A-Liga: Formschwäche des SV Hofheim, FV Neuenhain dreht auf Überraschung: SV 09 Hofheim unterliegt SV 09 Flörsheim 0:3 +++ Abstiegskampf: FV 08 Neuenhain feiert 6:1-Erfolg gegen SV Ruppertshain von Ruben Solms · Heute, 14:23 Uhr · 0 Leser

SV 09 Hofheim unterliegt deutlich: Nach einer schwachen Leistung beim SV 09 Flörsheim ging das Team mit 0:3 als Verlierer vom Platz. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Main-Taunus-Kreis. In der Kreisliga A durchlebt der SV 09 Hofheim eine schwierige Phase: Nach Niederlagen gegen die Konkurrenten im Aufstiegsrennen, den FC Eddersheim III und die SG Kelkheim, musste das Team von Trainer Marko Pfob nun einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Beim SV 09 Flörsheim unterlag Hofheim überraschend deutlich mit 0:3. Während der SV 09 Hofheim im Kampf um Platz zwei den Blick nach vorne richtet, muss Absteiger FV 08 Neuenhain in dieser Spielzeit nach unten schauen. Gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, den SV Ruppertshain, gelang dem Team jedoch ein deutlicher 6:1-Erfolg.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Niederlage sorgt für Ernüchterung beim SV 09 Hofheim Marko Pfob, Trainer des SV 09 Hofheim, sagte: "Wir sind relativ gut ins Spiel gekommen, aber über die gesamte Partie hinweg war es ein schwacher Auftritt." Bereits in der ersten Halbzeit, in der Stürmer Tim Schimmer verletzt vom Platz genommen werden musste, habe das Team klare Schwächen gezeigt und geriet nach einem Treffer von Samir Ahmadi (34.) mit 0:1 in Rückstand. "In der zweiten Hälfte wollten wir uns steigern, aber auch das hat nicht funktioniert", berichtete Pfob. Stattdessen konnte der SV 09 Flörsheim nach einem Freistoß durch einen Treffer von Jonas Schleich (55.) auf 2:0 erhöhen und durfte kurz vor Schluss Burak Yazicis Fernschuss zum 3:0-Endstand (88.) bejubeln. "Wir hatten eine gute Trainingswoche und die Stimmung ist positiv, deshalb kann ich mir nicht erklären, warum die Einstellung heute gefehlt hat", sagte der Trainer.

"In den kommenden Wochen müssen wir uns fangen, und ich weiß, dass die Jungs nach der Niederlage nicht den Kopf in den Sand stecken", sagte der Trainer. Als Verein könne es zugleich hilfreich sein, die Aufstiegsplätze nicht als Ziel vorzugeben, um so Druck vom jungen Kader zu nehmen. Zu bedenken sei etwa, dass das Team in der Hinrunde noch über Mustafa Tutay verfügt habe, der auf der 10er-Position als Spiellenker der Mannschaft ein großes Maß an Stabilität habe geben können. Dessen dauerhafter Ausfall nach seiner Verletzung könne nicht nahtlos kompensiert werden. "Dennoch wollen wir weiterhin um den zweiten Platz mitkämpfen, und es ist noch alles drin", ordnete Pfob abschließend ein.