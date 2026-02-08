A-Liga: FV mit neuem Glauben im Abstiegskampf Nach schlechtem Saisonstart sorgt bei Mümling-Grumbach der Trainerwechsel für einen Aufschwung von Thomas Nikella · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Torjäger: Lukas Gebhardt (links, hier in einem früheren Spiel) ist mit elf Treffern bester Torschütze beim A-Ligisten FV Mümling-Grumbach. Foto: Herbert Krämer

Mümling-Grumbach. Der FV Mümling-Grumbach steht vor einer schwierigen Aufgabe. Mühsam hat sich die Mannschaft unter ihrem neuen Spielertrainer Timo Sauer aus der Abstiegszone der Kreisliga A Odenwald gekämpft, muss aber weiter den Klassenerhalt fürchten.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. „Wir sind als Dritter der vergangenen Saison in diese Spielzeit gestartet, wollten da auch wieder mitspielen. Der Auftakt war durchaus ermutigend, als es uns gelang, einen klaren Sieg gegen den FC Finkenbachtal einzufahren“, sagt der Sportliche Leiter Marcel Winkler. Dann aber kam das Spiel in Sandbach (0:3), wo Mümling-Grumbach chancenlos war und die Niederlage in Vielbrunn (1:6). „Wir gerieten in eine Abwärtsspirale. Fünf weitere Niederlagen rüttelten auch an unserem Selbstvertrauen.“ Viele Verletzte dramatisierten die Lage, und in der Mannschaft wurde die Stimmung mit jedem weiteren Spielverlust immer schlechter.“ Zu allem Überfluss erlitt Tim Geißler, der zum Fußballverein zurückgekehrt war, und Gruppenliga-Erfahrung mitbrachte, einen Kreuzbandriss.

Geißler war erste Wahl im zentralen Mittelfeld, ein Leistungsträger. „Seine schwere Verletzung traf uns tief. Er sollte für Struktur in unserem Spiel sorgen“, fügt der Sportliche Leiter an: „Dann kam der Trainerwechsel und zuvor eine 2:3-Niederlage bei Türk Beerfelden, wo wir noch acht Minuten vor Spielende mit 2:1 führten.“ Das war der Tiefpunkt der Negativserie. "Die Chemie zwischen Team und Trainer stimmt" Hoffnung machte die Verpflichtung von Timo Sauer als Spielertrainer, der mit einem 2:2 gegen Aufstiegskandidat SV Hummetroth II startete. „Er hat in den Spielen unter seiner Verantwortung 15 von 18 Punkten geholt und die Mannschaft aus der Abstiegszone geführt. Er weiß, wie er die Mannschaft erreicht, er kommt auch mit den jungen Spielern gut aus“, lobt Winkler. Die Chemie zwischen Team und Trainer stimme absolut.“