A-Liga: FSV Rimbach dominiert das Weschniutztal-Derby

Vor allem in der Anfangsphase legte der Tabellenführer los wie die Feuerwehr, führte nach sieben Minuten 2:0. "Wir haben unsere Gelegenheiten eiskalt genutzt", befand FSV-Sprecher Roland Rettig, der auf der Gegenseite einen schwachen, aber auch stark ersatzgeschwächten SV/BSC sah. "Man muss es so deutlich sagen: Im Moment sind wir mit diesem Personal nicht konkurrenzfähig. Zudem fehlte uns nun auch ein bisschen Glück. Beim FSV gehen knappe Dinger rein, bei uns eben nicht", bedauerte Mörlenbachs Trainer Thorsten Bartmann.