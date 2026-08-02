A-Liga: Gelungener Auftakt für Klein-Umstadt

Debüt geglückt: Alexander Haberkorn, hier noch als Trainer der SG Langstadt/Babenhausen, feiert mit dem SV Sickenhofen einen 3:1-Erfolg zum Saisonauftakt. (Archivbild) Foto: Guido Schiek

KLEIN-UMSTADT. Zum Auftakt in der Kreisliga A Dieburg konnten der TSV Klein-Umstadt (4:2 gegen SV Groß-Bieberau II) und SV Sickenhofen (3:1 gegen TSV Richen) sichere Siege erringen.

In einer interessanten Partie sicherte sich der FC Viktoria Schaafheim in der Endphase gegen den FSV Groß-Zimmern beim 2:2 (0:1) noch einen Punkt. In den ersten 45 Minuten war Groß-Zimmern aktiver und führte durch Bogdan Ficut (40.) verdient. Mit seinem zweiten Treffer vier Minuten vor Spielende schien der Sieg sicher. Schaafheim steckte aber nicht auf und rettete durch Simon Kreher (88.) und Kevin da Silva Novais Ribeiro (90.+4) noch einen Punkt. Gelb-Rote Karten: Erdogan Boz (34./Schaafheim) – Luciano Pepe (90.+4/Groß-Zimmern).

Aufgrund einer Steigerung nach der Pause verdiente sich der TSV Klein-Umstadt den 4:2 (1:2)-Auftakterfolg über Aufsteiger SV Groß-Bieberau II. Nach der Führung der Gastgeber durch Luis Ortiz Perez (33.) war Groß-Bieberau besser im Spiel und führte durch Treffer von Thaml Göckel (37.) und Janis Barkhausen (45.+1). Nach dem Seitenwechsel war Klein-Umstadt spielbestimmend und glich durch Tim Pöppe (55./Foulelfmeter) aus. Mit zwei weiteren Treffern durch Ortiz Perez (84.) und Pöppe (90.+4). waren die Hausherren die verdienten Sieger.

Erst in der Endphase belohnte sich der gut spielende SV Sickenhofen mit einem 3:1 (1:1)-Erfolg über den TSV Richen. Nach der Führung durch Nemanja Babic (1.) wurden weitere Treffer verpasst, ehe Richen durch Aaron Franz (40.) ausglich. Im zweiten Abschnitt war Sickenhofen spielbestimmend, kam erst durch den neuen Spielertrainer Alexander Haberkorn (82.) und erneut Babic (87.) am Ende zum Sieg. Richen zeigte sich kampfstark und wehrte sich lange mit großem Einsatz gegen die Niederlage.

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