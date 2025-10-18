A-Liga: FSV Rimbach im siebten Himmel

Bergstraße (atth). Weiter im siebten Fußballhimmel schwebt Marcel Reibold, Trainer des A-Liga-Spitzenreiters FSV Rimbach. „Es war für mich unvorstellbar und ist eine unglaubliche Leistung, die meine Elf vollbracht hat“, freute er sich über zehn Siege in elf Spielen.

Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass der jüngste 3:1-Erfolg bei der SG Brandau/Gadernheim „glücklich“ war. Am Sonntag ist Aufsteiger SG Hammelbach/Scharbach zu Gast im Weschnitztalstadion, ein Gegner, der „brutal leidenschaftlich“ spiele, aber auch über spielerische Qualitäten verfüge. „Wenn wir aber unsere Leistung abrufen, wird es für jeden schwer, uns zu schlagen“, sagt Reibold, der auf Torjäger Patrick Feller verzichten muss.

Dietzel, Bamberg, Gündling, Ille, Pitlovic, Schuster, Stier und Wiegand fallen aus, doch das stört die FSG Riedrode II (fast) nicht. „Wir werden am Sonntag schon elf Mann zusammenbekommen“, sagt Sprecher Fabian Kreiling. Die FSG hat die vergangenen vier Spiele gewonnen und steht auf dem dritten Tabellenplatz. Den nächsten Gegner Brandau/Gadernheim will sie aber nicht unterschätzen. „Auch wenn die sieben Punkte weniger haben, ist es ein Gegner auf Augenhöhe“, so Kreiling.