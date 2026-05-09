A-Liga: FSV Rimbach hat es geschafft 300 Fans feiern das 2:0 des FSV Rimbach bei der SG Hammelbach/Scharbach +++ TSV Aschbach verteidigt Platz zwei souverän +++ Mörlenbach macht großen Schritt von Matthias Bohr · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Hoch hinaus: Die Fußballer des FSV Rimbach feiern ihren Meistertrainer Marcel Reibold. Die Rimbacher sind erstmals in der Vereinsgeschichte in die Kreisoberliga aufgestiegen. Foto: Dagmar Jährling

Bergstraße. Der FSV Rimbach ist Meister der A-Liga Bergstraße und Aufsteiger in die Kreisoberliga. Den noch fehlenden Punkt zum Titelgewinn holte der FSV im Donnerstagsspiel bei der SG Hammelbach/Scharbach. Das ist der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Der FSV hat noch nie höher als A-Liga gespielt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Do., 07.05.2026, 19:30 Uhr SG Hammelbach/Scharbach SG HaScha FSV Blau-Weiß Rimbach FSV Rimbach 0 2 Abpfiff Den Erfolg wollten gut 300 mitgereiste Fans aus Rimbach bei insgesamt 450 Zuschauern mitfeiern, wie Rimbachs Sprecher Roland Rettig gezählt hat. Doch davor war noch Arbeit zu verrichten. Das Spiel war zerfahren, aber es gab, so Rettig, auch keinen Schönheitspreis zu gewinnen.

Ein aus der Sicht von Hammelbachs Trainer Oliver Zeug fraglicher Handelfmeter eröffnete Rimbach den Sieg. Feller ließ sich in der 42. Minute diese Chance nicht entgehen. Alles klar machte Loris Ginader dann mit einem trockenen Schuss aus 19 Metern ins untere Eck in der 67. Minute. Davor ergaben ich neben großen Chancen für Rimbach auch gute Möglichkeiten für die SG Hammelbach/Scharbach. Nach einer Stunde rettete Rimbachs Torwart Stephano Kouvaras in größter Not; er fischte einen Freistoß von Lucas Trautmann aus dem Winkel. Und einmal traf Jan Impe den Pfosten. Insbesondere deshalb ärgert sich Zeug über den entgangenen Punkt. Rimbach aber gratuliert er zur verdienten Meisterschaft. Derweil begannen die Rimbacher neben der Sektrunde bereits mit den Bierduschen. Trainer Marcel Reibold und Torschütze Ginader wurden abgekühlt. Tore: 0:1 Feller (42., Handelfmeter), 0:2 Loris Ginader (67.). Aschbach feiert Kerwesieg

Keinen Zweifel ließ der TSV im Kerwespiel an seinem Vorhaben, Platz zwei zu verteidigen. Neben den drei Toren haderte Aschbach in dem fairen Spiel auch zweimal Pech mit Pfostenschüssen, so durch Dominik Vetter und Carsten Weihrauch, wie Sprecherin Gabi Vetter beobachtete. Durch die 14. Saisonniederlage rutschte Rodau auf den drittletzten Rang ab. Tore: 1:0 Maiko Oberle (18.), 2:0 Raabe (85.), 3:0 Krämer (89.).

Einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt hat der SV/BSC bei den im tabellarischen Niemandsland rangierenden Riedrodern unternommen. Das lag, so erläutert Sprecher Helmut Baumgärtner, an der sehr disziplinierten Abwehrarbeit, die kaum Chancen der spielbestimmenden SG zuließ, und an den schnell vorgetragenen Kontern, wobei noch viel mehr Chancen liegen geblieben sind. Bereits zur Halbzeit führte der SV/BSC nach Toren von Julius Fries, dem besten Mann auf dem Platz, Simon Goderbauer und Jakob Hepp mit 3:1. In Hälfte zwei legten Fries und Philipp Stephan jeweils nach Vorarbeit von Simon Goderbauer noch zwei Tore drauf. Tore: 0:1 Fries (19., Handelfmeter), 1:1 Marcel Daniel (25., Foulelfmeter), 1:2 Simon Goderbauer (38.), 1:3 Hepp (42.), 1:4 Fries (75.), 1:5 Philipp Stephan (84.). Duell der Kellerkinder: Auerbach erwartet Hambach

Fünf Spiele stehen in der A-Liga am Wochenende noch auf dem Plan, darunter das Duell der Kellerkinder: Schlusslicht TSV Auerbach II erwartet am Sonntag (12.45 Uhr) den Vorletzten TSV Hambach. Auerbach verlor zuletzt bei der Sportvereinigung Affolterbach trotz guter Kritiken mit 2:6. "So etwas ist uns nicht unbekannt. Auch wir haben immer wieder gute Spiele abgeliefert und standen am Ende mit leeren Händen da", weiß Hambachs Trainer Andreas Davidowicz. "Vier Punkte Vorsprung haben wir nun vor Auerbach, und wir wollen alles daran setzen, dass dieser am Sonntag nicht zusammenschmilzt", hofft Davidowicz, den Platz im Bensheimer Weiherhausstadion als Sieger verlassen zu können. Die Qualitäten des Gegners seien dennoch unbestritten: "Es weiß ein jeder, dass sich die Auerbacher nie aufgeben. Wir müssen schon an unser Maximum herangehen, um das Spiel erfolgreich gestalten zu können." Personell sieht es für die Hambacher wieder besser aus. "Für Lars Kittel und M-Nour Ktneh dürfte ein Einsatz aber noch zu früh kommen", vermutet Davidowicz. Auerbachs Trainer Patrick Maeße spricht von einem "Do-or-Die-Spiel". Die Leistungen seiner Elf in den vergangenen Wochen stimmen den Trainer trotz ausbleibender Erfolge optimistisch: "Ich glaube immer noch daran, dass wir es schaffen."