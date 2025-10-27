A-Liga: Freudenberg dreht Spiel, Polonia in der Krise

Wiesbaden. FC Freudenberg biegt Spiel um: In der A-Liga feierte Spitzenreiter FC Freudenberg den nächsten Sieg und drehte einen Rückstand bei Hellas Schierstein.

Alexander Tsakas brachte die Gastgeber in Hälfte eins in Führung. Eduard Hert (80.), Max Ehlig (88.) und Yasin Aktan (90.) trafen beim FCF-Finish zum 3:1-Sieg. „Nach einer starken zweiten Halbzeit geht der Sieg für uns in Ordnung. Hellas hat es uns aber schwergemacht. Sie sind deutlich gefestigter als letzte Saison“, sagt Freudenbergs Felix Paulsen.

Der SC Polonia kommt weiter nicht in Fahrt und verlor das Heimspiel gegen die Spvgg. Sonnenberg II mit 2:4. „Wir sind natürlich nicht da, wo wir sein wollten. Viele Faktoren spielen eine Rolle, wir müssen klären, wie es weitergeht“, ist Polonias sportlicher Leiter Jaroslaw Wosko nicht zufrieden.

Die weiteren Partien im Überblick: