A-Liga: Gammelsbach hofft auf die Wende

Odenwaldkreis. Der SV Gammelsbach steckt in der Ergebniskrise: Die Mannschaft vom Südzipfel des Odenwaldkreises verlor vier ihrer fünf letzten Spiele. Der Absturz droht. Am Sonntag (15 Uhr) gastiert nun der TSV Seckmauern II, der sich in der A-Liga im oberen Tabellendrittel festgesetzt hat und zuletzt mehrfach überzeugte, beim SVG.

„Im Moment ist das für uns ein harter und steiniger Weg. Die nächsten vier Wochen werden richtungsweisend sein“, sagt Gammelsbachs Spielertrainer Kevin Ihrig. Man habe in den letzten drei Spielen die dicken Brocken bewältigen müssen, die alle aus der Spitzengruppe kamen.

Denn schon unmittelbar vor dem Spiel gegen den SV Hummetroth II setzte es den ersten Schock: Issak Somov, der am Tag zuvor in der Hessenliga spielte, stand im SVH-Aufgebot. Er kam stark über den Flügel und sorgte für mehrere Hochkaräter. Kevin Ihrig: „Wir besaßen gegen den SVH II einige Umschaltmomente und können das Ergebnis erträglicher gestalten.“ Am Ende war es eine einseitige Begegnung, in der sich der Favorit 6:0 durchsetzte.

Beim VfL Michelstadt, wo der SVG in der Vorsaison noch 3:2 gewonnen hatte, setzte es einen Spieltag später eine happige 0:9-Niederlage. „Beim VfL waren wir einfach zu brav. Unsere Zweikampfwerte waren gefühlt sehr niedrig. Und wenn man den VfL spielen lässt – und wir haben sie spielen lassen –, dann kommt so ein Ergebnis dabei heraus“, sagt Kevin Ihrig. Mit vielen Fehlern war das Umschaltspiel der Michelstädter nicht mehr zu verteidigen.

Gammelsbach will Abstiegsplatz verlassen

„Es kann auch nicht unser Anspruch sein, dass wir in dieser Runde so weit unten stehen – unmittelbar vor der Abstiegszone“, so Ihrig. Wirklich ärgern tun Kevin Ihrig aber nicht die „Klatschen“ gegen die Topteams, sondern vielmehr ein 1:2 gegen Erbach oder das 3:3 in Finkenbach, wo der SVG hätte wichtige Punkte einfahren können.

„Unsere größte Schwachstelle ist derzeit die Defensive“, so Ihrig. Der kommende Gegner TSV Seckmauern II ist für ihn eine gut eingespielte Mannschaft, die noch einmal mit Spielern aus der Gruppenliga aufgewertet werden kann: „Wir müssen mit Einstellung, mannschaftlicher Geschlossenheit und guter Zweikampfführung die neue Herausforderung angehen. Dann sehe ich schon die Chance, ein gutes Ergebnis zu erzielen.“

