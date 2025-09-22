 2025-09-22T14:30:02.114Z

Ligabericht
Die "Zweite" des SV Frauenstein ist derzeit kaum zu stoppen.
Die "Zweite" des SV Frauenstein ist derzeit kaum zu stoppen. – Foto: Willi Roth - Archiv

A-Liga: Frauensteins Zweite in der Pole Position

Neben Kreisoberliga-Team auch A-Liga-Unterbau des SVF Spitze +++ Espanol siegt auf dem Spitzkippel +++ Polonia siegt im Topspiel

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Wiesbaden
Klarenthal
SV Niedernhs II
Bierstadt II
Frauenstein II

Wiesbaden. „Es macht einfach wahnsinnig Spaß“, ist Frauensteins Sportlicher Leiter Werner Orf aktuell überglücklich. Nicht nur die bereits im vergangenen Spieljahr starke SVF-Erste überzeugt in dieser Saison, sondern auch die Reserve der Frauensteiner mischt plötzlich im Spitzenfeld mit. Nachdem man bereits in der zweiten Saisonhälfte in der vergangenen Runde einen Aufschwung erlebte, steht man im Moment mit 16 Punkten aus sieben Spielen sogar an der A-Liga-Spitze. „Unter Stefan Carbach ging es bereits letzte Saison in die richtige Richtung. Der bisherige Erfolg ist Ergebnis der kontinuierlichen Arbeit. Es ist richtig Feuer in der Mannschaft. Kürzlich fehlte Stefan dienstags für das Training. Die Jungs haben die Einheit dann gemeinsam freitags nachgeholt. Das zeigt, dass aktuell jeder hinterher ist“, berichtet Orf.

Nur aufstiegsberechtigt, wenn eigene Erste hochgeht

Bleibt die Zweite an der Spitze, muss man hoffen, dass die eigene Erste diese Saison den Sprung in die Gruppenliga schafft. Andernfalls dürfte man bestens nachfühlen, wie sich die Nauroder Zweite letzte Saison fühlte, die nicht in die Kreisoberliga aufsteigen durfte, weil die eigene Erste den Aufstieg verpasst hastte.

Gestern, 12:30 Uhr
SV Frauenstein
SV FrauensteinFrauenstein II
FSV Hellas Schierstein
FSV Hellas SchiersteinHellas Schi.
7
1
Abpfiff

„Darüber können wir uns zwei Spieltage vor Schluss langsam Gedanken machen“, erinnert Orf an die erst sieben vergangenen Spieltage. Doch auch der 7:1-Sieg gegen Hellas lässt auf mehr hoffen. Dabei trafen Josef Stefano (4), Philipp Maurer (2) und Leon Lavizar für Frauenstein, Rafail Iosifidis netzte für Hellas. Polonia bezwang den Türkischen SV II im Topspiel mit 3:2, Espanol feierte bei der Spvgg. Sonnenberg II ein 4:3.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 15:00 Uhr
SC Meso-Nassau Wiesbaden
SC Meso-Nassau WiesbadenMeso-Nassau
SV Niedernhausen
SV NiedernhausenSV Niedernhs II
5
0
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SC Polonia Wiesbaden 2018
SC Polonia Wiesbaden 2018SC Polonia
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb II
3
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
1. SC Klarenthal
1. SC KlarenthalKlarenthal
FC Bierstadt
FC BierstadtBierstadt II
3
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FC Freudenberg
FC FreudenbergFreudenberg
SV Erbenheim
SV ErbenheimErbenheim II
4
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Schierstein 13
SV Schierstein 13Schierst. 13
FC Albania Wiesbaden
FC Albania WiesbadenAlbania
3
0
Abpfiff

Gestern, 12:45 Uhr
1. FC Naurod
1. FC NaurodNaurod II
DJK Schwarz-Weiss Wiesbaden
DJK Schwarz-Weiss WiesbadenSW Wiesbaden
2
3
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SpVgg Sonnenberg
SpVgg SonnenbergSonnenberg II
C.D. Español Wiesbaden
C.D. Español WiesbadenC.D. Español
3
4
Abpfiff

Aufrufe: 022.9.2025, 16:14 Uhr
Alexander KnittelAutor