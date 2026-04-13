A-Liga: FV Neuenhain hält FC Sulzbach mit spätem Elfmeter auf Abstand

Früher Rückstand, spät ausgeglichen: Der FV 08 Neuenhain sichert sich gegen den 1. FC Sulzbach ein 1:1. – Foto: Kristina Schäfer (Archiv)

Main-Taunus-Kreis. Mit unterschiedlichen Vorzeichen gingen die abstiegsbedrohten Teams des FV 08 Neuenhain und des 1. FC Sulzbach in den 27. Spieltag der A-Liga. Während Neuenhain in der Rückrunde spürbar an Form gewonnen hat, reisten die Gäste aus Sulzbach noch ohne Punktgewinn an. Am Ende stand jedoch ein 1:1-Unentschieden, durch das der Drittletzte FV Neuenhain seinen direkten Verfolger aus Sulzbach weiterhin mit neun Punkten auf Distanz hält .

Rainer Kunz, 1. Vorsitzender des FV 08 Neuenhain, sagte: "Das Ergebnis ist insgesamt verdient, aber in den ersten 25 Minuten war der FC Sulzbach das bessere Team". So gelangten die Gäste vom FC bereits innerhalb kürzester Zeit durch Leo Burns (3.) mit 1:0 in Führung, waren in der Folge aber nicht in der Lage, hochkarätige Chancen in eine höhere Führung umzuwandeln. Wie Kunz berichtete, sei der FV selbst erst in der zweiten Hälfte zu torgefährlichen Aktionen gekommen. Zum Ausgleich kam die Heimmannschaft dann kurz vor Ende der Partie per Elfmeter, den Florian Simoneit im Tor unterbringen konnte.

Maik Bohlender, sportlicher Leiter des 1. FC Sulzbach, sagte: "Wir sind gut aufgetreten und die Mannschaft hat eine starke Einstellung an den Tag gelegt." Im Verlauf der Begegnung sei das Team zwar passiver geworden, habe aber auch nach dem Ausgleichstreffer des FV vollen Einsatz gezeigt.

"Ich hatte höhere Erwartungen, das Unentschieden ist aber leistungsgerecht", sagte Kunz. Dass der Abstand auf den Abstiegskonkurrenten Sulzbach nach Abpfiff weiterhin neun Punkte betrage, könne als zufriedenstellend gelten. "Unser primäres Ziel ist es, den TV Wallau und den 1. FC Sulzbach hinter uns zu lassen und den drittletzten Platz zu behaupten", erläuterte der Vorsitzende. Zuversichtlich stimme dabei die gute Form der Mannschaft in der Rückrunde. "Die Gesamttendenz ist positiv, und wir sind im Vergleich zur Hinrunde konkurrenzfähiger geworden", ordnete Kunz ein. Über den Winter habe das Team einen Schritt gemacht. Viele junge Spieler innerhalb des Kaders hätten Zeit gebraucht, um sich an die körperliche Spielweise und die Ballgeschwindigkeit zu adaptieren. Wichtig sei es nun vor allem, in den verbleibenden Spielen weiterhin zu Siegen zu kommen.

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"Es wird für uns kaum noch möglich sein, den drittletzten Platz zu erreichen", sagte Bohlender. Ziel sei es daher, den vorletzten Platz gegenüber dem Schlusslicht TV Wallau zu verteidigen und auf diese Weise die Chance zu wahren, über die Relegation den Klassenerhalt zu erreichen. Die positive Einstellung der Mannschaft im Spiel gegen den FV Neuenhain sei dabei auch auf auf personelle Veränderungen im Kader zurückzuführen: Nach der Forderung des Vereins, dass Spieler im Training erscheinen müssen, um aufgestellt zu werden, sei es zunächst zu einem Spielerstreik und im Anschluss zur Abmeldung einzelner Spieler gekommen. "Der Effekt ist, dass die restliche Mannschaft, die im Training erscheint, jetzt zusammenrückt", erläuterte Bohlender.

Unabhängig vom Abstiegskampf arbeite der Verein bereits an der Kaderplanung für die kommende Saison. Da der FC keine eigene A-Jugend habe, liege der Fokus darauf, junge, ambitionierte Spieler aus dem nahen Umfeld zu gewinnen. "Junge Spieler sollen die Möglichkeit bekommen, in der ersten Mannschaft Fuß zu fassen – unabhängig davon, ob wir in der A- oder B-Liga spielen", sagte Bohlender abschließend.

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