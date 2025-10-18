 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Timo Babic

A-Liga: FSV Rimbach im siebten Himmel

FSV bleibt Spitzenreiter +++ "Unglaubliche Leistung"

Verlinkte Inhalte

KLA Bergstraße
Ober-Abtst.
Lampertheim
TSV Auerbach II
VfR Fehlheim II

Bergstraße (atth). Weiter im siebten Fußballhimmel schwebt Marcel Reibold, Trainer des A-Liga-Spitzenreiters FSV Rimbach. „Es war für mich unvorstellbar und ist eine unglaubliche Leistung, die meine Elf vollbracht hat“, freute er sich über zehn Siege in elf Spielen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Hambach
TSV HambachTSV Hambach
TSV Rot-Weiss Auerbach
TSV Rot-Weiss AuerbachTSV Auerbach II
15:00

Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass der jüngste 3:1-Erfolg bei der SG Brandau/Gadernheim „glücklich“ war. Am Sonntag ist Aufsteiger SG Hammelbach/Scharbach zu Gast im Weschnitztalstadion, ein Gegner, der „brutal leidenschaftlich“ spiele, aber auch über spielerische Qualitäten verfüge. „Wenn wir aber unsere Leistung abrufen, wird es für jeden schwer, uns zu schlagen“, sagt Reibold, der auf Torjäger Patrick Feller verzichten muss.

Morgen, 13:00 Uhr
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode II
SG Brandau/Gadernheim
SG Brandau/GadernheimSG Brandau/Gadernheim
13:00

Dietzel, Bamberg, Gündling, Ille, Pitlovic, Schuster, Stier und Wiegand fallen aus, doch das stört die FSG Riedrode II (fast) nicht. „Wir werden am Sonntag schon elf Mann zusammenbekommen“, sagt Sprecher Fabian Kreiling. Die FSG hat die vergangenen vier Spiele gewonnen und steht auf dem dritten Tabellenplatz. Den nächsten Gegner Brandau/Gadernheim will sie aber nicht unterschätzen. „Auch wenn die sieben Punkte weniger haben, ist es ein Gegner auf Augenhöhe“, so Kreiling.



Aufrufe: 018.10.2025, 07:00 Uhr
Matthias BährAutor