:00 Uhr
Viktoria Urberach
Viktoria UrberachUrberach
TSV 1909 Lengfeld
TSV 1909 LengfeldTSV Lengfeld
2
2
Abpfiff

Do., 20.08.2026, 19:30 Uhr
FSV Spachbrücken
FSV SpachbrückenSpachbrücken
Germania Ober-Roden
Germania Ober-RodenOber-Roden II
19:30

Heute, 13:00 Uhr
SC Hassia Dieburg
SC Hassia DieburgSC Hassia II
PSV Groß-Umstadt
PSV Groß-UmstadtGroß-Umstadt
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Groß-Umstadt
SpVgg Groß-UmstadtSpVgg 1928
SV Kickers Hergershausen
SV Kickers HergershausenSV Kickers
3
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Heubach 1920
SV Heubach 1920SV Heubach
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster II
2
1
Abpfiff