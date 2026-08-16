A-Liga: FSV Erbach souverän Der VfL Michelstadt bleibt in der A-Liga Odenwald Tabellenführer, während Hummetroth II beim 8:1 gegen Breitenbrunn auftrumpft +++ Auch Erbach und Höchst II siegen von Thomas Nikella · Heute, 20:25 Uhr · 0 Leser

Vielbrunns Torwart Marcel Täubel (vorn) pariert gegen Nico Moreira da Silva von der FSV Erbach. Foto: Herbert Krämer

Odenwaldkreis. Der VfL Michelstadt führt in der A-Liga Odenwald mit zehn Punkten die Tabelle an. Dahinter der SV Hummetroth II und die FSV Erbach. Die Kreisstädter haben allerdings ein Spiel weniger auf dem Konto und erzielten bislang 15:0 Tore.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr TSV Höchst TSV Höchst II Türkiyemspor Breuberg Breuberg 4 1 Abpfiff Daniel Simoes (30., 34.) besorgte per Doppelschlag innerhalb von nur vier Minuten die verdiente 2:0-Halbzeitführung. Yasin Krarakaya (43.) brachte die Höchster Führung noch einmal ins Wanken, als ihm kurz vor dem Seitenwechsel der Anschlusstreffer gelang. In dem Abnutzungskampf der zweiten Hälfte war Höchst in der Schlussphase effektiver: Bilal Majdalawi (82.) sowie erneut Daniel Simoes (90.+2) katapultierten den TSV II in die Spitzengruppe.

Philippe Heusel (26.) und Justin Kunkelmann (30., Foulelfmeter) brachten die Kurstädter schon vor der Pause zurück in die Erfolgsspur. Nach der Pause war es Torgarant Stephan Geist (72.), der für Bad König alles klarmachte. „Unser Derbysieg ist hochverdient. Wir spielten weitere Chancen heraus, die wir aber nur unzureichend nutzten. Mümling-Grumbach war mit den drei Gegentoren noch gut bedient“, berichtete Frank Weichel von den Gastgebern.

Hummetroths Angreifer Mohamed Mursal (9., 25., 35.) war schon in der ersten Hälfte nicht unter Kontrolle zu bringen und legte in der einseitigen Begegnung drei Tore vor. Kevin Müller (42.) baute noch vor dem Seitenwechsel aus, ehe Fabian Haas (44.) geringfügig korrigierte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte war es dann wiederum Mursal (45.+1), der für den Vizemeister draufpackte. Die Partie blieb auch in Abschnitt zwei eine eindeutige Angelegenheit für die handlungsschnelleren Hummetröther: „Breitenbrunn hatte nur wenige Chancen“, informierte SVH-Trainer Nico Castro. Ali Mohamed Somov (62.), Kevin Bach (70) und wiederum Fünfachtorschütze Mursal (90.) ließen der GSV keine Chance.

Marlon Werrmann (57.), Julian Walz (89.) sowie Nick Weyrauch (90.+3) sorgten für den überraschenden Finkenbacher Erfolg im Gersprenztal. „Nieder-Kainsbach war in der ersten Hälfte besser, stand defensiv gut“, sagte Patrick Löffler (FC). Nach der Pause war es der erhöhte Druck durch die Finkenbacher, der das Spiel zum Kippen brachte. „Am Ende war unser Sieg sogar verdient“, meinte Löffler, dessen Mannschaft sogar einen Rückstand wegsteckte. FSV Erbach seit 180 Minuten ohne Gegentor

Die FSV ist seit nunmehr 180 Minuten ohne Gegentor und war in Vielbrunn nicht aufzuhalten, auch wenn Vielbrunn stark dagegenhielt und stark defensiv ausgerichtet war. Osman Aktürk (12.) führte die Erbacher Pausenführung herbei. Letztlich setzte sich Erbachs höhere Handlungsgeschwindigkeit im zweiten Abschnitt durch: Leonidas Reeg (52.), Fazil Abravci (66.) sowie Aktürk (90.+3) stellten auf 0:4. „Wir haben alles gegeben, deswegen können wir zumindest mit unserem Engagement zufrieden sein“, erklärte Martin Reinartz (KSG).

Die Gastgeber kamen gut ins Spiel, sorgten gerade in der Frühphase für ausgeglichene Spielanteile. Ein grober Fehler war ursächlich für die Gästeführung, die Markus Zatocil (43.) unmittelbar vor der Pause zum 0:1 nutzte. Auch im zweiten Abschnitt gelang es den Sensbachtalern nicht, die Fehlerquote im Spielaufbau gering zu halten. Einmal mehr war Zatocil (51.) für die Gäste zur Stelle. Dennoch besaßen auch die Platzherren ihre Chancen, um das Ergebnis in eine andere Richtung zu lenken: Ulrich und Baumann hatten die besten Gelegenheiten. Ein Gästekonter, den Christian Verst (90.) mit dem 0:3 abschloss, sorgte für einen insgesamt verdienten Auswärtssieg für Seckmauerns Reserve.