A-Liga: Geldfaktor ist bei Maroc keiner mehr

Wiesbaden. Der FC Maroc steht nach dem 3:1-Heimerfolg gegen den SC Meso-Nassau wieder an der Spitze der Wiesbadener A-Liga. Die kleine Schwächephase mit zwei Niederlagen gegen den SC Polonia und Schierstein 13 scheint damit überwunden. „Die beiden Spiele sind in die Zeit des Ramadans gefallen. Das ist immer schwer für unsere Jungs. Konditionell macht sich das dann im Spiel irgendwann bemerkbar“, erklärt Organisator Rachid El Mahaoui. Ein möglicher Kreisoberliga-Aufstieg nimmt nun spätestens nach dem 3:1 wieder Formen an.

Wichtig für El Mahaoui bleibt dabei, an einigen Prinzipien festzuhalten: „Wir planen für beiden Ligen. Sicher bleibt vor allem, dass das große Geld aus dem Spiel bleibt. Wir hatten die Zeiten der Sponsoren, in denen super Fußballer zu uns gekommen sind, die aber nur wegen des Geldes da waren. Das ist vorbei. Die Jungs sollen wegen des Vereins und der Gemeinschaft kommen. Bis auf eine kleine Siegprämie wird es bei uns nichts geben.“

Zur Aufgabe wird – egal ob in der A-Liga oder KOL – den großen Stamm an Spielern unter einen Hut zu bekommen, hat der FCM doch in dieser Saison nur eine Mannschaft im Wettbewerb gemeldet. „Wir haben etwa einen 30 Mann-Kader. Das ist für eine Mannschaft natürlich zu viel. Einige Jungs würden natürlich gerne mehr spielen. Dafür wollen wir wieder eine Zweite im Wettbewerb melden. Das nehmen wir für nächste Saison in Angriff.“

Zum Showdown um eine mögliche A-Liga-Meisterschaft dürfte es derweil wahrscheinlich am 18. Mai kommen. Dann gastiert Maroc beim TuS Medenbach. „Medenbach sehe ich schon am stärksten diese Saison, sie spielen tollen Fußball. Bis dahin wird es sicher eng bleiben. Wir freuen uns auf das Spiel“, sagt El Mahaoui. Tore: El Youssofi, A. Lamkadmi, El Yazidi/Gharibo

