A-Liga: Fünf Endspiele um Platz zwei

Michelstadt und Ömer Ari (links), hier gegen die FSV Erbach, wollen noch ein Wörtchen um Platz zwei mitreden. Foto: Herbert Krämer

ODENWALDKREIS. Der VfL Michelstadt will noch auf den Aufstiegszug aufspringen. Kein leichtes Vorhaben, denn der ehemalige Gruppenligist liegt in der A-Liga vier Punkte hinter dem SV Hummetroth II, der auf dem Aufstiegsrelegationsplatz rangiert. Beide Mannschaften bestreiten noch fünf Spiele. Michelstadt muss am Sonntag (15 Uhr) gegen den FV Mümling-Grumbach zunächst einmal seine Hausaufgaben erledigen, sonst könnte der Aufstiegs-Express ohne den VfL abfahren.

Nachdem die SG Sandbach in der Meisterschaft nicht mehr zu stoppen ist, fokussiert sich alles auf den Kampf um Platz zwei, den Aufstiegsrelegationsplatz. Dort könnte der VfL Michelstadt längst stehen, wenn es nicht immer wieder Rückschläge in dieser Saison gegeben hätte. Zuletzt das 0:2 in Sandbach, 2:2 in Erbach oder das völlig überraschende 2:4 in Nieder-Kainsbach. Der VfL stellt eine spielstarke, gut ausgebildete junge Mannschaft, der es aber an den „Häuptlingen“ auf dem Platz fehlt. Geduld ist also in Michelstadt angesagt, auch wenn es vielleicht wieder nicht mit der Hochstufung in die Kreisoberliga klappen sollte.

Die Routiniers, die die junge Mannschaft womöglich benötigt hätte, sind gesundheitlich so angeschlagen, dass sie nicht in das Geschehen eingreifen konnten. Und dennoch ist sechs Spieltage vor Saisonende noch alles drin für den VfL. Auch Hummetroth II ist wegen seiner personellen Probleme nicht so stabil, dass die Michelstädter nicht noch eine Chance hätten, am Aufsteiger vorbeizuziehen. Derzeit hat Hummetroth II das vermeintlich schwerere Restprogramm mit Partien in Reichelsheim und Rothenberg. Das Restprogramm des VfL liest sich da doch vermeintlich leichter. „Uns ist schon bewusst, dass jetzt fünf Endspiele auf uns warten, da das Spiel gegen Türk Beerfelden ja entfällt. Wir wollen mit maximaler Punktzahl zum letzten Saisonspiel nach Hummetroth fahren. Das ist das, was wir beeinflussen können. Ob uns Hummetroth den Gefallen tut, vorher noch etwas liegen lässt, wissen wir ja nicht und können es auch nicht beeinflussen“, zeigt sich VfL-Trainer Ali Sadik noch recht zuversichtlich.

"Wir brauchen den Aufstieg"

„Wir brauchen den Aufstieg, damit sich unser gesamter Seniorenbereich weiterentwickeln kann. Unsere Zweite spielt um den Aufstieg in die A-Liga mit, die Dritte strebt den Aufstieg in die B-Liga an.“ Das kann aber alles nur geschehen, wenn Michelstadts erste Mannschaft in die Kreisoberliga aufsteigt. Michelstadt muss am Sonntag gegen den FV Mümling-Grumbach die volle Energie auf den Platz bringen, gierig von Beginn an sein, den absoluten Willen zeigen und die Zweikämpfe kompromisslos annehmen, weil der Gegner defensiv sehr kompakt steht und zu den besten Rückrunden-Mannschaften zählt. „Grumbach findet ja überwiegend über den Kampf ins Spiel, und vorne sorgt Lukas Gebhardt für Torgefahr, darüber sind wir uns schon im Klaren, und dementsprechend müssen wir auch von Beginn an diese Herausforderung annehmen“, sagt Sadik. Alles scheint möglich im Heinrich-Ritzel-Stadion.

Der TSV Sensbachtal war die Überraschungsmannschaft der Hinrunde. Mit disziplinierten und zielstrebigen Vorstellungen hat die Elf von Trainer Ralf Beisel Ligagrößen wie den VfL Michelstadt (5:3) in die Knie gezwungen. Am Sonntag kommt mit dem SV Hummetroth II die nächste Größe: Stolpert auch die Hessenliga-Reserve am Buckelweg?

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