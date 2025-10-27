 2025-10-27T08:53:35.915Z

Ligabericht
Der FC Freudenberg drehte das Spiel bei Hellas Schierstein und bleibt Erster.
Der FC Freudenberg drehte das Spiel bei Hellas Schierstein und bleibt Erster. – Foto: Willi Roth - Archiv

A-Liga: Freudenberg dreht Spiel, Polonia in der Krise

FCF dreht 0:1 bei Hellas noch in einen 3:1-Sieg +++ Polonia unterliegt Sonnenberg II

Wiesbaden. FC Freudenberg biegt Spiel um: In der A-Liga feierte Spitzenreiter FC Freudenberg den nächsten Sieg und drehte einen Rückstand bei Hellas Schierstein.

Gestern, 15:00 Uhr
FSV Hellas Schierstein
FSV Hellas SchiersteinHellas Schi.
FC Freudenberg
FC FreudenbergFreudenberg
1
3
Abpfiff

Alexander Tsakas brachte die Gastgeber in Hälfte eins in Führung. Eduard Hert (80.), Max Ehlig (88.) und Yasin Aktan (90.) trafen beim FCF-Finish zum 3:1-Sieg. „Nach einer starken zweiten Halbzeit geht der Sieg für uns in Ordnung. Hellas hat es uns aber schwergemacht. Sie sind deutlich gefestigter als letzte Saison“, sagt Freudenbergs Felix Paulsen.

Gestern, 15:00 Uhr
SC Polonia Wiesbaden 2018
SC Polonia Wiesbaden 2018SC Polonia
SpVgg Sonnenberg
SpVgg SonnenbergSonnenberg II
2
4
Abpfiff

Der SC Polonia kommt weiter nicht in Fahrt und verlor das Heimspiel gegen die Spvgg. Sonnenberg II mit 2:4. „Wir sind natürlich nicht da, wo wir sein wollten. Viele Faktoren spielen eine Rolle, wir müssen klären, wie es weitergeht“, ist Polonias sportlicher Leiter Jaroslaw Wosko nicht zufrieden.

Die weiteren Partien im Überblick:

Gestern, 13:00 Uhr
FC Bierstadt
FC BierstadtBierstadt II
DJK Schwarz-Weiss Wiesbaden
DJK Schwarz-Weiss WiesbadenSW Wiesbaden
5
3
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SV Frauenstein
SV FrauensteinFrauenstein II
SC Meso-Nassau Wiesbaden
SC Meso-Nassau WiesbadenMeso-Nassau
2
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
1. SC Klarenthal
1. SC KlarenthalKlarenthal
1. FC Naurod
1. FC NaurodNaurod II
3
0
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb II
SV Schierstein 13
SV Schierstein 13Schierst. 13
6
3
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SV Niedernhausen
SV NiedernhausenSV Niedernhs II
SV Erbenheim
SV ErbenheimErbenheim II
3
4
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
C.D. Español Wiesbaden
C.D. Español WiesbadenC.D. Español
FC Albania Wiesbaden
FC Albania WiesbadenAlbania
4
3
Abpfiff

