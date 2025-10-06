A-Liga: FSV Rimbach dominiert das Weschniutztal-Derby

Bergstraße. Der FSV Rimbach hat in der A-Liga zurück in die Erfolgsspur gefunden. Nach der ersten Saisonniederlage vor einer Woche in Lampertheim gewann der Spitzenreiter das Derby gegen Mörlenbach klar. Eine Heimniederlage gab es hingegen für den ersatzgeschwächten TSV Hambach gegen Aschbach.
Vor allem in der Anfangsphase legte der Tabellenführer los wie die Feuerwehr, führte nach sieben Minuten 2:0. "Wir haben unsere Gelegenheiten eiskalt genutzt", befand FSV-Sprecher Roland Rettig, der auf der Gegenseite einen schwachen, aber auch stark ersatzgeschwächten SV/BSC sah. "Man muss es so deutlich sagen: Im Moment sind wir mit diesem Personal nicht konkurrenzfähig. Zudem fehlte uns nun auch ein bisschen Glück. Beim FSV gehen knappe Dinger rein, bei uns eben nicht", bedauerte Mörlenbachs Trainer Thorsten Bartmann.
Als sich dann kurz vor der Pause der Regen nochmals verstärkte, waren die 150 Zuschauer, darunter 50 Mörlenbacher Anhänger, mehr damit beschäftigt, sich ein Dach über dem Kopf zu suchen, als dem Spiel zu folgen. Im zweiten Durchgang sollte letztlich auch nicht mehr viel passieren. „Wir müssen diese Phase überstehen und dann irgendwie unsere Punkte holen“, so Bartmann, während Rettig von einem Heimsieg sprach, der „auch mit diesem Ergebnis dem Spielverlauf entsprach.“ Tore: 1:0, 2:0 Feller (4., 7., Foulelfmeter), 2:1 Renzland (14.), 3:1 Duric (26.), 4:1 Feller (39.). – Schiedsrichter: Renner (Lorsch). – Zuschauer: 150. – Beste Spieler: Feller, Darius Zielonkowski, Janis Zielonkowski/Stephan.
Die Niederlage sei verdient gewesen, betonte Ewald Rettig vom Hambacher Spielausschuss: "Hauptmanko war, dass wir nur wenige Torgelegenheiten herausgespielt haben. Auf der anderen Seite haben die Aschbacher clever verteidigt und das Spiel von hinten heraus angekurbelt." Einzig nach dem Anschlusstreffer von Florian Schäfer nach Wiederanpfiff keimte Hoffnung auf, aber nur kurz: Rettig: "Aschbach war heute die bessere Mannschaft." Tore: 0:1 Krämer (20.), 0:2 Sanori (43.), 1:2 Schäfer (50.), 1:3 Vetter (62.). – Schiedsrichter: Klotz (Eberbach). – Zuschauer: 60. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen auf beiden Seiten.
"Ich habe in der Halbzeit noch gesagt, dass derjenige, der heute das erste Tor schießt, dieses Spiel auch gewinnt", prophezeite Hofheims Trainer Maximilian von Dungen. Doch es kam anders, die Gäste legten eine Führung vor. "Mir hat gefallen, dass wir nach dem Rückstand eine gute Reaktion gezeigt haben", lobte von Dungen, der aber auch beobachtete, dass die Genauigkeit im Spiel seiner Mannschaft fehlte. Tore: 0:1 Bozanovic (63.), 1:1 Braun (77.). – Schiedsrichter: Schmidt (Gelnhausen). – Zuschauer: 150. – Beste Spieler: Scholl/geschlossene Leistung.
Der Trend ist nicht der Freund des Vorletzten aus dem Odenwald, der bei heimstarken Rodauern seine vierte Niederlage in Folge kassierte. SC-Trainer Ludwig Brenner war aber wenig angetan: "Wir müssen froh sein, dass wir gewonnen haben. Die Partie hatte kein A-Liga-Niveau und man kann durchaus davon sprechen, dass da Not gegen Elend gespielt hat." Tore: 1:0 Rohr (9.), 1:1 Schröder (25.), 2:1 Pacholczyk (45.+2), 3:1, 4:1 Maik Müller (50., 56.), 4:2 Grant (68.), 4:3 Jan Impe (69.), 5:3 Maik Müller (81., Foulelfmeter). (ki/net/ü)