A-Liga: Frohnhausen II steht gegen Eibach unter Beobachtung Teaser KLA DILLENBURG: +++ In der Fußball-A-Liga Dillenburg sehen der TSV Eibach (in Frohnhausen) und die SG Aartal (in Merkenbach) nach jüngsten Siegen ihre Chance, das Feld von hinten aufzurollen +++ von Redaktion · Heute, 17:21 Uhr · 0 Leser

Sascha Schäfer (r.) und der TSV Eibach wähnen sich nach ihren Siegen über die SG Dietzhölztal und die SG Roth/Simmersbach am Drücker. In dieser Szene trifft Schäfer auf Marlon Schulz von der Sinn/Hörbach. © Lorenz Pietzsch

Dillenburg. In der Fußball-A-Liga Dillenburg sehen der TSV Eibach (am Sonntag um 13 Uhr beim SSV Frohnhausen II) und die SG Aartal (am Sonntag um 15 Uhr beim FC Merkenbach) nach ihren jüngsten Siegen ihre Chance, das Feld von hinten aufzurollen. Weiter vorn in der Tabelle bleibt der Kampf um Rang zwei interessant.