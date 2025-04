FSG Riedrode II feierte einen wichtigen Sieg. – Foto: Dirk Affeldt - Archiv

A-Liga: FSG siegt, aber ISC schießt die schönsten Tore FC Starkenburgia Heppenheim bleibt auf Kurs +++ Maximal unglücklich für den SV/BSC Mörlenbach +++ Später Punkt für Hambach

Bergstraße. Während der FC Starkenburgia Heppenheim einen großen Schritt Richtung Titel in der A-Liga machte, hat die SG Brandau/Gadernheim einen ebensolchen im Abstiegskampf getan.

Die Gastgeber brauchten Anlaufzeit, ehe ein Doppelschlag vor der Pause die Partie in Richtung des designierten Meisters lenkte. Vom Gast kam außer Fellers Pfostenschuss in der zweiten Minute offensiv wenig. Auf der Gegenseite trafen auch Schemel und Wegner Aluminium. Nach der Pause plätscherte die Partie vor sich hin, ehe Auswechslungen das Starkenburgia-Spiel noch einmal belebten. Lohn waren drei Treffer binnen sieben Minuten zum „ungefährdeten Sieg“ (Pressesprecher Dominik Heckmann). Tore: 1:0 Schemel (44.), 2:0 Wegner (45.+1), 3:0 Widera (79., 82.), Kubanza (85.). – Schiedsrichter: Müller (Messel). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Wegner/keine.

Wieder 3:3, wieder gegen eine Gruppenliga-Reserve – Aufsteiger Hambach war am Ende zufrieden mit dem Punkt, lag er doch schon 1:3 zurück. „Gut für die Moral“, befand Abteilungsleiter Reinhard Wolff – und für die Kerwestimmung am nächsten Wochenende. Riedrode war spielerisch besser, die Gastgeber leisteten sich viele Flüchtigkeiten im Aufbau, zeigten aber Kampfgeist und belohnten sich für die Druckphase im Schlussabschnitt. Tore: 1:0 Flo Schäfer (7.), 1:1, 1:2 Heiderich (15., 46.), 1:3 Bamberg (68.), 2:3 Leineweber (75.). 3:3 Reisert (90.). – Schiedsrichter: Weber (TSV Aschbach). – Zuschauer: 60. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Heiderich.

Die Bensheimer nahmen die Hürde ISC Fürth relativ problemlos.„Es war nicht unser Tag. Wir haben es der FSG viel zu einfach gemacht. So präsentierte sich gerade unsere Defensive ziemlich schwach“, bedauerte Fürths Zweiter Vorsitzender Ercan Bakla, der allerdings Lichtblicke im Mittelfeld sah, wo Abdoulaye Yattara immer wieder versuchte, das Spiel anzukurbeln. Und dennoch sah Bensheims Sportlicher Leiter Holger Rettig seine Elf nicht unbedingt gefordert: „Wir haben das Spiel von der ersten Minute an kontrolliert und mussten nicht an unsere Leistungsgrenze gehen.“ ISC-Spielertrainer Erblin Azizi war mit einem Schuss aus 50 Metern, bei dem Bensheims Torwart Niclas Runhaar nicht aufmerksam war, erfolgreich; kurz vor dem Abpfiff traf Sükrü Kalin per Fallrückzieher. Tore: 0:1 Huseinovic (15.), 0:2 Danzberger (43.), 1:2 Azizi (75.), 1:3, 1:4 Merk (76., 78.), 2:4 Kalin (88.). – Schiedsrichter: Fröhlich (Darmstadt). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Kalin, Yattara, Azizi/Tom Müller, Merk.

Am Ende war der Tabellendritte froh, nicht verloren zu haben. Denn der Ausgleich für Aschbach fiel in der Nachspielzei, weshalb VfR-Trainer Nabil Hamzi sagte: „Das fühlt sich wie eine Niederlage an.“ Fehlheims Torwart Jonas Fickel ließ einen vergleichsweise harmlosen Ball aus den Händen fallen, woraufhin Mauricio nur noch abstauben musste. Trotzdem wollte Hamzi seinen Schlussmann für den Punktverlust nicht verantwortlich machen. „Wir hätten mit unseren Chancen schon in der ersten Hälfte Aschbach den Stecker ziehen müssen.“ Bei Aschbach übernahm gür den verhinderten Trainer Thomas Baucsek der langzeitverletzte Tim Walz das Coaching von der Außenlinie. Co-Trainer Anas Sanori lief von Anfang an mit auf. Tore: 1:0 Rettig (40.), 1:1 Mauricio (90.+2). – Schiedsrichter: Aldalati (SV 1946 Studernheim). – Zuschauer: 80. – Bes. Vorkommnis: Rot für Riccardo Zocco (77., VfR) wegen Tätlichkeit). – Beste Spieler: Percy Felix/Dylan Bräse.

Bis zur Pause war es eine ausgeglichene Partie. Danach nahmen die Hausherren aber mehr und mehr das Heft in die Hand. „Die erste Halbzeit war ein Kampfspiel, die zweite Hälfte war dann mit unsere beste Saisonleistung“, fasste SG-Trainer Roman Grünewald zusammen. Tore: 1:0 Krichbaum (1.), 1:1 Tomczyk (4 .), 2:1 Knaup (65.), 3:1 Menges (83.), 4:1 Piergallini (84.). – Zuschauer: 75. – Beste Spieler: beide mit geschlossener Leistung.